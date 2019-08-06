«Доведем позицию»: МИД ФРГ ответил на заявление Захаровой о вмешательстве

Министерство иностранных дел Германии ответило России на обвинения во вмешательстве во внутренние дела.

«Наша вчерашняя и сегодняшняя позиции были доведены до России, как вы, наверное, видели в высказываниях официального представителя МИД РФ госпожи [Марии] Захаровой», — подчеркнула официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар, передает РИА «Новости».

По словам представителя немецкого МИДа, ее ведомство «ясно доведет» свою позицию по внутренним каналам в переговорах, которыми занимается посольство Германии в Москве.

МИД ФРГ обсуждает с российскими властями ситуацию вокруг акций протеста в столице.

Ранее официальный Берлин выразил обеспокоенность большим количеством задержанных на несогласованной акции протеста 3 августа.

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«Сотни участников снова были арестованы на демонстрациях в Москве. Аресты были отнюдь непропорциональными мирному характеру протестов», — говорится в заявлении немецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Германии выразил мнение, что власти РФ якобы нарушают взятые на себя международные обязательства, ставя под сомнение свободу и честность выборов, вмешиваясь в «гарантированное право на мирные собрания и свободу слова». Кроме того, немецкие дипломаты заявили, что Россия должна «эффективно» защищать права своих граждан.

Немецкий МИД призвал как можно скорее освободить всех мирных демонстрантов и включить в избирательные списки всех независимых кандидатов в Московскую городскую думу, выполнивших необходимые требования.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций по поводу несогласованной акции протеста в Москве.

Захарова отметила также, что немецкое государственное издание Deutsche Welle призывало россиян выходить на «прогулку по Бульварному». По мнению представителя МИД, призыв оказался «феноменальным» проколом.

«К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять», — подчеркнула она. Кроме того, Захарова обвинила посольство США в призывах выходить на несанкционированный митинг. Она заявила, что дипмиссия опубликовала информацию об акции протеста с подробным описанием и «лишь в самом конце находился призыв не идти на акцию».

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в разговоре с НСН заявил, что есть разница между освещением и осуждением событий в стране.

«Практика такая, что если в какой-то стране проходит демонстрация, ожидаются какие-то неблагоприятные события, то посольство информирует своих граждан о том, что лучше туда не соваться, предположим. Это обычное дело. Мы так же делаем. Если там был призыв к гражданам Российской Федерации, то это, конечно, вмешательство во внутренние дела», — заявил эксперт.

По мнению Платошкина, если же призыв, действительно, был, то необходимо вручить послу страны ноту протеста. Тем не менее, иностранное посольство может освещать ситуацию — пусть даже и критически.

3 августа в Москве прошла несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На Бульварное кольцо столицы, по оценкам МВД, вышли около 1,5 тыс. человек, при этом задержали 1001 человека. Намерение принять участие в акции ранее выражали более 5 тыс. человек. При этом количество участников акции, по разным источникам, разнится.

По меньшей мере 18 человек получили травмы в ходе задержаний, некоторых при задержании били резиновыми дубинками. Один сотрудник Росгвардии вывихнул руку, одному из протестующих сломали руку. В сети опубликовано большое количество видеозаписей, на которых полицейские жестко задерживают граждан на Пушкинской и Трубной площадях, Чистопрудном бульваре.

Изначально мэрия Москвы предлагала провести согласованную акцию на проспекте Сахарова, однако представители Либертарианской партии, выступавшие изначально заявителями мероприятия, отказались от этого места. Других вариантов столичные власти не предложили.

«Сразу по выходу из помещения, где велись переговоры, задержали члена нашей партии Михаила Светова», — сообщил ТАСС один из представителей партии. Либертарианцы желали согласовать митинг на Лубянской площади с заявленным количеством участников в 15 тыс. человек, указав на мирный характер акции протеста.

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал несогласованное шествие. «Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — заявил он. Ранее Собянин также заявил, что «готовится новая провокация для горожан».

Еще одна несогласованная акция протеста в связи с недопуском ряда кандидатов в Мосгордуму до выборов прошла в Москве 27 июля. На ней были задержаны 1373 человека — для московских митингов это рекордное число.

Вскоре было возбуждено уголовное дело о «массовых беспорядках», на основании которого около 10 человек задержали и арестовали на два месяца, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.