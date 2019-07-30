«Лгать — как дышать»: в чем глава МВД Украины обвинил Порошенко

Глава украинского министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков обвинил во лжи экс-президента страны Петра Порошенко, который ранее заявил, что сотрудники полиции помешали ему победить на внеочередных выборах в Верховную раду.

«Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину. Для него [Порошенко] лгать — как дышать», — написал украинский министр в фейсбуке.

Аваков отметил, что бывший глава Украины сам довел страну до того, «что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку». «Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014 году, он в этом виноват», — уверен глава МВД.

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По его мнению, те позитивные события, которые происходили в стране в последние годы, состоялись вопреки Порошенко, который во время своего президентства был сконцентрирован на борьбе за власть и деньги. «Мне его не жаль. Жаль страну. <...> А вот то, за что заслужил отвечать, — пусть отвечает», — написал Аваков. Он добавил, что выступает в поддержку действующего украинского лидера Владимира Зеленского и пожелал ему успехов.

Ранее в интервью изданию «Украинская правда» экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что на внеочередных парламентских выборах, которые прошли 21 июля, против него и его партии «Европейская солидарность» работали полиция и организованные группы.

Кроме того, разговоре с украинским СМИ он отметил, что его партия могла бы занять лидирующие позиции, если бы не политические силы, которые отказались с ней объединяться.

«На сколько объективно мы могли претендовать? Гораздо больше. Это уже сейчас я могу это сказать. <…> Но у нас был десяток политических сил, которые набирали от одного до трех процентов. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но, руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20 процентов голосов были рассеяны», — отметил Порошенко.

В частности, как пояснил политик, он имел в виду «Самопомощь», «Украинскую стратегию» премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Свободу» и другие политические партии, которые участвовали в выборах в Верховную раду.

«У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально. Речь идет о том, что в программных положениях резких различий не было. Де-факто это означает, что просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или «Слуге народа», или «Оппоблоку», — добавил экс-президент Украины.

После обработки всех протоколов стало известно, что за партию украинского главы Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей. Второе место в рейтинге выбранных партий заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, которая набрала 13,05%. На третьем месте — партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18% голосов. «Европейская солидарность» Порошенко по итогам выборов в Раду получила 8,1%. С учетом мажоритарных кандидатов эта политическая сила будет представлена в новом парламенте 25 депутатами. Официальные результаты выборов должны быть опубликованы Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.

Между тем российский политолог Максим Жаров считает, что глава МВД Украины Арсен Аваков во время выборов в стране дал критикам Петра Порошенко «зеленый свет».

«Прямой работы украинской полиции против Порошенко и его партии во время выборов я не отметил, однако предвыборные поездки бывшего президента сопровождались скандалами с участием подконтрольных Авакову необандеровских группировок», — сказал политолог ФАН, предположив, что именно эти действия украинского министра и имел ввиду Порошенко, говоря о противодействии полиции.

«Теперь аналогичная проблема выстраивания взаимоотношений с необандеровцами встает и перед новым президентом Украины Зеленским и его партией «Слуга народа». Поэтому смена силовых министров декларируется Зеленским как первоочерёдная задача», — пояснил Максим Жаров.