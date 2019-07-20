«Не верьте глазам своим»: Зеленский не толкал Полторака?

Министр обороны Украины Степан Полторак уверен, что между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским «никакого инцидента и не произошло», передает слова чиновника журналист Юрий Бутусов, разместивший соответствующий пост в фейсбуке.

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Ранее на ютьюбе была размещена видеозапись, на которой отчетливо видно, как глава государства резко отталкивает Полторака. Произошло это во время осмотра Зеленским экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Президент Украины встретился с военными и чиновниками, среди которых были, как передает украинское издание Vesti, глава Генштаба Руслан Хомчак, а также заместители главы офиса президента (ОП) Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко.

Они поздоровались и начали что-то обговаривать. В это время справа от президента страны стоял министр оборонного ведомства. В какой-то момент он решил приблизиться к Зеленскому, чтобы вступить в разговор, но получил отпор, от которого немного пошатнулся и отошел на несколько шагов.

Практически сразу после того, как инцидент начал бурно обсуждаться в сети, Бутусов выложил в фейсбуке пост, в котором привел слова Полторака о том, что конфликта не было — Владимир Зеленский таким образом попросил министра отойти в сторону.

«Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в Министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния видно, что президент Зеленский резко развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже толкнул. Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — сообщил журналист.

По словам украинского министра обороны, после того, как он, начальник Генштаба Хомчак и Зеленский поприветствовали друг друга, глава государства отправился к заместителям главы своего офиса Рябошапке и Тимошенко, передает Бутусов. «Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: «Секундочку!» — пояснил журналист возникшую на встрече украинского лидера с чиновниками ситуацию. Он отметил, что обращение Зеленского не носило никакой угрозы.

О том, что как такового конфликта не было рассказала и пресс-секретарь Степана Полторака Виктория Кушнир. В реальности дело обстояло иначе, чем это может показаться исходя из видео. «Информация не соответствует действительности. Он [министр обороны Степан Полторак] и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы офиса президента», — сказала представитель министра InfoResist. Она подчеркнула, что участники встречи на всем ее протяжении вели «конструктивный диалог».

Тем временем пользователи сети, которые успели посмотреть опубликованное видео, разделились во мнениях. Одни уверены, что поступок главы страны не соответствует его статусу и является недопустимым для украинского лидера. «Недоросль хамовата, одним словом — клоун», — считает Василь Попружний.

Нина Мяловська написала: «Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя, позор».

В то же время пользователь под именем Светлана Рябова обратила внимание на то, что «прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения».

Другие, в свою очередь, считают, что Зеленский не так уж и плохо поступил. «Правильно сделал. Только мало», — отметил Петр Игнатенко.

«Поддерживаю ЗЕ (Зеленского) во всем. Он действительно народный, даже толкнул нечаянно!» — написала в фейсбуке в комментариях к новости «112. Ua» об этом инциденте Людмила Тимченко.

В то же время произошедшее между президентом и главой министерства обороны дало повод украинским пользователям для написания ироничных комментариев. «Он его не убил!?» — заметила Лолита Миргородская.

Нашлись и те, кто не поверил в версию о том, что никакого конфликта между Зеленским и Полтораком не произошло: «По видео видно, что толкнул, что тот даже подпрыгнул. Вы, что не верите своим глазам?» — задается вопросом Татьяна Бирюк. Некоторые пользователи фейсбука просто удивились тому, насколько сильно был «раздут» инцидент.