«Это плохо кончится»: спецназ не смог захватить экс-главу Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, чью резиденцию в селе Кой-Таш Чуйской области силовики ночью попытались взять штурмом, заявил, что если они будут «стрелять в свой народ», то для них это «очень плохо кончится».

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С таким заявлением Атамбаев выступил на подконтрольном ему телеканале «Апрель», передает РИА «Новости». По словам экс-главы страны, во время попытки его задержания пострадали «невинные мирные люди», которые якобы «приехали сфотографироваться», а власти Киргизии «не вняли призывам войти в правовое поле».

Он также поблагодарил своих сторонников, которые не дали его задержать и защищали почти до 3 часов утра.

При этом еще ночью госкомитет нацбезопасности Киргизии опровергал сообщения об использовании силовиками боевого оружия. В ведомстве отметили, что «бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием».

Число пострадавших в ходе штурма, по данным минздрава республики, составило 52 человека, один спецназовец скончался в больнице после ранения в грудь, пишет ТАСС.

Когда сотрудники всех спецслужб ушли из поселка после двух неудачных попыток штурма около 3.00 по местному времени (около 00.00 мск), в доме, полном сторонников бывшего президента, оставались шесть взятых в плен сотрудников спецназа.

По словам сторонницы Атамбаева Асель Кодурановой, местные жители были категорически против того, чтобы отпускать спецназовцев до выполнения их требований: подключить электричество в селе, отключенное перед штурмом, а также восстановить телефонную связь и интернет.

Замминистра внутренних дел Курсан Асанов вел переговоры, но в доме отказались выпустить силовиков до утра, сообщал 24.kg.

Сам Атамбаев, по словам его адвоката Сергея Слесарева, находится в «безопасном месте», отмечал «Интерфакс».

Единственный нереволюционный

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. Примечательно, что нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков, занимавший при Атамбаеве пост премьер-министра, фактически стал его преемником. При этом сам Жээнбеков считался креатурой Атамбаева, однако после этого между ними возник конфликт.

Подобная ситуация, когда между старыми и новыми политическими элитами возникают серьезные трения, является своего рода элементом политической культуры Киргизии: первый президент страны после распада СССР Аскар Акаев был вынужден покинуть родину после «революции тюльпанов» в 2005 году. В настоящее время политик живет в Москве.

Тогда к власти пришел Курманбек Бакиев, но и он в 2010 году был также свергнут со своего поста в результате государственного переворота. Сейчас он проживает в Минске.

И Акаев, и Бакиев после революций подвергались преследованию.

По сути Атамбаев — единственный киргизский президент, который оставил власть добровольно, проведя на посту один срок.

Тут, правда, надо упомянуть о Розе Отунбаевой, которая была главой государства в переходный период в 2010-2011 годах, — она также спокойно отошла от власти.

Передача власти от Атамбаева к Жээнбекову в 2017 году прошла достаточно мирно. Более того, первым указом нынешнего главы Киргизии стало присвоение Атамбаеву звания высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Киргизской Республики»).

«За вклад в укрепление единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Киргизской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу присвоена высшая степень отличия <…> с вручением особого знака «Ак Шумкар», — говорилось в тексте указа.

Формулировка об «укреплении единства народа» не случайна. В Киргизии долгое время сохраняются достаточно серьезные противоречия между севером и югом республики — на более консервативном юге всегда ощущались сепаратистские настроения. Двумя полюсами противостояния исторически являются Бишкек (на севере) и Ош (на юге).

Тогда, после инаугурации Жээнбекова, казалось, что резких шагов в какую-либо сторону от нового главы государства ожидать не придется.

«Прикосновенный» президент

Однако достаточно быстро отношения прежнего и нынешнего руководства разладились — стороны стали обвинять друг друга в злоупотреблении властными полномочиями. Проблемы в преемственности элит стали очевидны весной 2018 года.

С того момента на скамье подсудимых оказались сразу несколько людей из команды Атамбаева. В частности, под следствием: экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший заместитель главы правительства Шамиль Атаханов и ряд других высокопоставленных чиновников, в том числе и два экс-мэра Бишкека.

Под угрозой и люди из самого ближайшего политического окружения Атамбаева. Бывший первый вице-премьер Аскарбек Шадиев, который заочно приговорен к 10 годам заключения, был вынужден бежать из страны.

В мае 2019 года Жээнбеков подписал закон, согласно которому с бывших президентов может быть снята неприкосновенность. Новый нормативно-правовой акт подразумевал, что обвинения против экс-президента может выдвинуть специальная депутатская комиссия. Именно это, к слову, и было сделано в отношении Атамбаева в конце июля.

Среди обвинений против Атамбаева — коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, земельные махинации, узурпация власти и даже освобождение по поддельным документам криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев в заседаниях местного парламента, на которых решалась его судьба, участия не принимал: он заявил, что сами по себе обвинения абсурдны и являются лишь проявлением стремления Жээнбекова избавиться от политических оппонентов.

В конце июля Атамбаев покинул Киргизию и, что примечательно, вылетел в Москву с российской авиабазы в городе Кант.

Позже появилась информация, что экс-глава Киргизии встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]. Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил российский лидер.

Более подробной информации о содержании беседы политиков в прессе не появлялось.

Интересно, что незадолго до окончания срока своих полномочий Атамбаев заявлял, что российская база должна быть выведена из Киргизии после окончания текущего срока аренды (заявление было сделано в декабре 2016 года, тогда до этого момента оставалось 15 лет).

«Мы должны опираться на свои вооруженные силы, а не на армии других государств», — говорил он.

Россия не высказывалась против подобного развития событий, однако президент Владимир Путин подчеркивал, что российские военные покинут Киргизию в любое время — главное, чтобы Бишкек был сам готов обеспечить свою безопасность.

Киргизия, как и другие государства Средней Азии, уязвима перед угрозой терроризма исламистского толка.

И здесь логичным союзником Бишкека как раз выступает Москва, у которой богатый опыт борьбы с террористическими организациями, а наличие российской авиабазы в стране, по словам Путина, является «важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии».

При этом Атамбаев на протяжении всего срока своего правления был достаточно надежным партнером России, а причиной текущих событий является то, что экс-глава республики в последние годы президентства «настроил против себя значительную часть элиты», подчеркивает в беседе с «Газетой.Ru» директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

По мнению эксперта, вряд ли противостояние бывшего и нынешнего президентов отразится на отношениях с Россией.

«Киргизия очень сильно зависит от Москвы, а союз с Россией — гарантия ее выживания», — отмечает Пилько, напоминая, что государство находится в окружении двух сильных игроков — КНР и Казахстана, лидирующего в регионе Центральной Азии.