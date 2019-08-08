«Демократы раздражают»: почему в США растет поддержка Трампа

Президент США Дональд Трамп 9 августа проведет ланч по сбору средств на свою избирательную кампанию. Само мероприятие пройдет в городке Саутгемптоне (штат Нью-Йорк). Населенный пункт известен как место проживания американской знати.

Чтобы попасть на обед с Трампом, гости должны быть готовы заплатить $65 тыс. на двоих – такова стоимость билета, и в эту сумму будет включен только лишь вход на мероприятие. За то, чтобы сидеть за столом рядом с президентом, нужно обладать суммой в $100 тыс. А вот перекинуться с Трампом парой слов и сделать две-три фотографии обойдется уже в $250 тыс.

Такие данные приводит The Washington Post.

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Мероприятие — часть предвыборной кампании президента США, и он чувствует себя в ней достаточно уверенно, так как приобретает новых сторонников. Американские избиратели, которые в 2016 году на дух не переносили президента США, в 2020-м собираются за него голосовать. Как отмечает обозреватель The New York Times Нэйт Кон, согласно опросам Voter Study Group, 28% сторонников Республиканской партии, которые ранее негативно относились к Трампу, к 2018 году изменили свое мнение.

По мнению обозревателя, приведенные данные демонстрируют, что «г-н Трамп получил больше поддержки, чем ранее, и если не от республиканцев, то, возможно, от некоторого числа независимых или бывших сторонников демократов».

Рейтинги Трампа, правда, при этом остаются невысокими. Согласно последним данным Gallup, рейтинг одобрения американского президента составляет 42%, и это меньше, чем в апреле, когда его поддерживали 46%.

Однако, несмотря на то что работой Трампа на посту президента довольны меньше избирателей, чем раньше, он смог заручиться поддержкой новых сторонников. В доказательство автор приводит данные социологической службы Upshot, которая отмечает, что среди зарегистрированных избирателей число тех, кто после 2016 года стал хорошо относиться к Трампу, увеличилось с 34% до 44%.

Эксперты считают, что у происходящего есть несколько причин. С одной стороны, американская экономика демонстрирует хорошие темпы роста, а сам Трамп, несмотря на резкие и грубоватые заявления, демонстрирует приверженность тем заявлениям, которые он делал во время предвыборной кампании.

Более того, многие из действий Трампа нравятся избирателю. «Дело не в фигуре Трампа, а в общем направлении американской политики», — говорит «Газете.Ru» высокопоставленный иностранный дипломат, часто бывающий в США.

Кроме того, Трамп в последний год существенно укрепил свою администрацию. Политик, который неоднократно жаловался, что в его администрации есть «заговор», мешающий управлять страной, постепенно избавился от многих чиновников, которые, по его мнению, вставляли ему палки в колеса. Он также полностью сменил руководство силовиков, и теперь его окружение состоит из лоялистов, с которыми ему комфортно работать.

К тому же, Трамп пользуется достаточно серьезной поддержкой среди избирателей-республиканцев. По данным опроса, проведенного социологическим агентством Morning Consult в июле 2019 года,

действующего президента США поддерживают 86% представителей «ядерного электората» Республиканской партии. Среди избирателей 18-29 лет поддержка президента США также высока — в этой группе его поддерживает 78% избирателей.

В то же время, сегодня Трампу удалось консолидировать свое влияние на партию, говорит управляющий директор группы Kissinger Associates Inc Том Грэм: «Республиканская партия постепенно становится партией Трампа. Это не казалось таким очевидным в начале правления его администрации, но в последние время Трамп начал «перелицовывать» партию», — отмечал в эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

На Трампа работает и раздрай в стане Демократической партии. Несмотря на то, что о желании участвовать в выборах заявили более 20 человек, равная по весу Трампа фигура пока лишь только одна — Джо Байден. Многие видят в нем продолжателя политики Барака Обамы, который остается достаточно популярным у сторонников демократов.

При этом сам Байден, несмотря на свою популярность, выдвигает мало новых идей, которые могли бы понравиться избирателю. По мнению сторонника Трампа, республиканца Грега Вайнера,

одна из проблем Демократической партии — ее резкий крен влево, что не нравится многим консервативным «рейгановским» демократам.

«Демократы раздражают абсурдными законами, принимаемыми во имя фальшивой политкорректности и защиты прав человека», — говорит «Газете.Ru» русская американка Татьяна, которая уже голосовала за Трампа и вновь собирается отдать ему свой голос.

Несмотря на жесткость мер Трампа в отношении нелегальных мигрантов, они вызывают симпатию у электората. По данным недавнего опроса социологического агентства Morning Consult, такую политику поддерживают 51% избирателей. «Тот факт, что он пытается навести порядок с миграцией, нравится избирателю. За нелегалами идет поток наркотиков, а людей, у которых есть дети, это сильно волнует», — говорит республиканец Вайнер.

Борьба с нелегальной миграцией — одна из любимых тем Трампа, он продвигает все больше инициатив в этой области, несмотря на сопротивление демократов. При этом президент США пытается найти определенный компромисс со своими противниками. Он согласился ужесточить проверки покупателей оружия в обмен на поддержку демократов его мер по борьбе с потоком иммигрантов.

Тема ужесточения контроля над оружием близка многим американцам независимо от политических взглядов. Эта идея по душе многим избирателям-женщинам, и ее активно использовала в кампании 2016 года Хиллари Клинтон. Нельзя исключать что поправки, которые приведут к ужесточению данных проверок, помогут Трампу завоевать женский электорат, с которым у него (и у Республиканской партии в целом) в настоящее время немало проблем.

Опрос, проведенный в США среди работающих женщин, которые участвуют в выборах и проживают в пригородах «колеблющихся» штатов, показал, что продолжающаяся тенденция женщин голосовать против представителей Республиканской партии может оказаться проблемой для президента во время избирательной кампании 2020 года,

пишет обозреватель The Hill Хуан Вильямс.

Автор отмечает, что во время предвыборной кампании 2016 года поддержка белых женщин помогла Трампу в промышленных штатах, составляющих так называемый «ржавый пояс» Америки.

Однако, как показал недавний опрос Associated Press, опрос женщин в пригородах Филадельфии, Детройта, Денвера и Милуоки показал, что в настоящее время они негативно относятся к Трампу из-за его высказываний. Комментируя опрос, AP констатирует, что женщины, которые позитивно относятся к экономическим изменениям при Трампе и даже поддерживают его борьбу с нелегальными эмигрантами, чувствуют себя неловко из-за его высказываний и недовольны его окружением.

Часть экспертов считает, что помочь Трампу может помочь завоевать голоса женского электората, если он возьмет в свою команду женщину вице-президента. Существует предположение, что Трамп может заменить занимающего эту должность в настоящее время Майка Пенса бывшим постпредом США в ООН Никки Хейли. Стоит отметить, что с женщиной в вице-президенты шел на выборы в 2008 году злейший враг Трампа — сенатор Джон Маккейн. Его выбор, правда, оказался неудачным, его кандидат — губернатор Аляски Сара Пэйлин, — поначалу принятая с симпатией, начала вызывать раздражение американцев.