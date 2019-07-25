«Свалить Трампа»: как демократы упустили свой шанс

Президент США Дональд Трамп после выступления в конгрессе в среду бывшего спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера заявил в твиттере о своей победе.

Попытки как демократов, так и республиканцев, уличить Россию во вмешательстве в дела страны, а Трампа — в «сговоре» с Кремлем провалились, несмотря на их напор и старания Мюллера.

Все дело в том, что экс-руководитель расследования якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США не смог представить доказательств вины президента и членов его команды в «сговоре» с Москвой. К тому же, Мюллер подчеркнул, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности только после окончания своего президентского срока, что явно не на руку демократам, которые мечтают от него избавиться прямо сейчас.

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Стоит также отметить, что министерство юстиции официально запретило Мюллеру отвечать на вопросы, напрямую не связанные с итоговым отчетом о «российском деле». Ему нельзя было комментировать и информацию, касающуюся не фигурирующих в расследовании «третьих лиц».

Это дало экс-спецпрокурору значительную фору. Вместо ответов на вопросы конгрессменов он сделал более 60 отсылок к своему докладу, а еще почти 200 раз — просто отказался что-либо говорить.

Противоречивые выводы

Единственным «сенсационным» заявлением Мюллера стали слова, что «российское вмешательство», оказывается, осуществлялось не только в пользу Дональда Трампа, но и в пользу Хиллари Клинтон, сообщил CNN. Оно прозвучало на фоне резонирующего с ним утверждения о том, что Москва якобы планировала «получить выгоду» от избрания Трампа на пост президента США.

Комиссия же конгресса по итогам семичасового повторения одних и тех же вопросов пришла к выводу, что утверждать можно лишь факт «вмешательства» России в выборы, за которым, конечно, могут последовать новые санкции против Москвы.

Сами слушания в конгрессе назвали убийственными для репутации Мюллера и грандиозным позором Демократической партии — такая оценка последовала из Белого дома.

Так, ведущий американского телеканала Fox News Крис Уоллес счел «неуверенное» выступление Мюллера «катастрофой». Он отдельно отметил, что экс-спецпрокурор во время слушаний неоднократно не смог ответить на нападки со стороны республиканцев.

А по мнению адвоката президента США Дональда Трампа Джея Секулова, слушания выявили множество недостатков в расследовании.

«Еще меньше, чем ничего»

Слушания были инициированы демократами, поскольку итог расследования по «российскому делу» не удовлетворил противников президента США. По их мнению, в докладе изначально были примеры того, как американский лидер препятствовал правосудию, оказывая давление на своих юридических советников.

Зато, согласно окончательной версии доклада Мюллера, в действиях Трампа не было фактов препятствования правосудию — лишь потенциальные намерения.

Подтверждение этому можно увидеть в увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми, в попытке уговорить бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса повлиять на ход расследования, а также намерении Трампа снять с поста самого Мюллера.

Противники Трампа надеялись, что выступление бывшего спецпрокурора на открытых слушаниях может увеличить число сторонников его отстранения от власти, обнаружив «существенные доказательства тяжких преступлений» президента. В итоге, слушания возымели обратный эффект.

Демократы давно вынашивают планы об импичменте Трампа, однако, несмотря на большинство в нижней палате, сделать это в сегодняшних условиях трудно. Обвинения должны быть поддержаны двумя третями сената, который в настоящее время контролируется республиканцами.

Стоит отметить, что во время последнего голосования в палате представителей за начало процедуры отстранения главы Белого дома выступили лишь 95 членов конгресса из 435.

После слушаний сам Трамп заявил, что «у демократов не было ничего, теперь же у них на руках еще меньше, чем ничего», пишет The Times.

Последний шанс

Хотя многие демократы считали Мюллера потенциальным спасителем своих планов по выводу Трампа из власти, слушания разрушили эти иллюзии раз и навсегда.

Теперь единственный путь для Демократической партии — победить его на избирательном участке в ноябре 2020 года.

«У демократов мало шансов свалить Трампа: после публикации доклада Мюллера явных поводов нет, и поэтому можно сколько угодно рисовать разоблачающие карикатуры и писать статьи. Это работало в 2018 году, а в 2019 — уже нет.

К тому же, Трамп начинает оборачивать эти атаки в свою пользу. Он говорит: «Я лидер, который занимается реальными проблемами, а эти люди ничего не предлагают и только меня травят», — считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Эксперт также отмечает, что демократы «мало кого могут выставить против Трампа», а у республиканцев есть консенсус относительно фигуры действующего президента США.

Сам Трамп также демонстрирует, что поддерживает политику конгресса в отношении России.

«Несмотря на призывы наладить отношения, его нельзя упрекнуть в том, что он не принимал жестких санкционных мер», — отмечает Тимофеев.

Белый дом или тюрьма

Демократов в ходе слушаний очень волновал вопрос, можно ли привлечь Дональда Трампа к ответственности за его «преступления», которые, однако, не нашли подтверждения.

Тем не менее, этим надеждам Демократической партии не суждено сбыться, поскольку привлечь президента к какой-либо ответственности можно только после того, как закончится его срок у власти, что, в частности, подтвердил и Мюллер.

При этом ранее спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси на встрече с главой судебного комитета палаты представителей Джерри Надлером заявила, что хотела бы увидеть президента США Дональда Трампа в тюрьме.

Отмечается, что Надлер настаивал, чтобы Пелоси позволила его комитету начать процедуру импичмента, однако спикер конгресса отказала, отмечает Politico. «Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме», — пояснила Пелоси.

По данным издания, она убеждена, что Трамп должен быть отдан под суд в случае, если проиграет выборы в 2020 году.

Профессор Университета Джорджа Вашинтона Мэтью Берроуз также считает, что, пока сенат принадлежит республиканцам, избавиться от Трампа будет очень трудно, а спикер нижней палаты Ненси Пелоси «хочет подорвать шансы демократов на выборах, потенциально отталкивая умеренных и независимых, которые хотят, чтобы Демократическая партия работала над конкретными вопросами для избирателей».

Берроуз полагает, что с ее стороны это тактический ход. «Крайне левые демократы должны высказаться, поэтому она не против говорить об импичменте, но она не хочет идти дальше», — говорит он.

С надеждой на Россию

В ходе слушаний Роберт Мюллер выразил мнение, что Россия «будет продолжать пытаться» вмешиваться в американский избирательный процесс.

«Это была не единичная попытка. Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей кампании», — заявил он, говоря о якобы имевшем место вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

«Множество других стран» также развивают возможности для вмешательства в выборы в США, добавил он.

На этой неделе директор ФБР Кристофер Рэй уже также успел выступить с заявлением, что Россия якобы продолжает вмешиваться во внутренние дела США, писал CNN.

«Русские очень сильно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — подчеркнул он на заседании судебного комитета сената.

В то же время Рэй утверждает, что у ФБР есть «значительные ресурсы» для борьбы с иностранным влиянием на предстоящих в 2020 году выборах.

При этом еще в апреле российский президент Владимир Путин говорил, что было заранее ясно, чем закончится «пресловутая комиссия» Мюллера, однако внутриполитическая ситуация в США легче не стала. Он также подчеркивал, что «сговора» между Москвой и Трампом не было.