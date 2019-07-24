«Российское дело» вернулось: конгресс запытает Мюллера

Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер уже заявлял, что больше не будет ничего говорить о «вмешательстве» Кремля после завершения расследования, однако дал согласие выступить в конгрессе.

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Мюллер получил повестку от двух комитетов палаты представителей и решил ответить на вопросы. Это будет его первое публичное выступление с момента назначения спецпрокурором, не считая краткого заявления для прессы.

Во время всей своей работы Мюллер предпочитал сохранять молчание, которое было нарушено только публикацией итогов расследования «российского дела». В результате спецпрокурор сделал вывод, что между командой президента США Дональда Трампа и Москвой сговора не было.

Однако итог расследования не удовлетворил противников президента, так как, по их мнению, в докладе содержались примеры того, как Трамп препятствовал правосудию, оказывая давление на своих юридических советников.

Согласно окончательной версии доклада Мюллера, в действиях главы США не было фактов препятствования правосудию, но потенциальные намерения у него были.

Подтверждение этому можно увидеть в увольнении экс-главы ФБР Джеймса Коми, в попытке уговорить бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса повлиять на ход расследования, а также намерении Трампа снять с поста самого Мюллера. В докладе приводится фраза, которую с удовольствием цитируют американские каналы: «Это конец моего президентства».

Эти слова Трамп, как следует из документа, сказал генпрокурору Джеффу Сешнсу, которого считал своим соратником:

«Как ты мог это допустить, Джефф!» — негодовал президент США.

Уцепившись за возможность найти в действиях главы государства состав преступления, демократы не скрывают, что хотят использовать это как повод для импичмента Трампа. Воспрепятствование правосудию может быть основой для выдвижения обвинения.

Как отмечает Vox,

сам Мюллер, соглашаясь говорить с конгрессом, может отказаться отвечать на уточняющие вопросы либо просто повторить уже известные факты. Во всяком случае, минюст США уже попросил его не отступать от содержания доклада.

Мюллер ранее неохотно комментировал итоги своего расследования в разговоре с прессой: «В заключение я повторю центральное утверждение нашего обвинительного заключения: предпринимались многочисленные систематические попытки вмешательства в наши выборы. И это утверждение заслуживает внимания каждого американца».

В итоге Мюллер согласился выступить перед двумя комитетами палаты представителей США. Дата слушаний изначально была назначена на 17 июля, однако впоследствии ее перенесли на 24 июля. По данным The Hill, это было сделано, чтобы у комитетов было больше времени подготовиться к допросу.

«Демократов ожидают тяжелые слушания, так как остается много неразрешенных вопросов — например, о чем думал Мюллер, когда ему не удалось выдвинуть обвинения против действующего президента», — пишет в преддверии слушаний обозреватель телеканала CNN Джордж Кэмпбелл. Автор предполагает, что законодатели «почти наверняка будут возмущены свидетелем, отказывающимся дать им то, что они хотят».

Однако Vox, в свою очередь, отмечает, что даже если показания Мюллера «не выявят новых взрывоопасных подробностей», у общественности вновь появится интерес к докладу.

Ажиотаж перед слушаниями подогревает и сделанное накануне заявление главы ФБР Кристофера Рэя. По его словам,

россияне по-прежнему проводят операции по вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, несмотря на усилия Вашингтона по их сдерживанию перед очередными президентскими выборами.

«Русские очень сильно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал глава ведомства на заседании комитета по юридическим делам сената США. При этом Рэй заверил, что у ФБР есть «значительные ресурсы» для борьбы с иностранным влиянием на предстоящих выборах.

В докладе Мюллера по «делу о России» говорится, что Москва якобы пыталась осуществлять вмешательство в президентскую кампанию. В документе утверждается, что ее агенты пытались дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа. Россия подобные обвинения последовательно отвергает.

Мюллер также пришел к выводу, что российское правительство якобы пыталось помочь Трампу на выборах, а шестеро его советников были уличены в обмане, и часть из них получили реальные обвинения.

На основании обвинений, выдвинутых спецпрокурором, тюремные сроки уже получили правая рука Трампа политехнолог Пол Манафорт, личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, а также его советник Джордж Папандопулос, который, впрочем, отсидел в тюрьме лишь две недели.

Суда ожидают два ключевых участника кампании Трампа — его советник Роджер Стоун и генерал военной разведки Майкл Флинн, который был советником по национальной безопасности в администрации США.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование при этом составили $4,5 млн.

Однако история с «российским делом» не завершилась публикацией полной версии доклада, так как часть материалов была скрыта в связи с правом президента.

Сам Трамп назвал вопрос о расследовании «российского дела» закрытым. Кроме того, американский лидер заявил, что Мюллер своим последним заявлением выставил себя в дураках. Впрочем, Трамп не высказал никаких возражений против того, чтобы Мюллер дал показания в конгрессе.