«Подрыв перемирия»: Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата — президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу. При этом он обвинил в срыве перемирия именно ополченцев.

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«Четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — сказал украинский лидер.

Чуть ранее Зеленский сообщил, что в конце августа во Франции ожидается встреча в нормандском формате четырех представителей на уровне министерств иностранных дел, передает ФАН.

«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. Я — за начало сентября», - добавил президент Украины.

Также известно, что

в переговорах в нормандском формате или в каким-либо другом составе участников, но посвященном урегулированию в Донбассе, может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп,

допустил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Вместе с тем, по словам дипломата, первый вопрос, который надо решить для этого — серьезный настрой России и готовность с ее стороны «прекратить конфликт» на юго-востоке Украины.

«Мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он оговорился, что неизвестно, как долго американская сторона сохраняла бы свое столь высокое представительство в тех или иных переговорах.

В прошлом месяце российский лидер Владимир Путин заявил, что идея его украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу «нормандской четверки» с участием США и Великобритании, которая была высказана ранее, представляет интерес.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — сказал президент России.

В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после окончательного формирования украинского правительства. Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров.

«Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке», — подытожил президент, добавив, что

российская сторона «никогда не отказывалась от контактов, если они идут на пользу».

«И это [предложение] тоже может быть интересным», — указал Путин.

В начале 8 июля, Зеленский записал видеообращение в фейсбуке, в котором предложил Путину устроить переговоры с участием не только «нормандской четверки» — России, Франции, Украины и Германии, но и при посредничестве лидеров США и Великобритании, передает НСН.

Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко «с удовольствием предоставит площадку» для встречи представителей шести стран. Между тем, тогда же Вашингтон заявил, что не будет включаться в нормандский и минский форматы полилога по поводу деэскалации ситуации в Донбассе.

Стоит отметить, что в Кремле подчеркивают: первоочередным импульсом для прекращения войны в Донбассе должен стать диалог Киева не с Москвой, Берлином или Парижем, а именно с руководством ДНР и ЛНР, поскольку этот конфликт является внутриукраинским. При этом Зеленский пока отказывается от встречи с руководством самопровозглашенных республик.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия новой власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики.

С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР. За время гражданской войны на Украине погибли не менее десяти тысяч человек – такую статистику приводит ООН.