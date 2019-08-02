Справедливый референдум: швейцарский журналист о Крыме

Крым никогда не был украинским по-настоящему, поэтому его вхождение в состав России по итогам всенародного референдума в марте 2014 года было абсолютно справедливым, написал швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер в статье для издания Infosperber.

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Он отметил, что США и Евросоюз делают вид, что санкциями наказывают Москву, хотя страдают сами. Колумнист указал, что после распада Советского Союза население бывшей УССР приняло решение о независимости.

Однако в рамках Украины Крым получил политически значимую автономию: помимо всего прочего, ему был предоставлен собственный парламент, напомнил Мюллер. Вместе с тем эта умеренная независимость снова и снова приводила к трениям между украинским правительством и парламентом в Киеве, с одной стороны, и политическими властями Крыма, с другой.

Киев всегда пытался ограничить автономию Крыма. Со своей стороны, крымское правительство и парламент неоднократно пытались освободиться от Украины и стать полностью независимыми.

«Подавляющее большинство людей в Крыму, несмотря на произвольное решение [первого секретаря ЦК КПСС Никиты] Хрущева в 1954 году, никогда не чувствовали себя украинцами, на выборах на Украине всегда голосовали за ориентированных на Россию кандидатов и партии и всегда имели культурное единство с русскими. Крымчане никогда не имели никакого отношения к «Киеву», — указал автор.

Он добавил, что

Киев хотел «доминировать» в Крыму, но ничего не делал для экономического развития полуострова.

И даже при президенте Викторе Ющенко Киев пытался подавить использование русского языка на Украине, даже запретить его в определенных областях, особенно в Крыму, напомнил аналитик.

«Голосование на референдуме 16 марта 2014 года было очень популярным (по официальным данным, явка — 83% жителей), результат более чем очевиден: по официальным данным, 97% проголосовали за воссоединение с Россией», — резюмировал обозреватель.

В мае нынешнего года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтаер, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Крым полностью интегрировался в Россию. Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — заверил Макинтаер.

Представитель делегации считает, что полуостров не заслуживает такого отношения с американской стороны, и посетовал на то, что обычным жителям Америки не поступает «взвешенная информация», и они, как следствие, не знают о ситуации, в которой оказались местные жители полуострова.

Месяцем ранее в Крыму побывала немецкая делегация, она приезжала на Ялтинский международный экономический форум. При этом председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказывал, что Украина пыталась сорвать этот визит.

«Украинские власти по линии своего министерства иностранных дел запугивают представителей делегации из ФРГ. Украинские власти отправили ноту протеста в адрес депутатов бундестага, которые есть в составе делегации», — пояснил политик.

Представитель крымского парламента добавил, что

участники немецкой делегации «не особо расстраиваются из-за возможности попасть в санкционные списки Украины»,

однако их «возмущает наглое поведение украинского МИД», который пытается ограничить их свободу передвижения.

В прошлом году заместитель председателя правительства Италии Маттео Сальвини назвал произошедший на Украине в 2014 году так называемый «евромайдан» оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.

При этом референдум в Крыму, по итогам которого полуостров вошел в состав России, он назвал легальным, передает НСН.

«Сравните референдум с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами», — отметил итальянский политик.

Сальвини также выразил несогласие с утверждением журналиста WP о «фейковости» референдума, в ходе которого, как напомнил Сальвини, 90% жителей региона проголосовали за присоединение Крыма к России.

Кроме того, он выступил за снятие санкций Запада с России, поскольку, как указал вице-премьер, ограничительные меры «оказались бесполезными и <...> нанесли ущерб итальянскому экспорту», передает ФАН.