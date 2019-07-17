Сенсация в Донбассе: объявлено бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины на встрече в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Реклама

После новогоднего перемирия конца 2017 года стороны конфликта не раз пытались договориться об «абсолютном перемирии», начиная с 5 марта 2018-го, однако прекращения огня добиться им так и не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие, перемирие на уборку урожая и школьное перемирие.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР настаивали на необходимости принятия дополнительных меры для контроля за перемирием. В частности, они призывали установить запрет на ведение огня, в том числе ответного.

Украинская сторона в свою очередь наотрез отказывалась прекращать обстрелы Донбасса.

В среду о перемирии объявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, его слова подтвердил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Перемирие начнется в день досрочных парламентских выборов на Украине, 21 июля в 00 часов 01 минуту по киевскому времени. При этом перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным», отметил представитель ОБСЕ.

Грызлов, комментируя договоренности, подчеркнул, что контактной группе также удалось согласовать «дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня», отмечает РИА «Новости».

«Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня — летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 года. Заявление о перемирии включает в себя дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня», — сообщил Грызлов журналистам.

Полпред РФ подчеркнул, что вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали основными темами работы заседания Контактной группы 17 июля, «которое в итоге стало одним из самых результативных».

На данный момент в районе Станицы Луганской завершено разведение сторон и военной техники, а участники группы договорились об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон и одновременном ремонте моста, написала в своем фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарка Олифер.

Ранее Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.

На встрече в Минске также была подтверждена информация о местонахождении 69 граждан Украины, находящихся у ополченцев, добавила Олифер. При этом, по ее словам, в пенитенциарных учреждениях на Украине находятся 208 человек, сведения о которых запрашивали представители самопровозглашенных республик. Участники группы договорились как можно скорее провести юридическую подготовку к их освобождению и обмену.

В ДНР уже заявили о своей приверженности новому перемирию и выразили надежду, что украинская сторона не сорвет его, «как это было в предыдущие разы».

Во время пресс-конференции представитель России в контактной группе Грызлов напомнил, что 11 июля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором была подтверждена приверженность минским договоренностям и актуальность «нормандского формата», после чего состоялась встреча политических советников, помощников лидеров «нормандской четверки», начался процесс подготовки к следующим мероприятиям.

«Участники контактной группы обозначили стремление и готовность синхронизировать свою повестку c повесткой, предложенной в «нормандском формате». Всем участникам группы, и прежде всего украинской стороне, важно помнить, что «нормандский формат» не заменяет прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. Именно в Минске на сегодняшний день существует площадка переговоров между киевской властью и Донбассом», — подчеркнул он.

Тем не менее, Украина по-прежнему не выполняет ряд обязательств, которые приняты именно в «нормандском формате», отметил Грызлов.