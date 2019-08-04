Вице-премьер Италии: «Путин — великий президент»

Президент России Владимир Путин является одним из лучших политиков мира, и Рим должен стремиться к тому, чтобы наладить максимально хорошие отношения с Москвой – заявил заместитель председателя правительства Италии Маттео Сальвини со сцены музыкального фестиваля Lega Romagna в городке Червия.

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«Я снова буду работать, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией. Путин — великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что мне кто-то заплатил», — пояснил лидер партии «Лига Севера», входящей в правительственную коалицию.

Помимо этого Сальвини похвалил президентов США и Бразилии — Дональда Трампа и Жаира Болсонару, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее стало известно, что на Маттео готовила покушение группировка итальянских неонацистов, являющихся партнерами украинских ультраправых банд и близких к батальону «Азов» (организация запрещена в РФ).

Преступники базировались в Турине. О готовящейся попытке убийства Сальвини сообщили сначала спецслужбы, они и привлекли полицию для расследования. В итоге правоохранители вышли на бывших полицейских. После этого силовики провели штурм жилища нацистов.

Полиция обнаружила беспрецедентный тайник оружия, где была даже «готовая к пуску» французская ракета класса «воздух-воздух» малой и средней дальности Matra Super 530, штурмовые винтовки «последнего поколения» и вещи с неонацистской символикой.

В итоге трое преступников были арестованы. Правоохранители также сообщили, что эти нацисты принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских вооруженных сил. По версии следствия, стрелковое оружие ими также было привезено с Украины.

«Это была одна из многих угроз смерти, которые я получаю каждый день.

Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь. Я рад, что мы раскрыли планы этих безумцев. Благодаря правоохранительным органам я живу дальше без страха: оскорбления и угрозы только придают мне сил!» — сказал сам политик на пресс-конференции.

При этом, по словам политика, именно ракета и была предназначена для его убийства. Он также добавил, что не ведет антиукраинскую политику и не понимает, чем мог вызвать такую ненависть украинских радикалов.

«Спецслужбы говорили об украинской группе, которая пыталась меня убить. Я никогда не делал ничего плохого украинцам. Я также не знаком с неонацистами. Но я счастлив, когда они ловят неонацистов, неокоммунистов или кого-либо еще», — пояснил замглавы кабинета министров Италии.

По другой версии, которую также рассматривает прокуратура Турина, покушение планировалось провести с помощью другого оружия, а ракету, которая, кстати, принадлежала вооруженным силами Катара, неонацисты планировали продать за €500 тыс.

Впрочем, повод обидеться на Сальвини в Киеве был – ровно год назад министерство иностранных дел Украины вызвало к себе посла Италии на Украине для того, чтобы получить разъяснения и выразить протест в связи с высказыванием Сальвини о событиях на Майдане и о Крыме.

В данном материале Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» оплаченной из-за рубежа «псевдореволюцией». При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами»,

— отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением ряда западных стране о якобы «фейковости» крымского референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

Кроме того, в интервью он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту», передает ФАН.

В прошлом месяце канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей пресс-конференции в Берлине заявила, что хочет иметь хорошие отношения с Москвой, несмотря на «поддержку Россией европейских правых и популистских партий». Меркель сообщила, что Германия обеспокоена сложившейся ситуацией.

«Но я продолжу работать над улучшением отношений с Россией», — подчеркнула Меркель, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос, связанный с финансированием российской стороной партии «Лига Севера».

Канцлер Германии в этой связи отметила, что прояснить эту ситуацию должны власти или парламент Италии.