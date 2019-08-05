«Россия только выиграет»: в Совфеде рассказали о бегстве украинцев

Россия только выиграет от бегства украинцев с Украины за границу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Русскоязычная часть населения Украины будет стремиться в Россию», — убежден сенатор.

По словам Джабарова, эти граждане Украины — «резерв для пополнения населения РФ». В европейских же странах украинцев будут воспринимать сугубо как людей второго сорта, убежден сенатор. Он подчеркнул, что в Польше украинские граждане получат только ту работу, которую не хотят делать сами поляки.

Реклама

«Сами же польские граждане за лучшей долей сами уезжают в Великобританию, страны северной Европы», — добавил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет население его страны сократится вдвое.

«Считаю, что примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — сказал глава украинского МИДа. По словам Климкина, многие страны мира заинтересованы в том, чтобы к ним приехало много украинцев: «Их все любят, украинцы — всегда плюс и никаких минусов».

В прошлом году Климкин заявил, что «сотни тысяч и миллионы» украинских граждан ездят в Россию, поскольку там находятся их родственники или с целью заработка.

Климкин подчеркнул, что на проблему надо смотреть «не путем политических лозунгов». «Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», — отметил глава украинского МИДа. Климкин добавил, что сдержанно относится к возможному закрытию сообщения, так как посещение родственников является «человеческим» вопросом.

При этом депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика Украины потребляет от доходов гастарбайтеров «около 10 млрд, за счет чего держится хоть как-то на плаву», передает ФАН.

В случае тотального разрыва экономических отношений с Россией, Украина будет отрезана от мировой экономики, потеряв множество денег от прекращения транзита, добавил он. Депутат отметил, что «шелковый путь пошел мимо, и так все пути пойдут вокруг нас».

По словам парламентария, российско-украинские экономические отношения развиваются, и введение столь радикальных мер вызывает как минимум недоумение. После разрыва сообщения с РФ, отметил Рабинович,

на Украине останется 10-12 млн человек, и она «окончательно превратится в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в свою очередь, высказала мнение, что экономика Украины действительно во многом зависит от заработков украинцев, уехавших в Россию. Она подчеркнула, что экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры, переводящие деньги родственникам — всего за шесть месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено порядка 5 млрд евро.

Впоследствии в министерстве финансов Украины сообщили, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей. Как сообщает НСН, гастарбайтерами являются 3,2 млн украинцев — то есть 18% трудоспособного населения Украины в возрасте от 17 до 50 лет.

Уточнялось, что экономически активное население является трудовыми мигрантами из-за происходящего дисбаланса на рынке труда. Кроме того, благодаря этому в стране сократилась безработица (на 5,5%). Кроме того, в 2019 году зарплаты граждан увеличились до 7%.

За неделю до этого Международный валютный фонд также нарисовал весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Это следует из нового доклада по демографии в Центральной и Восточной Европе, который опубликован на сайте МВФ.