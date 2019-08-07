«Неприемлемо»: Япония отказалась принимать протест РФ по Курилам

Генсек кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что власти страны не принимают протест России, в котором Москва отметила недопустимость претензий Токио к посещению Южных Курильских островов российскими чиновниками.

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По его словам, речь идет о ноте протеста, которую замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов накануне передал послу Японии в Москве Тоехисе Кодзуки.

«Мы не принимаем этих протестов. Посол Кодзуки в очередной раз изложил Моргулову позицию нашего государства», — сказал Суга.

Он также добавил, что подобные протесты со стороны России являются неприемлемыми для Японии. Говоря о ситуации вокруг мирного договора между Россией и Японией, генсек отметил, что Токио не отказывается от переговоров с Москвой.

«Мирный договор нужно решать, урегулировав территориальную проблему», — подчеркнул глава японского кабмина.

Россия выразила Японии протест в ответ на недовольство Токио в связи с визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Южные Курилы.

В японском МИДе выразили «крайнее сожаление» из-за поездки премьера России на острова. В ведомстве заявили, что визит Медведева якобы является неприемлемым и вредит отношениям двух стран.

«Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий (так в Токио именуют южную часть Курил. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении МИД Японии.

В ведомстве также добавили, что поездки чиновников из России на Курилы «ранят сердца японских граждан».

В свою очередь, Медведев заявил, что не испытывает какого-либо беспокойства из-за протеста Японии.

«Это наша земля, эти острова входят в Сахалинскую область. Чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства России», — отметил Медведев.

Он также напомнил, что россияне посещают Курилы, и любые другие территории страны без согласования с какими бы то ни было государствами.

Однако не только визит Медведева на Курилы вызвал недовольство у Японии. Токио также выразил протест Москве в связи с российскими военными учениями в районе острова Кунашир.

Япония обвинила Москву в наращивании военного присутствия на Курилах. В Токио заявили, что подобное противоречит позиции Японии по данным островам. При этом японские власти также назвали проведение российских учений в регионе «неприемлемым».

В то же время, Токио не первый раз выражает Москве протест за проведение учений на Курилах. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в конце мая высказал озабоченность по поводу военной деятельности России в регионе.

При этом Москва организацию стрельб на Курильских островах считает правомерным. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, российский суверенитет над регионом не подлежит сомнению.

«Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории», — подчеркнул Лавров.

Курильские острова долгие годы являются предметом споров между Россией и Японией. Регион можно считать главным камнем преткновения в вопросе заключения мирного договора по итогам Второй Мировой войны.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Токио ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, согласно которому тогдашняя Российская Империя уступила японской стороне часть южных Курильских островов.

В свою очередь, Москва настаивает, что южная часть Курил вошла в состав СССР, правопреемницей которого является Россия, по итогам Второй Мировой, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Япония и Россия осенью 2018 года договорились ускорить переговорный процесс по вопросу мирного договора. За основу была взята Совместная декларация 1956 года, согласно которой Москва готова рассмотреть возможность передачи двух островов Японии после заключения мира.

Несмотря на совместные усилия сторон, переговоры пока не привели к заключению соглашения. В то же время, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе саммита G20 в конце июня достигли некоторого прогресса в вопросах развития туристического бизнеса и переработки мусора на спорных Курильских островах. Однако пилотные проекты пока запущены не были.