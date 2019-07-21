«Давайте продвинемся»: Абэ заявил о мирном соглашении с РФ

Вопрос мирного соглашения с Россией было бы неплохо решить до конца срока Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии. Об этом сам политик заявил в интервью телеканалу NHK.

«Я бы хотел продвинуться в вопросе заключения мира в ходе своего срока», — подчеркнул он.

Полномочия Абэ на посту главы японского правительства истекают в 2021 году. Премьер также отметил, что избираться вновь и продолжать работу в качестве главы Либерально-демократической партии Японии не намерен.

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При этом ЛДП побеждает на выборах и сохраняет за собой большинство мест в верхней палате парламента Страны Восходящего Солнца, гласят данные экзит-полов. Абэ занимает должность премьера Японии с 2012 года.

14 июля японское агентство Kyodo сообщило, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов из четырех. Одна из причин беспокойства — военный альянс Японии и США, подчеркнул собеседник издания. Кроме того, «курильский компромисс» вызвал бы резкое снижение национальной поддержки российских властей.

Спустя три дня официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова подчеркнула, что никто не отказывался обсуждать с японской стороной возможность передачи двух Курильских островов, а сообщения СМИ не соответствуют действительности, передает ФАН.

«Все придумки — художественный пересказ того, чего нет, подтвердить точно не могу. Мне кажется, именно японская сторона настаивала, чтобы все делалось максимально уважительно. Но что-то видимо пошло не так», — отметила Захарова.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в разговоре с НСН ранее предположил, что «очень зыбкие» сведения Kyodo могут быть связаны с неточным переводом.

«Пока не было официального заявления с российской стороны, к информации из японских СМИ надо подходить с осторожностью. Может быть, был сделан неточный перевод. Например, Россия отказалась от передачи Японии Курильских островов, но продолжаются переговоры о совместном экономическом освоении территории», — подчеркнул востоковед.

При этом эксперт заявил, что японо-американский союз — одно из главных препятствий в переговорах между Москвой и Токио по «курильскому вопросу».

«По американо-японскому договору о безопасности, США могут размещать свои объекты на любой территории, находящейся под контролем Японии. На любой. США не будут отказываться от этого права», — добавил Кистанов, отметив, что американские военные могут разместить на Курилах войска для противостояния с Китайской народной республикой.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировaл возможность отдaть Японии Курильские островa. «Тaких плaнов у нaс нет», — подчеркнул президент. Он добaвил, что российский флaг нaд островaми не будет спущен. Кроме того, по словaм российского лидера, Москвa нaмеренa рaзвивaть Дaльний Восток в целом и южные Курилы.

«Все эти прогрaммы будут реaлизовывaться — и по рaзвитию экономики, рыбной отрaсли, других состaвляющих. Мы будем рaзвивaть тaм инфрaструктуру», — подытожил Путин.

Диалог между Россией и Японией ведется о заключении мирного договора, так и не подписанного после Второй мировой войны. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Отечественное внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло, что Курильские острова японцам никто отдавать не собирается. Жители островов в соцопросах также неоднократно заявляли, что хотели бы остаться в России.