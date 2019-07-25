«Умница Уилл Грант»: Захарова отругала журналиста «Би-би-си»

Захарова поймала корреспондента BBC на передергивании слов Путина

Британский журналист неверно процитировал президента России Владимира Путина, приписав ему слова госсекретаря США Майкла Помпео, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Корреспондент «Би-би-си» Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване спросил у главы МИД Сергея Лаврова, будет ли Россия «заполнять вакуум между двумя Америками». Путин же в 2010 году говорил, что РФ готова поставлять вооружения на южноамериканский рынок.

Корреспондент британского телеканала «Би-би-си» Уилл Грант неверно процитировал президента России Владимира Путина, задавая вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову на пресс-конференции в Гаване. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем фейсбуке.

«Чисто английское самоубийство. <...> Корреспондент задал вопрос Лаврову: «Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России?» — написала она.

Лавров ответил Гранту, что он что-то перепутал, поскольку Путин про «заполнение вакуума» ничего не говорил. Впоследствии выяснилось, что британский журналист имел в виду пресс-конференцию Владимира Путина с лидером Венесуэлы Уго Чавесом в 2010 году. Тогда Уилл Грант спросил о военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. Бывший на тот момент премьер-министром Путин ответил, что американское эмбарго на поставку вооружений Каракасу не является проблемой.

«Если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности, в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. «Свято место пусто не бывает», — так говорят в России», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва считает Латинскую Америку крайне перспективным регионом и намерена развивать сотрудничество, «рассматривая Венесуэлу как мост» для взаимодействия с другими странами Карибского бассейна.

Уилл Грант в свою очередь заявил, что в ошибочном цитировании виноваты переводчики, которые некорректно передали смысл слов Владимира Путина, рассказала представитель МИД. Захарова же сделала замечание, что за 9 лет можно было и «перепроверить оригинал», но «ничего вразумительного в ответ не услышала».

Как выяснилось, фразу про «вакуум», который заполнит Россия, произнес в 2019 году госсекретарь США Майкл Помпео. «Как вы понимаете, каждый из нас должен помогать укреплению связей в Западном полушарии, поддерживать хорошие тенденции. Когда этого не происходит, то есть риск, что какая-то другая страна, какой-то мнимый друг попытается заполнить вакуум», — заявил глава Госдепа.

Мария Захарова также заявила, что канал «Би-би-си» можно с легкостью обвинить в дезинформации.

«В Лондоне пару недель назад прошла конференция по свободе СМИ и достоверности информации. Туда Форин-офис и лично его на тот момент глава [Джереми] Хант не пустили RT и Sputnik, обвинив российские СМИ в «дезинформации». А «Би-би-си» Хант в дезинформации почему-то не уличил и на мероприятие пустил. Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ», — заявила представитель МИД России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Кубу с официальным визитом 24 июля. С Острова Свободы начнется большой вояж главы МИД РФ по Латинской Америке. Кубинский визит Лаврова завершился в течение суток — министр провел переговоры с кубинским главой внешнеполитического ведомства Бруно Родригесом Паррильей.

На встрече обсуждались вопросы торговли, экономики, культуры и гуманитарного сотрудничества. Лавров бывал на Кубе уже более десятка раз, а перед июльским визитом прилетал туда весной 2014 года и встретился с Раулем Кастро.

Кроме того, 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Основной темой встречи политиков стал вопрос обеспечения безопасности в Карибском регионе, сообщили в Министерстве обороны РФ. По словам Шойгу, российско-кубинские отношения играют значимую роль в сохранении защищенности и стабильности региона. Во время встречи стороны также обсудили двустороннее сотрудничество России и Кубы.

Главе МИД России Сергею Лаврову не в первый раз приходится отвечать на странные и провокационные вопросы западных журналистов. В мае этого года он ответил каламбуром журналисту американского телеканала CNN. Лавров заявил, что вопрос о возможностях РФ остановить интервенцию США в Венесуэле — «фейковый», и сам телеканал CNN тоже называли «фейк ньюс». Лавров подчеркнул, что Москва не приемлет ведения войны вопреки международному праву — применение силы может быть санкционировано только Совбезом ООН.