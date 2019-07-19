«Секундочку!»: Зеленский оттолкнул министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками. Видео инцидента опубликовано на ютьюбе.

Реклама

Украинский лидер приехал для осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. На кадрах видно, как Зеленский здоровается с встречающими его военными и чиновниками, среди которых были глава Генштаба Руслан Хомчак, а также заместители главы офиса президента (ОП) Руслан Рябошапка и Кирилл Тимошенко, передает украинское издание Vesti.

У них завязалась беседа, во время которой Полторак стоял по правую руку от украинского президента.

В какой-то момент глава оборонного ведомства приблизился к Зеленскому, чтобы вступить в разговор, и тот его оттолкнул так, что министр пошатнулся и отошел на несколько шагов.

Причины этого поступка президента неизвестны. В то же время сами чиновники и представители СМИ, присутствовавшие на встрече, отмечают, что никакого конфликта не было, а глава государства просто попросил Полторака отойти в сторону.

Как передает портал «Обозреватель», журналист Юрий Бутусов после общения с министром написал в своем фейсбуке, что глава ведомства отрицает какой-либо конфликт.

«Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в Министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния видно, что президент Зеленский резко развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже толкнул. Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», — указал он.

Далее он пересказал версию Степана Полторака о том, что произошло. «После приветствия министра и начальника Генштаба Хомчака президент подошел к заместителям главы ОП Рябошапке и Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: «Секундочку!» — рассказал о возникшей ситуации Бутусов, отметив, что, по словам министра, сказанное Зеленским не носило никакой угрозы.

В то же время, как рассказала пресс-секретарь украинского министра Виктория Кушнир, дело обстояло иначе, чем это может показаться исходя из видео. «Информация не соответствует действительности. Он [министр обороны Степан Полторак] и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы офиса президента», — сообщила она InfoResist.

Кроме того, представитель Полторака добавила, что «диалог был конструктивным в течение всей встречи».

Агрессивные методы общения с чиновниками замечают за украинским главой Владимиром Зеленским не в первый раз. Так, несколькими днями ранее он поссорился с директором николаевского аэропорта Федором Барной.

На встрече, которая прошла в Николаеве, глава государства обсуждал с руководством аэровокзала степень готовности строящегося терминала. Кроме того, поднимался вопрос требуемых средств и времени для завершения работ. Как пишет «Обозреватель», недостроенный терминал стал камнем преткновения — стороны не нашли общий язык и перешли на повышенные тона.

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?» — спросил украинского лидера директор аэропорта.

На что возмущенный Зеленский ответил: «Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!»

В этот момент Барна спохватился и начал извиняться перед президентом страны. «Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» — попробовал он вернуть беседу в нужное русло. Однако и после этого тон диалога не стал ниже.

В ходе поездки в Николаев был уволен исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Бонь. Украинский лидер обратил внимание в разговоре с чиновником, что у него вызывает много вопросов «странная ситуация», которая сложилась с ремонтом аэропорта. Особенно его интересует эффективность использования средств. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что процесс работ, направленных на улучшение функционирования воздушной гавани, связан с регулярными скандалами.

Помимо этого, глава страны обратил внимание, что ему многие советовали поехать именно в этот город, потому что украинцы считают его «бандитским», передает «Страна.ua».

«Все говорят: лети в Николаев — это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?» — обратился Зеленский к Боню, подчеркнув, что работа чиновников должна быть направлена на улучшение качества жизни жителей региона.

В то же время сам Бонь в разговоре с журналистами сказал, что не собирался работать в команде новоизбранного президента Украины. В ответ на это Зеленский потребовал от чиновника заявление об уходе.

«А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали», — сказал президент.