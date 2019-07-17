«Просили не звонить Путину»: кто давит на Зеленского

Общение президентов двух стран – России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского началось телефонным разговором и будет продолжаться далее, несмотря на недовольство «партнеров» Киева – признался сам украинский лидер.

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По словам Зеленского, когда Москва и Киев достигли договоренности о проведении телефонной беседы с Путиным, на президента Украины вышли влиятельные люди и настоятельно рекомендовали не разговаривать с президентом России, передает ФАН.

«Мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение. Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне», — подчеркнул украинский лидер.

Телефонный разговор Путина с Зеленским прошел неделю назад. Политиками обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

В ходе беседы главами государства была достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Путиным и Зеленским также обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

Сам лидер Украины отметил, что от разговора с Москвой об украинских моряках с него «не спадет корона». Глава государства также подчеркнул, что готов к обмену заключенными.

«Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят»,

— заявил Зеленский.

Представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер также прокомментировал первый телефонный разговор Путина и Зеленского. По словам немецкого дипломата, Германия приветствует телефонный разговор и тот факт, что стороны говорили о продолжении переговоров в «нормандском формате».

«Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине», — заявил Бургер.

Он добавил, что для нового шага в минском процессе нужно проведение прямых переговоров между сторонами, которые подписали соглашение. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Берлину никто не говорил о расширении формата переговоров.

Первый телефонный разговор Путина и Зеленского был прагматичным и занял около 20 минут, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов — они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», — указал представитель Кремля.

Кроме того,

Путин в свете прошедшего телефонного разговора обсудил проблематику российско-украинских отношений с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — уточнил пресс-секретарь Путина.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госудумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие.

Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен, указал Песков. Он также добавил, что в настоящее время нет планов следующего контакта Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, как стартовал диалог, Песков сказал, что Путин начал разговор со слова «здравствуйте», передает НСН.

После этого замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко заявил о возможности новых телефонных переговоров между лидерами России и Украины. Он отметил, что Киев готов обсуждать ситуацию с освобождением моряков из Керченского пролива, а также других украинцев.

По словам Пристайко

они могут «говорить каждый день, если это потребуется для прогресса в этом вопросе».

Когда состоится следующий разговор двух президентов пока неизвестно. Замглавы офиса Зеленского добавил, что для украинской стороны разговор с Россией не является табу, особенно если это может повлиять на освобождение граждан их страны.

Вскоре он сообщил, что в течение месяца пройдет обмен заключенными между Россией и Украиной, об этом договорились внешнеполитические советники и помощники президентов стран «нормандской четверки».

Переговоры представителей лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялись в Париже 12 июля. «В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных», — указал Пристайко.

В понедельник, 15 июля, в Киеве состоялась встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. На следующий день Денисова приехала в Москву, чтобы обменяться списками граждан России и Украины, которые содержатся в местах лишения свободы в двух государствах.

По словам Москальковой, 50 россиян удерживаются Украиной. Между тем, Россия в свой список обмена пленными включила лишь 40 человек, в то время как Украина предоставила 120 фамилий.