Стиль президента: Зеленский ругается и увольняет

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном. Причиной ссоры стал недостроенный терминал, пишет украинское издание «Обозреватель».

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На встрече с Барном Зеленский обсуждал вопрос строительства терминала, а также сколько требуется средств и времени для завершения работ. Однако, как отмечает украинское СМИ, стороны не нашли общий язык и перешли на повышенные тона.

«Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?» — спросил Зеленского директор аэропорта.

На что глава государства возмущенно ответил: «Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!»

Барна пытался извиниться и остановить его. «Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» — попробовал он вернуть беседу в нужное русло.

Как отмечает издание, хотя диалог и был продолжен после конфликта, повышенный тон его не изменился.

Во время этого визита Владимир Зеленский потребовал, чтобы исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Бонь ушел в отставку. Одной из причин стали проблемы с ремонтом местного аэровокзала. Зеленский обратил внимание, что «с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов», в первую очередь, по поводу эффективности использования средств. Также он отметил, что ремонтные работы сопровождаются регулярными скандалами: судебные процессы в отношении фирмы-подрядчика или смерть его бывшего директора Владислава Волошина в 2018 году.

Кроме того, по словам президента, украинцы называют этот город «бандитским», передает «Страна.ua».

«Все говорят, Николаев — бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев — это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?» — обратился Зеленский к Боню.

Президент страны отметил, что работа николаевских чиновников заключается в работе на благо жителей региона. «Ваша зарплата — это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги», — подчеркнул украинский лидер, разговаривая с исполняющим обязанности главы региона.

Бонь в разговоре с журналистами сказал, что не собирался работать в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского. В ответ на это глава государства потребовал, чтобы Бонь написал заявление об уходе со своего поста.

«А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали», — отметил Зеленский. Бонь, в свою очередь, заявил, что немедленно это сделает. «Да, пишите! Договорились», — сказал в ответ президент Украины.

После этого Зеленский заявил, что ищет кандидата на должность главы администрации Николаевской области и попросил активистов предложить, кого они хотели бы видеть в этой должности.

Ранее уже состоялось одно увольнение. Так, 13 июля во время совещания в Одесском морском порту Зеленский потребовал написать заявление об увольнении исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

Поводом для отставки стало нежелание Власова уволить руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен, как того требовал украинский лидер месяцем ранее. Украинского президента не устроила работа этих подразделений, которая вызвала у него недоверие к чиновникам.

По словам Зеленского, Власов обещал всех, кого требовалось, уволить, даже написал отчет в фейсбуке. Однако в действительности этого не сделал. Он объяснил это тем, что чиновники ушли в отпуска в связи с ухудшением здоровья родственников, но при этом они написали заявления на увольнение.

«Вы считаете, что я идиот? Когда мы можем ждать от вас заявления об увольнении?» — спросил возмущенный президент Украины. На это Власов ответил, что напишет бумагу после заседания и отправит документ в правительство.