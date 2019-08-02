«Мы доиграемся»: о чем экс-премьер Украины предупредил Киев

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров, занимавший свой пост в 2005-2006 годах, заявил, что киевские власти могут «доиграться», пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики.

«Это беда, мы доиграемся. Они [другие страны], например, экономика Китая уже давно впереди, а мы еще не прошли этапы первоначальные, в которые мы должны, как говорится, набрать силу, и мы начинаем в эти взрослые игры играть, и все эти фиктивные средства, которые крутятся туда-сюда, приносят в полной мере реальные доллары и евро на Западе, а мы от этого теряем»,

— сказал Ехануров в эфире «112 Украина».

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По его мнению, правительству Украины необходимо задуматься над тем, как стране вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.

Негативной стороной экономики Украины остается то, что доходы с экспорта от продажи необработанного сырья остаются в офшорах, отметил Ехануров. Он также добавил, что бюджет страны получает существенные средства за счет украинцев, которые работают зарубежом.

Предупреждение Еханурова прозвучало на фоне введения Украиной спецпошлины на ввоз большинства российских товаров.

В частности, в список ограничений попали дизельное топливо и сниженный природный газ. Подобное решение в Киеве назвали ответом на российские санкции.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, спецпошлины якобы будут пополнять бюджет страны на $77 млн в год.

«Испытания сделают Украину сильнее, как бы нам ни было трудно. Мы будем играть ключевую роль на мировых рынках, которые являются цивилизованными и перспективными для Украины», — заявил Гройсман.

Он также добавил, что ограничения будут касаться товаров, которые изготавливаются на Украине.

В то же время Россия с 1 июля ввела запрет на поставку на Украине нефтепродуктов. Подобное решение стало ответом на ограничения в отношении российских товаров. Киев с 2016 года планомерно вводит санкции против продуктов российского производства.

Несмотря на заявления Киева, что ограничения не смогут негативно повлиять на экономику страны, в мае Всемирный банк включил Украину в список беднейших государств Восточной Европы с точки зрения ВВП на душу населения.

При этом Украине потребуется около 50 лет, чтобы догнать по уровню благосостояния соседние европейские страны. В настоящее время темпы роста ВВП в стране остаются слишком низкими.

Одной из причин кризиса на Украины являются незавершенные реформы, из-за которых страна сильно зависит от экспорта и не пользуется популярностью у зарубежных инвесторов. Подобная ситуация сложилась в стране после госпереворота 2014 года. Тогда власти страны во главе с Петром Порошенко объявили о курсе в Евросоюз и НАТО.

Однако для осуществления подобного плана Украине необходимо соответствовать критериям ЕС. Поэтому Киев начал проводить и продвигать реформы, которые отвечали не нуждам населения, а были требованиями Брюсселя. Ситуация ухудшилась за счет сотрудничества украинских властей с Международным валютным фондом (МВФ).

Программа кредитного сотрудничества Киева с МВФ рассчитана на выплату $3,9 млрд за 14 месяцев. По условиям, Украина обязана повысить цены на газ для населения, снизить затраты бюджета и принять ряд антикоррупционных законопроектов.

В то же время данное сотрудничество привело к росту долгов страны. В конце марта сумма валового внешнего долга Украины превысила отметку в $114,7 млрд. При этом в текущем году Киеву необходимо выплатить около $15,7 млрд по внешнему долгу.

Подобное положение вещей привело к обсуждению возможности дефолта на Украине. По мнению олигарха Игоря Коломойского, это решение позволит Киеву не выплачивать долг МВФ.

«Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. <…> В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. <...> Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке», — сказал Коломойский.

Он также добавил, что жители Украины хотят сделать перерыв от реформ, которые требует провести Международный валютный фонд.

По данным СМИ, Зеленский не исключает объявления дефолта в стране, однако сам президент Украины опровергает эту информацию. «Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — подчеркнул Зеленский.