Разумков: «Слуга народа» предложит меня на пост спикера Рады

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что он будет предложен в качестве кандидата на пост спикера украинского парламента.

«На сегодняшний день партия меня будет предлагать в качестве кандидата на пост председателя Верховной рады Украины», — сказал Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

Помимо этого, он сообщил, что на пост первого вице-спикера Рады партия предложит представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука.

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О том, что главным претендентом на кресло председателя Верховной рады является глава партии Зеленского стало известно 20 июля. Тогда, об этом сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на трех собеседников.

«Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — рассказал изданию источник, близкий к Разумкову.

Кроме того, по словам близких к избирательному штабу партии источников, кандидатура Разумкова была приоритетной. Они отметили, что он являлся спикером двух избирательных компаний, будучи руководителем процесса партийного строительства. Тем не менее, как передает СМИ, сам соратник украинского лидера не комментировал появившуюся информацию.

В то же время глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко рассказал, что в партии есть «хороший принцип — не делать должностей до победы». При этом он обратил внимание, что за время сотрудничества Разумков ни разу не подвел однопартийцев.

По словам Корниенко, Разумкова по итогам проведения президентской и парламентской предвыборных кампаний можно охарактеризовать «только с позитивной стороны».

«Он сумел стать настоящим лидером команды и сможет организовать работу парламента, если депутаты доверят ему спикерство», — уверен глава штаба.

На внеочередных выборах в Верховную раду, которые прошли 21 июля, Дмитрий Разумков возглавлял список партии «Слуги народа».

До того, как осенью прошлого года он присоединился к «команде Зе», глава партии являлся руководителем Украинской политконсалтинговой группы. Во время предвыборной кампании президентских выборов Разумков был официальным спикером штаба Владимира Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

Лидером парламентских выборов на Украине стала партия президента страны «Слуга народа», которая набрала 43,16%. Второе место заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, за которую проголосовали 13,05%. На третьей позиции — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%. За ней идет политсила бывшего украинского главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность». Ее выбрали 8,1% избирателей. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,82%.

Пока ЦИК признала избранными в украинский парламент 191 депутата, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Ранее представитель лидера страны в кабинете министров Андрей Герус заявил, что новое правительство будет сформировано почти сразу после начала работы обновленного состава Верховной рады.

«Я думаю, что в первых числах сентября [начнет работать Рада]. Я думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента... я в этом уверен», — сказал Герус в эфире телеканала «1+1» 1 августа.

В то же время он обратил внимание, что в августе можно достичь всех договоренностей по поводу нового состава правительства Украины, «чтобы потом не терять время». «У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед», — пообещал Герус.

В то же время он отметил, что партия украинского музыканта Святослава Вакарчука сможет в первый же день работы новой Рады войти в коалицию со «Слугой народа», если этого захочет.