«Умница Уилл Грант»: Захарова отругала журналиста «Би-би-си»

Корреспондент британского телеканала «Би-би-си» Уилл Грант неверно процитировал президента России Владимира Путина, задавая вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову на пресс-конференции в Гаване. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем фейсбуке.

«Чисто английское самоубийство. <...> Корреспондент задал вопрос Лаврову: «Помню, как несколько лет назад в ходе визита в Латинскую Америку президент Путин сказал, что между двумя Америками не может быть вакуума, и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия. Можно ли назвать это ядром стратегии России?» — написала она.

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Лавров ответил Гранту, что он что-то перепутал, поскольку Путин про «заполнение вакуума» ничего не говорил. Впоследствии выяснилось, что британский журналист имел в виду пресс-конференцию Владимира Путина с лидером Венесуэлы Уго Чавесом в 2010 году. Тогда Уилл Грант спросил о военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы. Бывший на тот момент премьер-министром Путин ответил, что американское эмбарго на поставку вооружений Каракасу не является проблемой.

«Если США не хотят поставлять вооружение в другие страны, в частности, в Венесуэлу, то для нас это хорошо. Пускай и дальше не поставляют. «Свято место пусто не бывает», — так говорят в России», — заявил Путин.

Он также добавил, что Москва считает Латинскую Америку крайне перспективным регионом и намерена развивать сотрудничество, «рассматривая Венесуэлу как мост» для взаимодействия с другими странами Карибского бассейна.

Уилл Грант в свою очередь заявил, что в ошибочном цитировании виноваты переводчики, которые некорректно передали смысл слов Владимира Путина, рассказала представитель МИД. Захарова же сделала замечание, что за 9 лет можно было и «перепроверить оригинал», но «ничего вразумительного в ответ не услышала».

Как выяснилось, фразу про «вакуум», который заполнит Россия, произнес в 2019 году госсекретарь США Майкл Помпео. «Как вы понимаете, каждый из нас должен помогать укреплению связей в Западном полушарии, поддерживать хорошие тенденции. Когда этого не происходит, то есть риск, что какая-то другая страна, какой-то мнимый друг попытается заполнить вакуум», — заявил глава Госдепа.

Мария Захарова также заявила, что канал «Би-би-си» можно с легкостью обвинить в дезинформации.

«В Лондоне пару недель назад прошла конференция по свободе СМИ и достоверности информации. Туда Форин-офис и лично его на тот момент глава [Джереми] Хант не пустили RT и Sputnik, обвинив российские СМИ в «дезинформации». А «Би-би-си» Хант в дезинформации почему-то не уличил и на мероприятие пустил. Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ», — заявила представитель МИД России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Кубу с официальным визитом 24 июля. С Острова Свободы начнется большой вояж главы МИД РФ по Латинской Америке. Кубинский визит Лаврова завершился в течение суток — министр провел переговоры с кубинским главой внешнеполитического ведомства Бруно Родригесом Паррильей.

На встрече обсуждались вопросы торговли, экономики, культуры и гуманитарного сотрудничества. Лавров бывал на Кубе уже более десятка раз, а перед июльским визитом прилетал туда весной 2014 года и встретился с Раулем Кастро.

Кроме того, 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу встретился с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Основной темой встречи политиков стал вопрос обеспечения безопасности в Карибском регионе, сообщили в Министерстве обороны РФ. По словам Шойгу, российско-кубинские отношения играют значимую роль в сохранении защищенности и стабильности региона. Во время встречи стороны также обсудили двустороннее сотрудничество России и Кубы.

Главе МИД России Сергею Лаврову не в первый раз приходится отвечать на странные и провокационные вопросы западных журналистов. В мае этого года он ответил каламбуром журналисту американского телеканала CNN. Лавров заявил, что вопрос о возможностях РФ остановить интервенцию США в Венесуэле — «фейковый», и сам телеканал CNN тоже называли «фейк ньюс». Лавров подчеркнул, что Москва не приемлет ведения войны вопреки международному праву — применение силы может быть санкционировано только Совбезом ООН.