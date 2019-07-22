Мандаты и коалиции: ЦИК Украины продолжает считать голоса

Партия «Слуга народа» набирает более 42% голосов на выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины, обработавшей уже более 33,79% протоколов, передает «Страна.ua».

Всего в украинский парламент проходят пять партий: «Слуга народа» получит, по предварительным данным, более 226 депутатских мандатов.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия Медведчука-Бойко-Рабиновича получает 12,7% голосов. Соответственно, партия получит немногим более 40 мандатов.

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Третье место занимает партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,72% голосов. Ей предрекают около 28 депутатских кресел. Партия бывшей премьера страны Юлии Тимошенко «Батькивщина» получила поддержку 8,17% украинских избирателей, что приблизительно соответствует 23 мандатам.

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» набирает 6,41% и около 21 мандата.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что готов рассматривать коалицию с «Голосом», чтобы создать конституционное большинство в Раде. Вакарчук в ответ на это сказал, что его партия «готова говорить с другими силами о конфигурации» нового правительства и парламентской коалиции.

«Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», — заявил Зеленский после того, как проголосовал. После завершения голосования он также поблагодарил всех украинцев за поддержку и участие в выборах.

Как сообщает НСН, уже согласован черновик коалиционного соглашения. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что они готовы обсуждать этот проект с теми политическими силами, которые близки ей по идеологии и морально-этическим ценностям.

Пятипроцентный барьер не смогли преодолеть сразу несколько партий, обладавших мандатами в Раде VIII созыва. «Радикальная партия Олега Ляшко» получила 3,96%, а «Сила и честь» Игоря Смешко — 3,73%.

Не проходят в парламент также «Оппозиционный блок» (3,22%) и «Всеукраинское объединение «Свобода» (2,34%) Олега Тягнибока. Партия блогера Анатолия Шария смогла набрать всего лишь 2,23% голосов, еще меньше — у «Гражданской позиции» и «Самопомощи» — менее 2%.

Явка на выборах в Верховную раду оказалась, тем временем, самой низкой в истории. Проголосовать в воскресенье пришли 49,8% избирателей. Для сравнения, в 2014 году на парламентских выборах явка составила 51,9%.

В этот раз не стали голосовать более 14,7 млн украинцев.

Внеочередные выборы в украинский парламент прошли 21 июля — спустя два месяца после того, как президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Половина депутатского корпуса, 225 человек, избрана по партийным спискам. Другие 50% парламентариев избраны в мажоритарных округах, передает ФАН.

Новый состав Рады означает и новых людей на министерских постах. Премьер-министром Украины должен стать экономист, у которого нет прошлого в политике, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, новый премьер должен быть человеком, который ранее не занимал ни пост главы правительства, ни пост спикера Рады, ни возглавлял какую-либо фракцию в парламенте.

Зеленский подчеркнул, что многие политики, принимающие участие в выборах в Верховную раду, могут разочароваться, поскольку прочат позицию главы правительства себе. Партия «Слуга народа» не будет создавать коалицию со «старыми лицами» украинской политики, добавил президент страны.

Спикером Верховной рады должен стать глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, стоявший во главе всей предвыборной кампании Зеленского весной этого года.

Политтехнолог Разумков известен как «лидер команды Зеленского». В 2006-2010 годах он состоял в «Партии регионов».