«Мы хотим дружить»: Лавров рассказал о ситуации в Грузии

Причина кризиса в отношениях между Россией и Грузией — корыстные действия грузинских политиков. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с «Аргументами и Фактами».

«Что касается Грузии, то убежден: ее народ не считает россиян врагами. К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей», — подчеркнул глава министерства иностранных дел РФ.

Лавров также выразил уверенность, что «со временем все встанет на свои места», и между Грузией и Россией восстановятся «добрососедские отношения».

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«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян, — отметил министр. — Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии».

Несмотря на дипломатический конфликт между двумя странами, неформальные контакты на парламентском уровне сохраняются. В Москву ранее приехала делегация парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов».

Глава делегации Георгий Ломия подчеркнул, что грузинские депутаты обсуждали с российскими коллегами восстановление авиасообщения между двумя странами и «пути решения двусторонних проблем».

Встреча парламентариев прошла 15 июля в Государственной думе, передает ФАН. В начале встречи глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников обнял грузинских коллег и пригласил их садиться за стол переговоров.

В ответ грузинские депутаты иронично отметили, что после этой встречи «сядут все».

«Мы сядем после этой встречи», — пошутила в ответ грузинская депутат Ада Маршания.

20 июня в Тбилиси начались антироссийские протесты, формальным поводом для которых стал инцидент в парламенте с участием российского депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Прибывший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) парламентарий возмутил грузинскую оппозицию, заняв по приглашению грузинской стороны кресло спикера парламента страны и произнеся вступительную речь на русском.

Спустя некоторое время на площади перед зданием парламента Грузии собралось несколько тысяч недовольных грузин, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Демонстранты размахивали флагами Грузии, Евросоюза, Украины и США и скандировали антироссийские лозунги, выкрикивая также хором самоназвание Грузии «Сакартвело». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого делегация из РФ под охраной как можно скорее выехала в аэропорт и отправилась на родину.

Тем временем, на площади перед парламентом начались столкновения радикалов с отрядами полиции. Правоохранители применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Порядка 250 человек пострадали, получив различные ранения, задержаны были более 200 манифестантов. Впоследствии их отпустили. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в результате ушел в отставку, а правительство согласилось на реформу избирательной системы страны.

Кремль на инцидент с депутатом Гавриловым и антироссийские беспорядки в Тбилиси отреагировал с видимым беспокойством.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Впоследствии президент России Владимир Путин отменил авиасообщение с Грузией, запретив российским авиакомпаниям летать в страну начиная с 8 июля. Известно, что запрет носит временный характер — пока в Грузии не стабилизируется ситуация и отношения с Россией не вернутся к добрососедским. Однако санкции против Грузии — в частности, запрет на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды — Путин не поддержал, объяснив свою позицию «уважением к грузинскому народу».

По оценкам экспертов, из-за заморозки полетов и снижения потока туристов, Грузия может потерять до $700 млн до конца 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднимать вопрос о восстановлении авиасообщения России с Грузией пока преждевременно. По словам представителя Кремля, грузинское общество еще сильно поляризовано, отмечены антироссийские и русофобские настроения. Поэтому есть реальная опасность пребывания в Грузии большого числа туристов из России, пояснил Песков, передает НСН.

Песков пообещал, что российские власти будут отслеживать ситуацию и принимать соответствующие решения, как только она нормализуется.