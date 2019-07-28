Протест против Медведева: чем недоволен МИД Украины

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест в связи с поездкой премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в Крым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает ФАН.

«МИД выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с главой правительства РФ», – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

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Цель визита Медведева в Киеве назвали «циничной». МИД Украины считает, что российский премьер не должен был участвовать в параде «оккупационного» флота России на День ВМФ.

Кроме того, попытки объяснить такие поездки в Крым и Севастополь как «внутрироссийские» якобы говорят о грубом нарушении международных правовых норм, подчеркнули украинские дипломаты.

Заявление МИД Украины вызвало возмущение в Государственной думе. Член думского комитета по международным делам Антон Морозов заявил, что позиция МИД Украины может лишь насмешить, передает RT.

«К сожалению, на Украине идут по пути конфронтации с Россией. Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. <...> Тем не менее Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», – отметил парламентарий.

Морозов также подчеркнул, что полуостров стал российским законно и поездка премьера совершенно оправдана его полномочиями.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля принял участие в торжествах по случаю Дня военно-морского флота в Севастополе. В городе-герое проходил парад военных кораблей.

День ВМФ в Севастополе начался с благодарственного молебна в храме Архистратига Михаила, после чего в Севастопольской бухте были под звуки гимна РФ подняты государственный и военно-морской – Андреевский – флаги.

Кроме того, 29 июля Медведев проведет совещание о процессе реализации национальных проектов на территории Крыма и Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры. Премьер также встретится с главой республики Сергеем Аксеновым и севастопольским губернатором Михаилом Развозжаевым.

Украинский МИД уже не в первый раз выражает резкое недовольство визитами первых лиц Российской Федерации в Крым. В августе 2018 года украинское внешнеполитическое ведомство заявило протест в связи с приездом на полуостров президента России Владимира Путина, передает НСН.

«Считаем <...> упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым <…> грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявили в украинском МИДе.

В марте 2019 года Министерство иностранных дел России вернуло аналогичную ноту украинской стороны, даже не ознакомившись с ее содержанием.

«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве», – отметили в российском ведомстве.

Тогда Киев также протестовал против приезда Путина в Крым на годовщину вхождения полуострова в состав России.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, а жители полуострова сделали свой исторический выбор. Суверенитет РФ над полуостровом не подлежит никакому сомнению, подчеркивали также в МИД России.