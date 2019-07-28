«Не лучшее время»: как Зеленский мирит церкви

Украинский лидер Владимир Зеленский написал в твиттере поздравление с Днем крещения Руси, где призвал священнослужителей Украины к диалогу.

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«Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укреплению и развитию.

Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев», — написал украинский президент, отметив, что сила и будущее страны «в единстве».

В России считают, что главе украинского государства пока рано говорить о налаживании диалога между церквями, если он не может наладить контакты с представителями самопровозглашенных республик и разрешить конфликт в Донбассе. Такое мнение в беседе с RT выразил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

«Зеленский пока не в состоянии наладить диалог даже по Донбассу, рано говорить о другом. Это благое пожелание, не более того. Конструктивные взаимоотношения между представителями власти и церкви на Украине возможны, были периоды, когда такой диалог осуществился. Но сейчас не лучшее для него время», — уверен собеседник издания.

Эксперт считает, что Зеленскому необходимо выработать новую политическую линию в отношении неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Чтобы сейчас наладить какое-то общение, Зеленскому необходимо прекратить политику вмешательства в церковные дела и не повторять ошибки [экс-президента Украины] Петра Порошенко», — добавил Силантьев.

День крещения Киевской Руси, которое провел князь Владимир в 988 году, отмечается 28 июля торжественным крестным ходом. Так, по случаю праздника молитвенное шествие устроила неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ). Священнослужители и верующие во главе с митрополитом Епифанием прошли от собора Святой Софии Киевской к памятнику равноапостольному князю Владимиру.

В мероприятии, по словам главы церкви, участвовали более 1,5 тысяч представителей ПЦУ. «Сегодня в украинском ходе приняли участие более 50 архиереев и примерно 1,5 тысячи священнослужителей», — приводит УНИАН слова митрополита Епифания.

В то же время, по данным украинского министерства внутренних дел, всего в праздновании государственной памятной даты приняли участие порядка 15 тыс. граждан. «В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-й годовщины крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тысяч верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка», — приводит пресс-служба ведомства слова первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

Однако, как передает ТАСС, перед началом шествия на Софийской площади собрались не более 2 тыс. человек.

Накануне в Киеве прошел более массовый крестных ход, который устраивала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата. Шествие началось после того, как на Владимирской горке прошел молебен, посвященный торжественной дате. От этого места верующие проследовали через Европейскую площадь и улицу Грушевского к Киево-Печерской лавре, передает РИА «Новости».

Возглавлял молитвенное шествие предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Вместе с ним шли представители епископата, духовенства УПЦ с хоругвями и иконами, а также гости из поместных церквей и представители государственной власти, отмечает издание. Во время крестного хода по городу были пронесены святыни, часть из которых специально привезли в украинскую столицу.

Как сообщил митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний, всего в мероприятии по случаю празднования крещения Руси участвовали примерно 300 тыс. человек.

Однако госвласть представляла другие данные. Так, по информации главы МВД Украины Арсена Авакова, в массовом шествии приняли участие примерно 50 тыс. верующих. «Крестный ход. Около 50 тыс. человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий», — написал глава министерства в своем интсаграме.

Как отмечали представители правоохранительных органов, оба мероприятия прошли без происшествий и нарушений. Для обеспечения безопасности киевлян были привлечены различные службы, а также «в круглосуточном режиме работал ситуационный центр МВД, который занимался постоянным мониторингом ситуации в местах проведения массовых мероприятий», говорится на сайте украинского ведомства.

После того, как в 2014 году на Украине прошел госпереворот, новые власти начали преследовать идею создания украинской церкви, которая существовала бы автономно от Московского патриархата. Спустя несколько лет украинские парламентарии приняли закон, согласно которому каноническая церковь должна была переименоваться и внести изменения в устав. Однако представители УПЦ этого делать не стали и подали в суд.

Тем не менее в декабре прошлого года состоялся так называемый «объединительный собор», во время которого слились две неканонические религиозные структуры, образовав «новую церковь» — «Православную церковь Украины».