«Петух и проныра»: в Сети высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»

Пользователи сети высмеяли увольнение Ники Гварамии с поста генерального директора грузинского телеканала «Рустави-2». Комментарии были оставлены в фейсбуке издания Sputnik Georgia.

«Слава Богу! Этот голландский петух уберется!» — порадовался один из пользователей.

Кроме того, Гварамию назвал «невоспитанным пронырой», а «Рустави 2» охарактеризовали как «недоканал». Комментаторы также призвали журналистов телеканала не материться в прямом эфире.

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Ника Гварамия был уволен с поста гендиректора «Рустави 2» в четверг, 18 июля. После увольнения он дал пресс-конференцию, где заявил, что «готов воевать, если будет война». Чтобы продемонстрировать решительность своих намерений, Гварамия надел камуфляжный пиджак. Пользователи интернета отреагировали на это сравнением с Фиделем Кастро и назвали клоуном.

Новым генеральным директором «Рустави 2» был назначен Паата Салия, передает ФАН. Гражданский реестр министерства юстиции Грузии уже утвердил кадровую перестановку.

Решение об увольнении Гварамии было принято на заседании акционеров и партнеров телеканала. Ранее бизнесмен Кибар Хилваши, которому Европейский суд по правам человека решил передать телеканал, пообещал немедленно уволить Нику Гварамию.

Верховный суд Грузии еще весной 2017 года оставил в силе решение городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее экс-владельцу Халваши и его компании «Панорама». Телеканал «Рустави 2» обратился в Европейский суд по правам человека, но жалобы были названы в ЕСПЧ безосновательными.

Впоследствии Халваши был зарегистрирован как владелец 60% акций телекомпании, а 40% получила его компания «Панорама».

Ранее большой скандал разразился после того, как Ника Гварамия пообещал якобы «мочиться в вино и минералку», предназначенные на экспорт в Россию.

Впоследствии выяснилось, что слова Гварамии неправильно перевели. На самом деле экс-гендиректор «Рустави 2» раскритиковал предпринимателей, которые экспортируют продукты питания в Россию, а не собирался оскорблять российских граждан.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — так в правильном переводе звучала реплика Гварамии.

Он также посетовал, что для грузинских бизнесменов получение выгоды стоит выше политических вопросов.

«Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да за... весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот «Боржоми», — добавил Гварамия.

Ранее Ника Гварамия отказался увольнять телеведущего Георгия Габунию, в прямом эфире обматерившего президента России Владимира Путина. Вместо этого журналиста отстранили от эфиров на несколько месяцев.

Возмущенные жители Грузии вышли на акцию протеста к зданию, где располагается студия «Рустави 2», требуя принести извинения за брань в адрес российского президента. Рейтинги телеканала при этом выросли, заявили в дирекции.

Впоследствии российский президент Владимир Путин не выразил желания накладывать санкции на Грузию, хотя с такой инициативой выступила Государственная дума. По его словам, это объясняется уважением к грузинскому народу.

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все говорят. Много чести. Пускай дальше вещает», — заявил Путин.

Ранее указом президента России было временно приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией, запрет вступил в силу с 8 июля. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер в том случае, если будет устранена угроза безопасности россиян, передает НСН.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские протесты. Порядка 250 человек пострадали, получив различные ранения, задержаны были более 200 манифестантов. Недовольные грузины выкрикивали русофобские и прозападные лозунги.