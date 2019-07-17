Расследование без конца: появились новые свидетели по MH17

В уголовном расследовании катастрофы Boeing 777 рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» появились новые свидетели, пишет газета NRC со ссылкой на главу Совместной следственной группы (JIT) Вилберта Паулиссена.

«К нам обратились новые свидетели. Новые шаги предпринимаются в рамках расследования. Это обнадеживает», — подчеркнул он.

Это заявление глава JIT сделал на встрече с родными и близкими людей, погибших в крушении MH17.

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Одновременно с этим Европейский союз обратился к России, призвав взять на себя ответственность за крушение малайзийского Boeing. Как сообщает НСН, власти ЕС потребовали от Москвы сотрудничать со следователями, чтобы расследование было всесторонним.

Брюссель также одобрил уголовные дела, возбужденные Нидерландами в отношении четырех подозреваемых в причастности к обстрелу лайнера.

Департамент информации и печати Министерства иностранных дел России, в свою очередь, заявил, что JIT стремится «подогнать факты» под свою версию произошедшего летом 2014 года в небе над Донбассом.

«Трагедия, произошедшая пять лет назад, стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов после авиакатастрофы в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы», — говорится в заявлении МИД РФ, передает ФАН.

Дипломаты подчеркнули, что лишь по-настоящему профессиональный и деполитизированный подход к расследованию позволит установить истинную причину авиакатастрофы.

Ранее JIT заявила, что обвинения по делу о крушении самолета предъявят российским гражданам Игорю Стрелкову (Гиркину), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинскому гражданину Леониду Харченко. В 2014 году Стрелков был министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики. Пулатов занимал должность начальника второго отдела ГРУ ДНР. Дубинский — офицер российского ГРУ в отставке. Харченко был командиром разведывательного подразделения ГРУ ДНР.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет Малайзийских авиалиний следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много детей.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители JIT утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

Донецкие ополченцы опровергают подобные заявления и возлагают вину на украинских силовиков.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменений в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и ЗРК прочих моделей и систем. Ракета, которой был сбит самолет, действительно была произведена на заводе в подмосковном Долгопрудном, но еще во времена существования Советского Союза — в 1986 году. После распада СССР эта ракета оказалась в военной части на территории Украины, которая в 2014 году участвовала в боевых действиях на Донбассе.

В МИД РФ также заявили, что обвинения JIT «голословны». В российском внешнеполитическом ведомстве пообещали оказывать содействие следствию, чтобы истинные виновники трагедии были установлены.

Дипломаты отметили, что и на этот раз международной общественности не было предъявлено никаких конкретных доказательств причастности Москвы к атаке на самолет.