Россия поможет: Медведев встретился с главой Киргизии

Медведев прибыл в Бишкек для участия в Евразийском межправительственном совете, он также провел встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и передал ему привет от Владимира Путина.

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«У нас действительно очень хорошие продвинутые отношения. Мы советуемся по самым разным вопросам. По мере возможности мы действительно стараемся оказывать помощь и поддержку нашему другу и партнеру — Республике Кыргызстан. Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Жээнбеков в свою очередь подчеркнул, что страны в последние годы ведут тесный политический диалог на высшем уровне.

«Мы всегда чувствуем вашу поддержку. И вас в Кыргызстане знают, как настоящего друга, который вносит вклад в наше стратегическое партнерство», — сказал глава республики, подчеркнув, что Россия ранее оказала финансовую помощь республике, а также техническую поддержку при проведении саммита ШОС.

Накануне встречи Медведев также сделал заявление, касающееся ситуации в Киргизии, отметив, что страна «исчерпала лимит на революции в XXI веке». Он выразил надежду, что все процедуры будут происходить в соответствии с «четким следованием местному законодательству».

Слова Медведева частью наблюдателей рассматривают как выражение поддержки действующему президенту Жээнбекову в момент кризиса в стране. Он был связан с противостоянием с экс-главой Алмазбеком Атамбаевым, резиденцию которого спецназ два дня пытался безуспешно взять штурмом. В результате пострадали более 90 человек, погиб один спецназовец, шестерых взяли в заложники сторонники Атамбаева, а главе местного УВД проломили голову, и он впал в кому. Сам Атамбаев призвал своих сторонников к бессрочной акции протеста с требованием отставки действующего президента.

В четверг экс-президент, у которого в стране немало сторонников, все-таки сдался властям. Известно, что незадолго до случившегося он летал в Москву, причем совершил поездку не обычным рейсовым самолетом, а вылетел российским военным бортом с российской авиабазы Кант в Киргизии.

В Москве он был принят президентом России Владимиром Путиным, который, по данным газеты «Коммерсант», дал ему понять, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию.

Медведев по прибытии в Киргизию заявил, что происходящее — «внутреннее дело» страны.

«Но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан — наш крупный партнер, наши друзья здесь живут, это участник Евразийского союза, участник ОДКБ, мы постоянно встречаемся, общаемся», — цитирует российского премьера агентство Sputnik.

Для Москвы важно сохранение стабильности в Киргизии, которая является членом как Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Москва долгие годы сохраняет здесь военную базу. Россия также является одной из ключевых стран, где работают мигранты из Киргизии. По данным Центра стратегических разработок, в 2018 году в России работало 250 тысяч граждан этой страны.

Бывшего президента Атамбаева нынешние власти обвиняют в причастности к преступным сделкам, коррупции, а также помощи криминальному авторитету Азизу Батукаеву.

Конфликт двух киргизских лидеров начался вскоре после ухода Атамбаева от власти, причем он считался политическим ментором нынешнего президента и считал, что он обязан ему.

«Немудрено — тот практически за ручку привел и усадил его в это кресло, а преемник ответил черной неблагодарностью, перестал слушаться своего недавнего благодетеля», — отмечает в статье, опубликованной в издании Insider, политический обозреватель Аркадий Дубнов, специалист по Центральной Азии.

Противостояние двух лидеров также было продиктовано клановыми особенностями, которые всегда оказывали влияние на политику Киргизии со времен ее первого президента Аскара Акаева. Экс-президент Атамбаев представлял север страны, в то время как нынешний президент Жээнбеков — юг. В то же время Атамбаев был первым президентом Киргизии, который ушел от власти спокойно. Предыдущие лидеры Киргизии — Акаев, а затем Курманбек Бакиев — были свергнуты в результате революционных событий, и в настоящее время живут за пределами страны.

Арест Атамбаева символизирует тактическую победу Жээнбекова, однако противостояние вряд ли закончиться скоро. У Атамбаева немало сторонников. В четверг группа протестующих Атамбаева была разогнана полицией. Они требовали отставки нынешнего президента Киргизии и были настроены агрессивно.

«Эта жестокая клановая борьба приведет к разногласиям между различными сторонами киргизского политического cпектрума в самое неподходящее время, чтобы страна прошла через такой процесс. Это происходило ранее в прошлом — с результатами, которые включают передачу власти и активов», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт аналитической группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик.

«Это делает ситуацию крайне нестабильной, потому что все идет локально, и можно быть уверенным, что будут внутренние элементы, такие как преступные группы, которые попытаются воспользоваться ситуацией, за ней также будут наблюдать и внешние игроки включая Китай и Казахстан», — предрекает Карасик.

Одержав победу над Атамбаевым, президент Киргизии Жээнбеков находится в сложной ситуации. Спецоперация, устроенная накануне международного саммита с участием руководителей правительств стран региона, не добавляет ему популярности на международной арене.