«Агент Кремля»: как повязали Бориса Джонсона

Назначение премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона дало возможность американскому телеканалу MSNBC провести определенные параллели между самим новым британским главой правительства, президентом США Дональдом Трампом и, как ни странно, Россией.

«Как и Дональд Трамп, Борис Джонсон пришел к власти в Великобритании с помощью [президента РФ] Владимира Путина. [Россия] атаковала британскую избирательную систему и помогла одержать победу Brexit на референдуме три года назад»,

— заявил в эфире американского телеканала ведущий программы «Последнее слово» Лоуренс О'Донелл.

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Его собеседник — Джереми Бэш, занимавший высокие посты в Пентагоне и ЦРУ при президенте Бараке Обаме, — тут же подтвердил, что есть «серьезные основания» считать, что Москва вмешивалась в голосование по Brexit.

Впрочем, обвинения, что Россия якобы вмешивалась в референдум 2016 года по вопросу выхода Великобритании из ЕС, — не новость для европейской и американской прессы, подобные публикации были и раньше.

При этом вице-президент Facebook Ник Клегг заявил, что компания не нашла доказательств вмешательства России в британский референдум, пишет «Би-би-си». «Нет абсолютно никаких доказательств того, что это случилось во время референдума по Brexit», — заявил Клегг.

По его словам, не только Россия, но и «никакие другие внешние силы» не влияли на исход плебисцита.

Стоит отметить, что Клегг в прошлом был лидером британской партии либеральных демократов и даже с 2010 по 2015 годы занимал пост вице-премьера Великобритании.

Джонсон, друг олигархов и Путина

Заявления американского эксперта — не первая попытка связать Бориса Джонсона с Владимиром Путиным. Недавно в интервью Daily Express историк и специалист по России Энн Аппельбаум заявила, что Путин видит в Джонсоне союзника против ЕС.

По ее словам, российский лидер, который якобы жестко настроен по отношению к Евросоюзу, может предложить Джонсону «сделку», которая послужит основой для британо-российского союза. Как рассказала Аппельбаум, Путин «хочет видеть Британию вне Европы», а Лондон — в «альянсе против Европы».

Да и прошлая коммуникация Джонсона и Москвы вызывает раздражение в экспертном сообществе Великобритании. Специалист по России Марк Галеотти в статье для Foreign Policy отметил, что

«новый премьер Великобритании имеет скользкий опыт взаимоотношений с Кремлем и его дружками».

Незадолго до назначения Джонсона британская пресса вновь подняла историю его знакомства с Евгением Лебедевым, владельцем газеты The Evening Standard. Речь идет о посещении Джонсоном итальянского поместья Лебедева в октябре 2016 года, когда он только вступил в должность главы МИДа. Отвечая на вопрос о своем пребывании в гостях у Лебедева, Джонсон рассказал, что лишь «провел ночь» на вилле вместе с супругой и друзьями.

Тема возможной связи Джонсона с Россией всплыла и во время недавних слушаний в конгрессе США с участием спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Во время слушаний конгрессмен-республиканец Девин Нуньес показал Мюллеру фото, на котором Джонсон был изображен с мальтийским профессором Джозефом Мифсудом. Его имя появлялось в прессе в связи со встречей с советником Трампа Джорджем Пападопулосом, в ходе которой, как писал The Telegraph, признался американцу, что у него якобы есть «компромат» на Хиллари Клинтон. Против Мифсуда никаких обвинений не выдвигалось, Пападопулос провел 12 дней в тюрьме за дачу ложных показаний по «российскому делу».

Но на вопрос Нуньеса, не был ли Джонсон «скомпрометирован» знакомством с Мифсудом, Мюллер отвечать не стал.

Попытки обвинить Джонсона в «связях с Кремлем», как это уже было сделано в отношении Трампа, могут существенно сузить для него возможности если не улучшения, то хотя бы нормализации отношений с Москвой.

Масла в огонь подлила и телеграмма Джонсону от Путина в день его вступления в должность: «Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах».

«Русофил» и поклонник Черчилля

Сам Джонсон, хотя и называл себя «русофилом», еще на посту главы британского МИДа достаточно жестко высказывался в адрес Москвы. В одном из интервью британской The Sunday Times Джонсон также позволил себе сравнить Россию со Спартой — древним государством, хорошо известным своими авторитарными порядками.

При этом перед одним из своих визитов в Москву еще в 2017 году он заявил, что Россия и Великобритания могут найти общий язык по внешнеполитической проблематике — Ирану, КНДР, Сирии и Ближнему Востоку.

У Москвы и Лондона, действительно, есть немало общих международных тем, однако даже тактическому сближению препятствует история с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Этот тяжелый багаж теперь достается Джонсону, который, по сути, связан им по рукам и ногам.

Владимир Путин в недавнем интервью Financial Times дал понять, что Москва хотела бы оставить эту историю в стороне. «Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений», — говорил российский лидер.

Однако сделать это будет очень тяжело —

во время последней встречи с Путиным в качестве премьер-министра Тереза Мэй, по словам ее представителя, отметила, что нормализация отношений невозможна, во всяком случае, пока «Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия».

Он также заявил, что Мэй сообщила российскому президенту, что «подобное поведение не должно повториться», а Великобритания хотела бы видеть, что «двое ответственных предстали перед судом».

Последний факт выглядит как намек на возможное улучшению диалога, которое, вероятнее всего, разделяет и правящая Консервативная партия.

Упомянутые Мэй «ответственные» в деле Скрипалей — Руслан Боширов и Александр Петров. Они оба были в городе Солсбери в день отправления, однако свою вину отрицают. На Западе их считают сотрудниками российских спецслужб.

Определенным шагом навстречу Великобритании в деле Скрипалей было бы приглашение британских следователей в Россию, где они могли бы присутствовать при допросе этих лиц российскими коллегами — подобная практика предусмотрена в рамках правовой помощи, которую могут оказывать друг другу российские и британские следователи.

Не исключено, что при Джонсоне нечто подобное может произойти — он известен как мастер нестандартных шагов, а его кумир — британский премьер Уинстон Черчилль, который в одно время подвергал тогдашний СССР самой жесткой критике, но считал союзником Москвы во время совместной борьбы с нацизмом.

Однако, учитывая, что общее отношение к России в Великобритании остается негативным, Джонсону будет сложно пойти против общественного мнения. К тому же, впереди у него — необходимость разбираться с последствиями Brexit, что отнимет у премьера немало времени и обрушит на него немало критики.

В то же время, выйдя из ЕС, Лондон вновь станет более независимым в своей внешней политике. И, хотя Великобритания снова начинает дрейфовать в сторону более плотного партнерства с США, это открывает если не окно возможностей, то хотя бы некую вероятность в отношениях с Москвой. Сигналом к этому может стать и назначение в Москву нового посла взамен уходящего в этом году с поста дипломата Лори Бристоу.