Новый посол США в России: WSJ назвала кандидатов

Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун — главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.

В администрации президента США также ходят слухи о том, что Ричард Гренелл, нынешний посол в Германии, может попытаться занять должность американского представителя в Москве. Впрочем, источник, близкий к Гренеллу, сказал, что тот не заинтересован в этом посте.

close Ричард Гренелл Ричард Гренелл Denis Balibouse/Reuters

Государственный департамент отказался комментировать потенциальных преемников Хантсмана. Глава Белого дома Дональд Трамп еще не определился с преемником, сообщают американские высокопоставленные чиновники.

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Накануне американская газета The Salt Lake Tribune опубликовала заявление Джона Хантсмана, в котором 59-летний республиканец отмечает, что служить послом в России для него «было честью», особенно в этот «исторически сложный период в двусторонних отношениях», передает ФАН.

При этом посол добавил, что подал заявление заранее, чтобы дать администрации американского лидера достаточное количество времени найти ему замену. По словам Хантсмана, США в отношениях с Россией поможет «только четкое осознание наших интересов и ценностей, а также практической основы для устойчивого диалога». Он также подчеркнул, что странам нужно расширять программы обмена и поддерживать диалог по противостоянию терроризму и контролю за вооружениями.

«Развиваясь, мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, ее поведение угрожает нам и нашим союзникам.

Хотя многое из того, что нас разделяет, неразрешимо, есть общие интересы, которые мы не можем игнорировать. Наша дипломатия работала, чтобы стабилизировать годы напряженности с надеждой на лучшие отношения. Неудача [в переговорах] — не вариант, и люди с обеих сторон заслуживают лучшего», — цитирует НСН письмо Хантсмана.

close Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю... Посол США в России Джон Хантсман в официальной резиденции во время торжественного приема по случаю празднования Дня независимости Соединенных Штатов, 4 июля 2019 года Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В российском МИДе заявили, что внутриполитическая конъюнктура в США не позволила реализовать потенциал двусторонних отношений с Россией. При этом в ведомстве отметили, что решение об отзыве Хантсмана было принято вашингтонской администрацией и, соответственно, именно ей следует давать оценку деятельности посла.

«Хантсман — профессионал», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Хантсман, который занимает нынешний пост с 2017 года, принимал непосредственное участие в деле Пола Уилана, директора по корпоративной безопасности американской компании BorgWarner, который был задержан российскими властями по подозрению в шпионаже. В январе Хантсман лично посетил Уилана — это нетипичный шаг для посла, указывал аналитик CNN Джон Кирби.

В ноябре прошлого года у Хантсмана была обнаружена меланома.

«Это лишь первая стадия, поэтому, вероятнее всего, мы позаботимся об этом и со мной все будет в порядке», — рассказывал тогда посол в интервью изданию Desert News.

Согласно информации политического портала The Atlantic, Хантсман планирует покинуть свой пост ради продолжения политической карьеры в США и напомнить избирателям, что в период с 2004-го по 2009-й Юта под его руководством стала одним из самых быстроразвивающихся штатов в стране.

Карьеру в политике Хантсман начал еще при Рональде Рейгане — в министерстве торговли. При президенте Джордже Буше-старшем — в 1992-1993 годах — он был послом США в Сингапуре.

Отправившись в Россию, Хантсман оказался в трудной ситуации, поскольку, как заявлял в прошлом году Дональд Трамп,

отношения между двумя странами сейчас находятся «в худшем состоянии со времен установления дипломатических отношений».

При этом и сам посол в последнее время начал делать достаточно резкие заявления. В апреле он недвусмысленно пригрозил России американскими авианосцами в Средиземном море. Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США в Средиземном море — это сигнал, который Россия должна услышать, говорил тогда он.

«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют РФ, что если она и правда стремится к улучшению отношений с США, то она должна прекратить дестабилизировать мир», — заявил дипломат.

По словам Хантсмана, 200 тыс. тонн «дипломатии», курсирующие по Средиземному морю, «говорят сами за себя и не требуют дополнений». В МИД России к этим словам отнеслись с недоумением, подчеркнув, что разговаривать с Москвой на языке угроз бесполезно, потому что «на любую силу найдутся средства противодействия».