«Россия только выиграет»: в Совфеде рассказали о бегстве украинцев

В Совфеде считают выгодным отток половины населения Украины

Россия выиграет от бегства украинцев из своей страны, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, русскоязычные граждане Украины будут стремиться в Россию. Западным украинцам сенатор предсказал «судьбу людей второго сорта» в Польше и других странах Европы. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет страна лишится половины населения.

Россия только выиграет от бегства украинцев с Украины за границу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Русскоязычная часть населения Украины будет стремиться в Россию», — убежден сенатор.

По словам Джабарова, эти граждане Украины — «резерв для пополнения населения РФ». В европейских же странах украинцев будут воспринимать сугубо как людей второго сорта, убежден сенатор. Он подчеркнул, что в Польше украинские граждане получат только ту работу, которую не хотят делать сами поляки.

«Сами же польские граждане за лучшей долей сами уезжают в Великобританию, страны северной Европы», — добавил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет население его страны сократится вдвое.

«Считаю, что примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — сказал глава украинского МИДа. По словам Климкина, многие страны мира заинтересованы в том, чтобы к ним приехало много украинцев: «Их все любят, украинцы — всегда плюс и никаких минусов».

В прошлом году Климкин заявил, что «сотни тысяч и миллионы» украинских граждан ездят в Россию, поскольку там находятся их родственники или с целью заработка.

Климкин подчеркнул, что на проблему надо смотреть «не путем политических лозунгов». «Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», — отметил глава украинского МИДа. Климкин добавил, что сдержанно относится к возможному закрытию сообщения, так как посещение родственников является «человеческим» вопросом.

При этом депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика Украины потребляет от доходов гастарбайтеров «около 10 млрд, за счет чего держится хоть как-то на плаву», передает ФАН.

В случае тотального разрыва экономических отношений с Россией, Украина будет отрезана от мировой экономики, потеряв множество денег от прекращения транзита, добавил он. Депутат отметил, что «шелковый путь пошел мимо, и так все пути пойдут вокруг нас».

По словам парламентария, российско-украинские экономические отношения развиваются, и введение столь радикальных мер вызывает как минимум недоумение. После разрыва сообщения с РФ, отметил Рабинович,

на Украине останется 10-12 млн человек, и она «окончательно превратится в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в свою очередь, высказала мнение, что экономика Украины действительно во многом зависит от заработков украинцев, уехавших в Россию. Она подчеркнула, что экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры, переводящие деньги родственникам — всего за шесть месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено порядка 5 млрд евро.

Впоследствии в министерстве финансов Украины сообщили, что пятая часть трудоспособных граждан страны находится на заработках за границей. Как сообщает НСН, гастарбайтерами являются 3,2 млн украинцев — то есть 18% трудоспособного населения Украины в возрасте от 17 до 50 лет.

Уточнялось, что экономически активное население является трудовыми мигрантами из-за происходящего дисбаланса на рынке труда. Кроме того, благодаря этому в стране сократилась безработица (на 5,5%). Кроме того, в 2019 году зарплаты граждан увеличились до 7%.

За неделю до этого Международный валютный фонд также нарисовал весьма мрачное будущее для Украины. МВФ рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. Это следует из нового доклада по демографии в Центральной и Восточной Европе, который опубликован на сайте МВФ.