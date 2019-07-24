Новые беды Москвы: Мюллер отчитался по «российскому делу»

Главе Белого дома Дональду Трампу не могут быть предъявлены обвинения в каком-либо сговоре с Россией. При этом Москва якобы «вмешивалась» в электоральный процесс на выборах президента США в 2016 году – об этом заявил куратор расследования, спецпрокурор Роберт Мюллер на слушаниях представителям юридического комитета и комитета по разведке конгресса США.

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По словам Мюллера, его команда нашла доказательства «попыток влияния» на американские выборы со стороны России. В ходе заседания председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер задал вопрос, оправдывает ли расследование Трампа, передает НСН.

Мюллер сказал «нет» и добавил, что Россия якобы повлияла на выборы — в интересах победы Трампа. По его словам, это подтверждают «кибератаки» на офис Демократической партии. При этом связь между кампанией Трампа и Москвой не была найдена, передает ФАН.

Трамп уже отреагировал на такой итог заседания.

«Таким образом, демократы и все другие могут незаконно сфабриковать дело, попытаться привязать его к совершенно невинному президенту, а то, что он сопротивляется этому незаконному и предательскому нападению на нашу страну, они называют препятствием? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не начал расследование в отношении следователей?» — написал американский лидер в твиттере.

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– об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря администрации президента США Стефани Гришэм.

По мнению же адвоката Трампа Джея Секулова, выступление выявило множество недостатков в расследовании Мюллера о вмешательстве России в ход президентских выборов в США.

Накануне директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что россияне по-прежнему проводят операции по вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, несмотря на усилия Вашингтона по их сдерживанию перед очередными президентскими выборами.

«Русские очень сильно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал глава ведомства на заседании судебного комитета Сената.

При этом Рэй заверил, что у ФБР есть «значительные ресурсы» для борьбы с иностранным влиянием на предстоящих выборах. Он сказал сенатору Линдси Грэму из Южной Каролины, что даже не может назвать, какие еще инструменты служба хотела бы получить от Конгресса на этом направлении.

В середине нынешнего месяца Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга за якобы «вмешательство» в выборы.

Подобные меры ранее содержались в так называемом законопроекте «санкций из ада», который предлагала принять группа республиканцев и демократов сената в нынешнем году.

В свете всего происходящего

президент России Владимир Путин снова подтвердил, что не вмешивался в американские выборы до этого и не собирается это делать в дальнейшем.

Об этом российский лидер сказал в интервью для нового фильма режиссера из США Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

«Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что все попытки обвинить Москву во вмешательстве в выборы закончились провалом. Глава государства также обратил внимание, что обвинения России в попытках повлиять на выборы в Евросоюз появились прямо перед выборами в Европарламент.

Стоит отметить, что итог расследования Мюллера не удовлетворил противников президента США, так как, по их мнению, в докладе содержались примеры того, как Трамп препятствовал правосудию, оказывая давление на своих юридических советников.

Согласно окончательной версии доклада Мюллера, в действиях главы США не было фактов препятствования правосудию, но потенциальные намерения у него были.

Подтверждение этому можно увидеть в увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми, в попытке уговорить бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса повлиять на ход расследования, а также намерении Трампа снять с поста самого Мюллера.

В докладе Мюллера по «делу о России» говорится, что Москва якобы пыталась осуществлять вмешательство в президентскую кампанию. В документе утверждается, что ее агенты пытались дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа. Россия подобные обвинения последовательно отвергает.