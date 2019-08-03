Вашингтон потратил $31,6 млн на проведение расследования о якобы «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году – об этом говорится в отчете офиса спецпрокурора Роберта Мюллера, который и проводил дознание.

Реклама

Речь идет о сумме, потраченной командой Мюллера с мая 2017 по май 2019 года. Эта сумма складывается из расходов на пособия и зарплаты ($9,7 млн), покрытие расходов на поездки сотрудников ($1,6 млн), коммунальные услуги, связь и аренду помещений ($3,1 млн) и контрактные услуги ($980 тыс.).

Четыре дня назад американский лидер Дональд Трамп прокомментировал решение Федерального суда в южном округе Нью-Йорка отклонить иск Национального комитета Демократической партии (DNC) по поводу «вмешательства» России в выборы президента. В своем твиттере глава Белого дома заявил, что это крайне важное событие.

«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. <...> Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. Охота на ведьм завершается!» — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что судья признал иск DNC «полностью оторванным» от фактов, а доказательства, представленные в суд, — не имеющими ценности или юридического веса.

Демократическая партия США в апреле 2018 года подала в суд на российское правительство и штаб главы Белого дома, заявив, что стороны якобы причастны к хакерским атакам 2015 и 2016 годов, направленных на дискредитацию демократов и продвижение Трампа в предвыборной гонке. В итоге суд пришел к выводу, что аргументы обвинения не имеют юридической силы.

Также, несколько дней назад двое высокопоставленных чиновников в разведке США и Британии в частном порядке выразили опасения из-за «странной ситуации», когда

ФБР начало расследовать якобы «сговор» Трампа с Россией с целью повлиять на выборы 2016 года.

Речь идет об Эндрю Маккейбе, тогда занимавшем пост замдиректора ФБР, и Джереми Флеминге, связанном с британской контрразведкой MI5. Они обменялись секретными текстовыми сообщениями. Их переписка проливает новый свет на расследование ФБР «российского вмешательства» и на то, как британская разведка, вероятно, сыграла ключевую роль на его начальных стадиях.

По словам источника, в августе 2016 года эти лица обменивались сообщениями по поводу встречи представителей двух ведомств из-за «странной ситуации», под которой подразумевается активность российской стороны.

СМИ отмечали, что разведчики нечасто вступали в переписку. Сообщения их были непонятными и не содержали конкретных и важных данных. При этом они показывают роль иностранной разведки в решении ФБР начать расследование в отношении президентской кампании Трампа.

Интересно, что после завершения расследования Мюллера лидер демокартов в сенате США Чак Шумер высказал свою позицию по поводу республиканцев и предстоящих в 2020 году президентских выборов.

Шумер считает, что сенатор Митч Макконнелл и республиканцы хотят, чтобы Москва вмешалась в следующие президентские выборы. По его словам, представители сената думают, что это поможет им выиграть.

«Мюллер дал понять, что русские хотят, чтобы Трамп победил»,

— добавил Шумер, говоря при этом о том, что республиканцы хотят заблокировать законопроекты, призванные обеспечить безопасность выборов.

Итог же самого расследования Мюллера кратко описывается так: Россия zrj,s пыталась вмешиваться в электоральный процесс в 2016 году в США и ее действия даже в какой-то мере помогли Трампу стать американским президентом, но сговора между Трампом и Москвой не было, поэтому дело завершено, передает ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на несостоятельность всего расследования и прогнозировал, что «пресловутая комиссия» Мюллера не сможет найти фактов «вмешательства», поскольку их не было. Российский лидер подчеркивал, что «сговора» между Москвой и Трампом не было.

Американская пресса встретила итог расследования Мюллера скептически. Ряд СМИ обвинял спецпрокурора в провале расследования и презентации итогов. Как сообщало издание New York Post, в расследовании Мюллера нет ни единого факта подтверждения «вмешательства» в американские электоральные процессы со стороны Москвы, передает НСН.