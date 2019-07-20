Последний шанс: что спасет Венесуэлу

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля. Визит Рябкова проходит на фоне начавшегося диалога правительства и оппозиции, которые сели за стол переговоров при посредничестве Норвегии.

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Официально визит Рябкова связан с его участием в конференции Движения неприсоединения. Основанное во времена «холодной войны», оно включало в себя страны, не входившие в военные блоки СССР и США.

Однако накануне приезда в Венесуэлу заместитель главы МИД России рассказал журналистам, что планирует встретиться с рядом высокопоставленных лиц.

«Контакты запланированы на всех уровнях, в том числе на уровне руководства Венесуэлы», — цитирует Рябкова РИА «Новости».

У России достаточно сильные позиции в в этой стране, учитывая значительную экономическую роль Москвы. Не исключено, что российский дипломат будет принят вице-президентом Делси Родригес и даже самим президентом страны Николасом Мадуро.

В беседе с РИА «Новости» Рябков также не исключил, что может быть затронута тема визита президента республики Николаса Мадуро в Россию.

В свою очередь власти США заявили, в Венесуэле находятся российские военные, чье присутствие «исчисляется сотнями». Такие данные недавно привел на слушаниях в конгрессе адмирал ВМС США Крейг Фоллер.

По словам адмирала, военные поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро и занимаются обеспечением работоспособности военной техники из России.

В Москве же заявляют, что речь идет сугубо о военных специалистах, которые ведут обслуживание техники. Как объяснили источники «Газеты.Ru», усилия Москвы направлены исключительно на дипломатический путь решения конфликта внутри страны. Сам Рябков в пятницу, 19 июля, рассказал журналистам, что тема нахождения российских военных специалистов в Венесуэле будет затрагиваться, но ничего «экстраординарного или сенсационного нет и быть не может».

С момента начала политического кризиса в стране Рябков уже проводил встречи по Венесуэле со своими американскими коллегами. Так, в марте он встречался в Риме со спецпредставителем США Элиотом Абрамсом. Тогда по итогам встречи замглавы МИД отметил, что США «осознают наличие у России очень серьезных интересов в Венесуэле и признают факт многолетней работы целого ряда крупных российских экономических операторов на венесуэльском рынке в разных областях, в сфере нефтедобычи, прежде всего».

В то время ситуация в Венесуэле не сходила с первых полосах газет, США грозили правящему режиму Николаса Мадуро жесткими санкциями, а самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо заявлял о готовности взять власть в свои руки.

Однако с этих пор ситуация изменилось: стало ясно, что ни одна из сторон не может одержать вверх. «Оппозиция недостаточно сильна, чтобы обрушить господина Мадуро. Она не может остановить падение страны в полную неуправляемость», — отмечал Economist.

Учитывая обстоятельства, и власть, и оппозиция согласились на проведение переговоров. Стоит отметить, что лидер оппозиции Гуайдо, идя на этот шаг, вспомнил о словах президента Владимира Путина о том, что решать кризис можно только через диалог.

При этом в июне, отвечая на вопрос журналистов, Путин назвал Гуайдо «симпатичным человеком», однако отметил, что «международное сообщество должно создать условия для диалога», а решать, кто будет у власти должна сама Венесуэла.

Переговоры со Сталиным на Барбадосе

В настоящее время между правительством и оппозицией проходят переговоры на острове Барбадос. Со стороны властей их ведут министр связи и информации Хорхе Родригес и глава МИД Хорхе Арреаса. Со стороны оппозиции переговорщиком является Иван Сталин Гонзалес — политик, представляющий социал-демократическую платформу «Новое время» (Un Nuevo Tiempo). Он известен как доверенное лицо Гуайдо.

Переговорщики согласились встречаться каждую неделю с понедельника по среду. Им предстоит обсудить самый широкий круг вопросов: от санкций США и ЕС до выборов. Переговоры проходят при посредничестве Норвегии. Как отмечает издание Economist, у этой страны есть серьезный опыт ведения переговоров в регионе, так как они уже участвовали в переговорах между правительством соседней с Венесуэлой Колумбии и силами повстанцев Революционных вооруженных сил страны. Диалог в 2016 году завершился успехом и привел к окончанию вооруженного конфликта, а также участию повстанцев в выборах в Колумбии.

Пока неясно, как могут завершиться переговоры между правительством Мадуро и его противниками, однако, как заявил в интервью «Коммерсанту» глава МИД страны Хорхе Арреаса, цель переговоров — «всеобъемлющие договоренности».

«Нам нужен постоянный канал переговоров, который сохранялся бы, если потребуется, в течение нескольких лет, пока мы не разрешим все противоречия», — сказал дипломат. Он отметил, что у переговоров «нет установленных сроков», а между сторонами пока «очень глубокие расхождения».

Программный директор клуба «Валдай», профессор РАН Олег Барабанов считает, что «очень важно, чтобы этот настрой на переговоры не был сбит».

«Американцы толкают оппозицию к эскалации конфликта, фактически продолжают линию на прямой государственный переворот со стороны Гуайдо», — считает он. При этом, по словам эксперта, сам Гуайдо «вынужден договариваться с властями, чтобы остаться в венесуэльской политике».

По мнению ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки Эмиля Дабагяна, суть расхождений сторон — в подходах к выборам.

«Мадуро считает возможным проведение выборов в парламент, а оппозиция считает обязательными президентские, с предварительной кардинальной реформой Национального избирательного совета», — говорит эксперт, который полагает, что президент «тянет время».

Как отметили в четверг, 18 июля, представители Норвегии, чье сообщение цитирует Reuters, переговорный процесс продолжается «с целью непрерывной и максимально эффективной работы».

В то же время в Венесуэле были задержаны члены команды Гуайдо. Как заявил министр связи Хорхе Родригес, правоохранительные органы следили за ними, так как те имели при себе оружие, идентичное тому, что было украдено у Национальной гвардии.

Полиция Каракаса полагает, что сторонники Гуайдо намеревались продать оружие. После произошедшего власти страны вновь обвинили оппозицию в применении насилия для достижения политических целей.

В Евросоюзе в свою очередь заявили, что ждут от переговоров реального прогресса и готовы ввести новые санкции против Венесуэлы. Поводом к этому послужила недавняя смерть морского офицера Рафаэля Акосты, который как заявляют его близкие, умер в тюрьме от пыток. В заключении военный оказался в связи с обвинениями в участии в попытке свержения власти Мадуро.

В то же время к поиску компромисса стороны подталкивает экономическая ситуация в стране, которая находится на грани экономического коллапса.

В июне этого года в стране были введены в оборот новые купюры: самая крупная из новых банкнот — 50 тыс. суверенных боливаров. Ее эквивалент — почти $8 — превышает минимальную заработную оплату труда в месяц в стране, равную 40 тыс. суверенных боливаров. На эту сумму можно купить только два килограмма мяса.

Новые банкноты вводятся в стране второй раз за год. В августе 2018 года в обращение была введена банкнота в 500 суверенных боливаров. Тогда президент страны Николас Мадуро объявил о деноминации в стране и лишил боливар пяти нулей.

«Суверенный боливар» — новая валюта. «Выпуск новых денежных банкнот «при галопирующей инфляции» — не то лекарство, которое может помочь, но на некоторое время оно снимает симптомы», — отмечал ранее аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Несмотря на переговорный процесс, лидер оппозиции Гуайдо заявил, что 23 июля состоится заседание Национальной ассамблеи, которая объявит о новом этапе борьбы за власть. Скорее всего, она будет носить мирный характер, так как в противном случае на диалоге будет поставлен крест.

Также 6 августа в Лиме должна пройти международная встреча по демократии в Венесуэле. Как отмечал Рябков, Москва рассматривает приглашение на конференцию, но сомневается в целесообразности российского участия в ней в связи с «однобокостью» повестки организаторов.