Русофобия в Польше? Путина не позвали на годовщину начала войны

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польские власти не пригласили Владимира Путина на памятные мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Свое решение руководство страны объясняло по-разному. Сначала говорило, что зовет только членов ЕС и «Восточного партнерства», потом заявило, что в 1939 году СССР нарушил международное право. Теперь причиной стало то, что Россия якобы применяет «вооруженную агрессию» по отношению «к соседу».

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА «Новости».

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — отметил он в студии портала «Виртуальная Польша». При этом Сасин сообщил, что «будут другие лидеры». В частности, ожидается подтверждение визита американского лидера Дональда Трампа. Также польские власти зовут и канцлера Германии Ангелу Меркель.

В Польше высказывались разные мнения о потенциальном приглашении Путина на годовщину начала Второй мировой войны. Так, в начале февраля польские дипломаты заявили, что порекомендуют канцелярии лидера Польши позвать российского президента. Об этом говорил замминистра иностранных дел Бартош Чихоцкий в эфире радиостанции RMF 24. При этом замглавы ведомства отметил, что окончательное решение примет уже президент страны.

Позже, в конце марта, замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил отказ в приглашении главе России тем, что на запланированные мероприятия звали якобы только членов ЕС и «Восточного партнерства».

Этим, в частности, объясняется приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — заявил Муха в эфире Radio Zet, обратив внимание на то, что Путин может посещать Польшу, так как не является персоной нон грата.

Эти слова идут вразрез с тем, что говорил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, который объяснил решение польских властей нарушением международного права в 1939 году.

В российском министерстве иностранных дел восприняли это как фальсификацию истории, которая «останется на совести нынешних польских властей».

Между тем, к отказу российской стороне в участии в мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны, окончанию которой непосредственно поспособствовала советская армия, в Кремле отнеслись негативно.

«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом на мероприятия был приглашен новый президент Украины Владимир Зеленский, который ранее неоднократно упоминал, что собирается с рабочим визитом в Польшу в сентябре этого года. Именно в это время там проходят памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

Замглавы офиса украинского лидера Вадим Пристайко объявил, что «официально украинская сторона подтвердила свое участие» в мероприятиях в ответ на приглашение президента Польши Анджея Дуды.

Дуда приглашал Зеленского еще в апреле, буквально сразу после окончания второго тура выборов на пост президента Украины. «Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора приветствовал избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу», — сообщили в канцелярии польского главы.

В ответ на это 22 апреля штаб Владимира Зеленского выразил благодарность лидеру Польши. «Мы крайне благодарны за приглашение господину Дуде. Но сегодня говорить о том, когда произойдет этот визит, я пока не смогу конкретно. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. И наши взаимоотношения с Польшей будут развиваться в конструктивном и взаимовыгодном направлении», — отметил тогдашний представитель штаба, а ныне глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Теперь же, по данным польских СМИ, Зеленский может встретиться в Польше с президентом США Дональдом Трампом.

Ежегодно близ Гданьска на полуострове Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года в 4:45 утра началось вторжение гитлеровской Германии в Польшу, мировые лидеры, а также официальные лица чтут память погибших.

Через 16 дней в Западную Белоруссию и Западную Украину, которые были частью Польши, вошла Красная армия СССР. В результате часть польских территорий отошла к Германии, а другая часть — к Советскому Союзу.