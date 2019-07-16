Выборы на Украине: в Киеве путаются в рейтингах Зеленского

В преддверии выборов в Верховную раду, запланированных уже на это воскресенье, 21 июля, украинские социологи пытаются оценить электоральные настроение жителей страны. Однако, судя по результатам опросов крупнейших центров общественного мнения, единственное, о чем можно говорить с уверенностью, — то, что первые позиции занимает партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Реклама

При этом данные опросов граждан разнятся даже в уровне поддержки очевидно лидирующей партии.

Так, в опубликованных 15 июля Киевским международным институтом социологии (КМИС) данных значится, что за «Слугу народа» свои голоса готовы отдать 52,3% тех, кто собирается идти на выборы. И этот результат выглядит слишком оптимистично даже на фоне самых благожелательных к Зеленскому центров.

КМИС отмечает, что 10,3% готовы поддержать партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (она по всем оценкам удерживает ожидаемое второе место на предстоящих выборах), 7,9% — партию «Европейская Солидарность», 5,8% — партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 5,1% — «Силу и честь».

При этом 21,8% всех опрошенных не определились, за кого голосовать, 2,4% — отказались отвечать на вопросы, а 5,3% сказали, что не будут голосовать на выборах. Опрос проходил с 3 по 13 июля 2019 года.

Большую роль играет и тот факт, что рейтинг президента Зеленского сейчас достаточно высок — целых 65%, не доверяют ему лишь 27% опрошенных.

В то же время электоральные настроения на Украине в целом говорят о политическом провале действующего большинства.

Однако данные, представленные Киевским международным институтом социологии, самые высокие. Остальные социологические центры дают более сдержанные оценки будущему количеству мест, на которые может рассчитывать «Слуга народа».

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6-10 июля 2019 года, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 47% от тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, по данным опроса, на данный момент преодолевают проходной барьер партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,6%), партия Порошенко «Европейская солидарность» (8,2%), партия «Голос» (6,6%) и «Батькивщина» (6,4%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,6%, «Оппозиционный блок» — 3,2 %, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,8%.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (24%), Анатолий Гриценко (23%) и Юлия Тимошенко (22%), Юрий Бойко (22%).

Меньше всего украинцы доверяют Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).

39% респондентов при этом считают, что дела на Украине идут в неправильном направлении, 35% придерживаются обратного мнения.

Меньше всего партии «Слуга народа» обещают украинцы, опрошенные Центром Разумкова.

Так, за политическую партию «Слуга народа» готовы голосовать 31,8% среди всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определился, за кого будет голосовать. За партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за «Голос» — 7% и 8,8%, за «Европейскую Солидарность» — 6,1% и 8,3%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 6,1% и 7,0%, за «Силу и честь» — 3,7% и 4,6%.

Отмечается, что, чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию «Слуга народа»: ее поддержка растет от 20,9% среди тех, кому 60 и больше лет, до 44,8% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.

Выходит, что максимально положительный исход голосования партии главы государства обещает КМИС — 52,3%. Меньше всего голосов политической силе прочит Центр Разумкова — 41,5%.

Учитывая, что это данные, представленные на основе долей от тех, кто собирается принять участие в голосовании, разрыв огромный.

Конечно, вопрос может быть в методологиях подсчета, но в большей степени он говорит о том, что даже сами украинцы пока плохо представляют себе политическую ситуацию в стране в этом электоральном цикле.

При этом данные выкладки отнюдь не означают, что финальное распределение мест в будущем составе Верховной рады будет соответствующим. Дело в том, что украинский парламент формируется смешанным образом: половина депутатов избирается по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. И представленные процентные расстановки как раз показывают предпочтений украинцев относительно пропорциональной части распределения депутатских кресел.

И вот здесь «Слуга народа» может столкнуться с наибольшими для себя проблемами: дело в том, что у партии Зеленского нет разветвленной региональной сети, а в составе его партии нет людей с большим опытом политического участия, что ставит под сомнение его возможности набрать необходимое число «одномандатников».

Клоуны и аферисты

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил граждан, что во время проведения выборов в Верховную раду возможно появление множества аферистов.

Он выразил надежду, что его партия «Слуга народа» одержит победу в этих парламентских выборах и добавил, что в таком случае удастся создать «нормальный парламент» и наполнить его специалистами.

«Сейчас очень много мошенничества и очень много аферистов, кто-то открывает ЧП, ООО», — написал Зеленский в фейсбуке.

Он отметил, что на выборы регистрируются «кандидаты-клоуны», а также призвал избирателей обращать внимание, чтобы в бюллетене под фамилией кандидата обязательно было слово «политическая партия».