Только диалог: Путин дал совет Киеву по Донбассу

Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.

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«Полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик, и ни один конфликт в мире в новейшей истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон», — подчеркнул российский лидер.

Украинский политик со своей стороны отметил, что с уходом с поста президента Украины Петра Порошенко и его «партии войны» у страны есть шансы прекратить данный конфликт — с этим согласились вновь избранные депутаты Европарламента из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Болгарии и Словакии на встрече в штаб-квартире Европарламенте в Страсбурге.

«Я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план, вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения, утвержденные резолюцией Совета безопасности ООН», — сказал Медведчук.

После встречи экспертов «нормандского формата» появились подвижки для прогресса по выполнению минских договоренностей, подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также отметил, что по итогам последней встречи контактной группы по Донбассу появились основания полагать, что можно начать движение вперед.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что Москва будет использовать свои возможности для содействия в этом направлении. Лавров заявил, что в том числе

Москва может помогать в контактах с Донецком и Луганском,

передает НСН.

Днем ранее Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе удалось согласовать всеобъемлющее бессрочное перемирие в ходе переговоров в Минске. Оно начнет действовать в один день с досрочными выборами в Верховную раду Украины — 21 июля в 00.01 по киевскому времени. Отмечается, что в этот раз перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным».

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, подтвердивший достижение согласия, подчеркнул, что договориться удалось и о «дополнительных мерах по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня».

«Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня — летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 года. Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня», — сказал российский дипломат.

Роман Бессмертный, который является украинским представителем в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил, что огонь в регионе может быть прекращен навсегда с 21 июля.

Он уточнил, что

запрет распространяется на любое ведение огня и предусматривает ответственность для тех, кто нарушит договоренности.

Бессмертный также призвал сохранить позитивную динамику в переговорах.

Ранее Путин подписал указ о выдаче гражданства РФ жителям Донбасса в упрощенном порядке. По мнению Киева, это решение якобы является «торпедированием» мирных инициатив, передает ФАН.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в ответ на это заметил, что украинские власти регулярно делают лицемерные заявления.

«Киев все время говорит о свободе слова, о демократии, о свободе передвижения — мы слышим подобные высказывания на протяжении последних пяти лет», — напомнил российский политик.

По словам сенатора, указ президента России позволит жителям Донецкой и Луганской областей стать гражданами России и, соответственно, получить защиту.

«Решение президента России позволит гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой областей, получить гражданство РФ. Я регулярно езжу по районам и могу однозначно сказать, что многие украинцы были обрадованы данным указом главы государства», — резюмировал парламентарий.