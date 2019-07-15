Угодить всем: что будет с Зеленским после выборов

Одной из главных задач для президента Украины Владимира Зеленского в преддверии выборов в Верховную раду 21 июля становится снижение напряженности в стране, где радикальные силы вновь почувствовали власть и пытаются силовыми методами активно влиять на информационную и политическую ситуацию.

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При этом новому главе государства надо угодить всем, чтобы его партия «Слуга народа» заняла максимальное число мест в парламенте.

На данный момент Зеленский и его партия захватывают практически все поле избирателей, кроме, как ни странно, двух групп: сторонников радикально националистических идей и выступающих за сближение с Россией.

«Многие, кто голосовал за него во втором туре, сейчас не идут голосовать за него, а пойдут голосовать за «Оппозиционную платформу — За жизнь». Но умеренные вокруг центра — и слева, и справа — он на них рассчитывает и пока может получить», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Радикальные меры

В то же время усиление радикальных групп начинает серьезно влиять на медиасреду.

Крупные телеканалы в последнее время получают угрозы и подвергаются атакам, что заставляет их менять сетку вещания. При этом, по данным Национального союза журналистов Украины, лишь за прошлый год нападения были совершены на 78 работников СМИ. МВД Украины сообщило, что в 2018 году 63 уголовных дела были возбуждены в связи с препятствованием профессиональной деятельности журналистов.

Такая обстановка определенно не выглядит как свобода слова, но вот регулируют ее вовсе не государственные службы.

Так, телеканал «112 Украина» был вынужден отказаться от идеи трансляции фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины» с участием президента России Владимира Путина из-за многочисленных угроз со стороны радикалов. Гендиректор канала Егор Бенкендорф подчеркнул, что безопасность сотрудников превыше всего.

Редакцию «112 Украина» также обстреляли из реактивного гранатомета в ночь на субботу, 13 июля.

На видео с места событий видно, как к редакции канала подъезжает автомобиль, из которого выходит человек и открывает огонь по зданию. На фасаде от попадания снаряда остался черный след — повреждены стена и логотип канала.

Телеканал «112 Украина» до этого анонсировал показ фильма Оливера Стоуна, основанного в том числе на интервью с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция должна была состояться вечером субботы. Незадолго до этого генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал возбудить уголовное дело, если фильм Стоуна выйдет в украинский телеэфир.

Экс-лидер «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош в свою очередь одобрил обстрел редакции «112 Украина» из гранатомета. По его словам, если во время войны власть не противостоит врагу, то «за дело берутся неизвестные патриоты». Радикал также пригрозил расправой журналистам, работающим на «вражеских» телеканалах и посоветовал им уволиться.

В воскресенье, 14 июля, представители украинских националистических организаций вышли на митинг к зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, сообщала «Страна.ua». Протестующие требовали арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который известен своей пророссийской позицией и неоднократно подвергался критике за «связи с Россией».

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что нападение на телеканал, который связывают с Медведчуком, является предупреждением всем оппозиционным партиям от объединения предыдущего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Попадание в здание канала «112 Украина» — это столкновение политических групп на выборах в Верховную раду. Или предупреждение Медведчуку. Могла ли группа Зеленского это сделать? Могла. У них, с точки зрения драматургии, все так построено. Перевести действие из мыльной оперы в драму или триллер. Группа Порошенко? Тоже может — чтобы свалить все на Зеленского. Мог и Медведчук — чтобы поднять свой рейтинг. Я думаю, это мощная системная провокация. Какой-то начальный этап», — цитирует НСН слова политолога.

Украинскому телеканалу NewsOne даже пришлось обратиться за помощью к международным организациям, отмечало РИА «Новости». Это произошло после того, как в адрес сотрудников телеканала посыпались угрозы, и власти Украины «в лице агрессивно настроенных радикалов» начали оказывать на них давление.

Причиной для агрессии стала идея провести телемост между Россией и Украиной. У здания телеканала NewsOne собрались около сотни протестующих с требованиями к телекомпании изменить информационную политику, писал ТАСС. Они также выступили с обвинениями в адрес украинских журналистов в том, что они «пропагандируют российскую точку зрения на события». Один из организаторов митинга заявил, что украинские политики «легализуют» канал NewsOne.

На телеканале «Россия 1» телемост Москва – Киев, пусть в ином от запланированного формате, все же прошел. В диалоге, состоявшемся впервые за несколько лет, приняли участие деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов. Участники вспоминали произведения искусства разных направлений, исторические события, объединяющие Россию и Украину, и призывали возобновить полноценные отношения между двумя странами. По итогам мероприятия Мария Ситтель выразила надежду, что в следующем телемосту между Россией и Украиной смогут принять участие и украинские телеканалы.

Между тем, генерального продюсера и ведущего телеканала NewsOne Василия Голованова вызвали на допрос в генеральную прокуратуру из-за идеи участия в телемосте с Москвой. В ответ телеканал выдвинул требования властям Украины — в заявлении NewsOne напомнил, что заведено уголовное дело, высланы повестки на допрос, представители власти продолжают публичные обвинения в сторону канала.

По их мнению, это все является проявлением давления на журналистику. Националисты же потребовали от президента Украины Владимира Зеленского и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины наказать NewsOne за намерение провести телемост с Россией.

При этом единой позиции относительно произошедшего нет даже у украинской власти — так, депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская назвала срыв телемоста на канале NewsOne «политическим террором».

Предвыборный популизм

При такой неоднозначной ситуации в стране новый глава Владимир Зеленский пытается держаться на компромиссных позициях, чтобы выгадать как можно больше мандатов для своей партии.

В частности, за неделю до голосования Зеленский выступил с предложением расширить люстрацию власти и на управленцев времен его предшественника Петра Порошенко. Под ударом тогда окажется почти вся старая политическая элита, включая самого экс-главу страны.

«Может, обменять их всех на наших пленных? Может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — заявил Зеленский в своем видеообращении, посвященном этой теме.

При этом исследования показывают, что больше половины людей голосовали именно за Зеленского, а не против Порошенко.

В тот же день по его инициативе состоялся и первый 20-минутный телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Это был довольно популярный шаг, ведь, согласно опросам, более 70% населения Украины выступали за прямой диалог глав двух стран.

Следующим же его популистским шагом стала отмена военного парада в честь празднования 28-й годовщины независимости страны.

При этом, по данным опросов, проведенных социологическим агентством «Рейтинг», партию Зеленского и без того готовы поддержать 47% избирателей. При этом второй политической силой в стране является «Оппозиционная платформа — За жизнь», она может рассчитывать на 11,6%. Далее следуют «Европейская солидарность» (8,2%), «Голос» (6,6%) и «Батькивщина» (6,4%).

Рейтинг «Слуги народа» за неделю вырос аж на 5%. «Рейтинг президентский — 65%. Партия столько не получит, но может получить немного больше половины его успеха на выборах, 40% и больше может получить. Это будет означать, в частности, укрепление его [Зеленского] позиций. Он пока что «висит» между теми людьми, которые за него проголосовали и пошли домой, и еще какими-то его друзьями, с кем он работал в «Квартале 95», небольшой частью продвинутой публики… Реальной поддержки у него нет, в силовых структурах поддерживают линию, которую 5 лет внедряли [экс-президент Петр] Порошенко, [председатель Верховной рады Андрей] Парубий и остальные», — считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Новый состав Рады обещает быть совсем другим, однако пока сложно судить, будет ли он эффективен с таким количеством неопытных и молодых парламентариев.

«Будет меньше АТОшников, активистов и тех, кто не имеет «заслуг» перед Украиной кроме ненависти к России. Будет заметно меньше. Хорошо ли это? Неплохо», — отмечает политолог Погребинский.

Тем не менее, по мнению эксперта, больших прорывов в части реформ ждать не стоит, поскольку значительная часть нынешних кандидатов в депутаты даже не имеет опыта работы. Погребинский подчеркнул, что команде Зеленского придется постараться сделать так, чтобы молодые законодатели оказались под шефством более опытных и знающих людей.