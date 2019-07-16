«Я справлюсь»: «девочке Коля» Меркель — 65

Свой день рождения канцлер Германии Ангела Меркель встречает не в самой лучшей форме: за последний месяц она пережила несколько приступов непроизвольной дрожи, и ее оппоненты требуют, чтобы политик прошла медицинское освидетельствование, однако она не теряет самообладания.

«Я справлюсь» — по-немецки «Ich schaffe das» — такие слова прочитали специалситы по губам Меркель после одного из последних приступов.

Этими словами вполне можно было бы описать всю политическую карьеру Меркель, которая родилась в одной стране, а потом возглавила другую. У власти в Германии Меркель находится с 2005 года, и это рекорд для европейского лидера, однако, несмотря на критику и падение рейтингов, она остается самым сильным политиком Евросоюза.

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«Она — удивительная женщина, очень яркий и большой политик, который не перестает нас всех удивлять», — говорит «Газете.Ru» о канцлере глава центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, который сравнивает ее с «ледоколом».

В 2015 году, поместив Меркель на обложку в качестве «Человека года», журнал Time назвал ее самой влиятельной женщиной мира и «лидером страны, которая двигает вперед европейскую экономику». В статье, посвященной канцлеру, главный редактор журнала Нэнси Гиббс отмечает уникальность политического стиля Меркель:

«Нет у нее ни каких-то врожденных способностей, ни загогулин, только тонкое понимание власти, присущее тем, кто обладает живучестью, а также внимание к цифрам, которое присуще ученым».

По первой профессии Меркель — ученый-физик, и на протяжении двадцати лет она работала в структурах Академии наук ГДР. Не рухни берлинская стена в 1989 году, Меркель, вероятнее всего, могла бы и дальше заниматься наукой в Восточной Германии. Правда, ее политическая карьера началась все же в ГДР, где она на волне перемен стала членом партии «Демократический прорыв», а затем заняла место заместителя пресс-секретаря первого демократического премьера ГДР Лотара де Мезьера.

Однако на главную политическую ступень Меркель взошла уже в объединенной Германии, встав членом Христианско-Демократического союза. Ее многолетним ментором и политическим покровителем стал тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Она быстро поднялась по партийной лестнице вначале став федеральным министром по делам женщин и молодежи, а после заняла пост министра охраны окружающей среды. Меркель стала любимицей канцлера, и старый политик часто называл ее «девочкой» на официальных мероприятиях. В итоге журналисты так и прозвали Меркель «девочкой Коля».

Отношения Меркель и Коля ухудшились на фоне скандала с незаконным финансированием партии ХДС. В 1999 году Коля обвинили в получении средств на партийные нужды от олигархов. Меркель осудила действия экс-канцлера и возглавила движение по его свержению с партийного поста. После скандала Коль покинул партию, а Меркель стала председателем ХДС.

В 1990-х годах Меркель возродила партию, однако сделала это, использовав Коля как балласт, отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» немецкий политолог Александр Рар. «Она отстроила ХДС, свалив все на него», — говорил эксперт.

Свой путь к креслу канцлера Меркель начала в 2002 году. Она выдвинула свою кандидатуру на данный пост, но затем отказалась от борьбы в пользу лидера Христианского социальный союза (ХСС) Эдмунда Штойбера. После проигрыша блока ХДС/ХСС на выборах Меркель возглавила оппозицию в немецком парламенте, что привело к ее выдвижению на пост канцлера в 2005 году.

22 ноября того же года Меркель стала первым канцлером-женщиной в истории Германии.

С ее руководством связывают успехи немецкой экономики, а также укрепление международной роли Германии. Меркель также одна из немногих европейских политиков, которая хорошо понимает Россию и у которой сложились хорошие контакты с президентом Владимиром Путиным. В один из визитов Меркель в Сочи российский президент подарил ей роскошный букет роз.

Политиков объединяет и общее прошлое — Путин хорошо знает восточную Германию, где служил, а также любовь к восточногерманскому пиву определенного сорта. Президент России признавался, что во время визитов в Россию Меркель всегда привозит ему в подарок его любимое «радебергское пиво».

Однако, как отмечает The New York Times, Меркель не удалось «стать посланцем восточных немцев». Несмотря на то что с момента объединения Германии прошло почти 30 лет, жизненные стандарты на востоке по-прежнему отличаются от тех, что установлены на западе государства. И многие винят в этом именно Меркель.

Среди претензий со стороны оппонентов — и миграционная политика канцлера. После конфликта в Сирии Германия приняла самое больше количество беженцев из этой и других стран Ближнего Востока, что вызвало недовольство многих немцев. Знающие Меркель отмечают, что канцлер действовала из благих побуждений, однако последствия миграционной политики оказались провальными. На фоне недовольства в Германии начался рост национализма, воплощением которого стала партия «Альтернатива для Германии».

Прошедший 2018 год тоже завершился для Меркель не лучшим образом — ее союзники по коалиции из ХСС получили рекордно низкий результат в Баварии, где у них всегда были сильные позиции. В свою очередь, ХДС Меркель также провально выступил на выборах в Гессене, после чего Меркель заявила об уходе с партийного поста, но сказала, что пробудет на посту канцлера до 2021 года.

Приемником Меркель в должности председателя ХДС стала один из партийных лидеров Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Иногда ее называют «мини-Меркель», но ей явно еще далеко до авторитета «большой Меркель», которая даже в самую тяжелую минуту одними губами может сказать: «Я справлюсь».