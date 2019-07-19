Сенцова на Вышинского: Зеленский предложил Кремлю обмен

Президент Украины Владимир Зеленский призвал обменять руководителя РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского на украинского кинорежиссера Олега Сенцова, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в подготовке теракта. Об этом сообщает «112 Украина».

«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что обмен Вышинского на Сенцова может стать «первым шагом доброй воли в отношениях между Россией и Украиной.

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с НСН заявил, что судьбы заключенных нужно решать в первую очередь из-за гуманитарного характера вопроса, поэтому рассматривать нужно все инициативы в этой сфере.

«Нет сомнений, что обвинение Вышинского носит исключительно политический характер и связано с его профессиональной деятельностью. В случае с Сенцовым и в помине нет никакой политики. Он находится под следствием не потому, что режиссер, а потому, что готовил террористический акт. Это принципиально разные истории. Поэтому необходим тщательный анализ с просчетом всех последствий», — подчеркнул российский сенатор.

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила в ответ на слова Зеленского, что люди не должны попадать в «обменный фонд», передает ФАН.

Сам украинский лидер при этом отметил, что Сенцов — не разменная монета. «Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных», — подчеркнул президент Украины.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под ареста Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом к нормализации российско-украинских отношений.

«Конечно, возвращение Вышинского. Это могло бы стать прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о «первом шаге».

Олег Сенцов — украинский режиссер. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества и подготовке к терактам.

Сенцов не признает вины и за время заключения несколько раз заявлял о применявшихся к нему пытках. Он считает свое дело политическим и сфабрикованным. В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных. Ряд международных правозащитных организаций и союзов кинематографистов выступили в поддержку украинского деятеля.

За Сенцова также вступились российские деятели культуры, в числе которых именитые кинорежиссеры Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров и Андрей Звягинцев.

Сейчас Олег Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Киев уже не в первый раз предлагает Москве обмен заключенными. В середине лета прошлого года Украина предложила России обменять осужденных россиян на осужденных украинцев по формуле «23 на 23». Среди фамилий российских граждан, которых может освободить Украина, оказались 23 человека, связанные с «Русской весной» 2014 года.

Однако Кремль отказался идти на такой обмен.

В мае 2018 года в Киеве задержали руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Сам Вышинский заявлял, что его задержание было организовано на уровне правительства Украины. По словам журналиста, обвинения против него «абсурдны» и «лежат точно не в области права».

Он также добавил, что дело против него было «задумано и организовано» в Киеве. Вышинский подчеркнул, что особой веры в торжество украинского правосудия нет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова впоследствии назвала «безумием» арест Вышинского.