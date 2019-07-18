Русофобия в Польше? Путина не позвали на годовщину начала войны

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА «Новости».

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«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — отметил он в студии портала «Виртуальная Польша». При этом Сасин сообщил, что «будут другие лидеры». В частности, ожидается подтверждение визита американского лидера Дональда Трампа. Также польские власти зовут и канцлера Германии Ангелу Меркель.

В Польше высказывались разные мнения о потенциальном приглашении Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Так, в начале февраля польские дипломаты заявили, что порекомендуют канцелярии лидера Польши позвать российского президента. Об этом говорил замминистра иностранных дел Бартош Чихоцкий в эфире радиостанции RMF 24. При этом замглавы ведомства отметил, что окончательное решение примет уже президент страны.

Позже, в конце марта, замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил отказ в приглашении главе России тем, что на запланированные мероприятия звали якобы только членов ЕС и «Восточного партнерства».

Этим, в частности, объясняется приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — заявил Муха в эфире Radio Zet, обратив внимание на то, что Путин может посещать Польшу, так как не является персоной нон грата.

Эти слова идут вразрез с тем, что говорил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, который объяснил решение польских властей нарушением международного права в 1939 году.

В российском министерстве иностранных дел восприняли это как фальсификацию истории, которая «останется на совести нынешних польских властей».

Между тем, к отказу российской стороне в участии в мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны, окончанию которой непосредственно поспособствовала советская армия, в Кремле отнеслись негативно.

«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом на мероприятия был приглашен новый президент Украины Владимир Зеленский, который ранее неоднократно упоминал, что собирается с рабочим визитом в Польшу в сентябре этого года. Именно в это время там проходят памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

Замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко объявил, что «официально украинская сторона подтвердила свое участие» в мероприятиях в ответ на приглашение президента Польши Анджея Дуды.

Дуда приглашал Зеленского еще в апреле, буквально сразу после окончания второго тура выборов на пост президента Украины. «Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора приветствовал избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу», — сообщили в канцелярии польского главы.

В ответ на это 22 апреля штаб Владимира Зеленского выразил благодарность лидеру Польши. «Мы крайне благодарны за приглашение господину Дуде. Но сегодня говорить о том, когда произойдет этот визит, я пока не смогу конкретно. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. И наши взаимоотношения с Польшей будут развиваться в конструктивном и взаимовыгодном направлении», — отметил тогдашний представитель штаба, а ныне глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Теперь же, по данным польских СМИ, Зеленский может встретиться в Польше с президентом США Дональдом Трампом.

Ежегодно близ Гданьска на полуострове Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года в 4:45 утра началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу, мировые лидеры, а также официальные лица чтут память погибших.

Через 16 дней в Западную Белоруссию и Западную Украину, которые были частью Польши, вошла Красная армия СССР. В результате часть польских территорий отошла к Германии, а другая часть — к Советскому Союзу.