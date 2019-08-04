«Он должен вернуться»: Помпео потребовал отдать Крым Украине

Крым должен снова стать украинским, заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Это заявление политик сделал на заседании неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона», сообщается на сайте Госдепартамента.

«Позиция США — это [нахождение Крыма в составе РФ] неприемлемо. Крым должен быть возвращен», — заявил Помпео.

Так он ответил на вопрос модератора беседы о том, что Крым «может уже никогда не вернуться в состав Украины».

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По словам госсекретаря, Штаты сотрудничают с новыми украинскими властями. Он также выразил надежду на то, что новый президент Украины Владимир Зеленский сможет найти «более креативный набор идей» для решения существующей проблемы.

«Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально», — добавил глава Госдепа.

Неделю назад «постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев может инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму, передает НСН.

По словам Кориневича, существующие «нормандский формат» переговоров и минские соглашения неэффективны, но на их основе идет диалог по Донбассу.

Для Крыма же такой базы нет, добавил постпред Зеленского. По мнению политика,

в крымских переговорах должны участвовать страны-участницы «нормандского формата», а также Турция и США. Кориневич также полагает, что отсутствие «диалога» по Крыму связано с принципиальной позицией Москвы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с ФАН заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым под свою юрисдикцию.

«Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе от США или Турции», — отметил сенатор от Крыма.

Цеков отметил, что подобного рода идеи могут исходить либо от «фантазера, либо дилетанта в международной политике». Он также дал украинским властям совет — начать восстановление нормальных отношений с крымчанами и РФ.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а жители полуострова сделали свой исторический выбор. Суверенитет РФ над полуостровом не подлежит никакому сомнению, подчеркивали также в МИД России.

В конце июня Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что хотел бы начать разговор с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса. Он добавил, что

надеется на возвращение полуострова в состав Украины и намерен добиться этого путем дипломатических переговоров.

Кроме того, коснувшись темы урегулирования конфликта в Донбассе, президент Украины отметил, что хочет «принести мир». В частности, он считает, что это возможно сделать при помощи переговоров в минском формате.

Зеленский отметил, что минский процесс запускается Украиной «по-новому». Однако Киев не может «ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день».

8 июля украинский лидер предложил Путину личную встречу при участии американского и французского президентов, британского премьер-министра и немецкого канцлера. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением нового формата переговоров.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — выступил в своем фейсбуке Зеленский.

В Кремле заявили, что стоит внимательно изучить новый формат переговоров, поскольку ранее США не участвовали в обсуждении Донбасса. Однако принадлежность Крыма, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является неоспоримой — полуостров стал частью России.