Разговоры о войне: Зеленский готовится к встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Польше. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Первый контакт Зеленского и Трампа может состояться во время мероприятий, посвященных годовщине начала Второй Мировой войны. Вероятной датой встречи лидеров, по словам источников газеты, является 1 сентября.

Дело в том, что Зеленский будет находиться в Польше с рабочим визитом с 1 по 2 сентября. Трамп планирует посетить Варшаву 31 августа с двухдневным визитом.

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С момента вступления в полномочия президента Украины в мае Зеленский сделал несколько резонансных заявлений относительно уровня поддержки Киева со стороны Трампа. В частности, он утверждал, что именно Трамп поможет повернуть ситуацию вокруг строительства российского газопровода «Северный поток — 2» в пользу Киева.

«Нас никто не спрашивает. И единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом», — сказал Зеленский.

Речь идет об опасениях Киева по остановке транзита российского газа через территорию Украины. Киев считает, что после запуска «Северного потока — 2» необходимость в подобном транзите отпадет. В свою очередь, США настаивают, что проект якобы усилит влияние России на Европу, и пытаются помешать строительству газопровода с помощью санкций. Москва отвергает подобные обвинения и утверждает, что «Северный поток — 2» является сугубо экономическим проектом.

Между тем, поездка в Польшу — это шанс для Зеленского вновь встретиться с президентом республики Анджеем Дудой. Несмотря на то что Варшава является одним из главных союзников Украины в Европе, между странами существуют определенные трения. В Польше недовольны героизацией украинского националиста Степана Бандеры, которого Варшава считает ответственным за уничтожение поляков во время Волынской резни в 1943 году.

Мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. На церемонию были приглашены лидеры стран Евросоюза, США и Восточного партнерства. Она традиционно проводится на рассвете в Гданьске на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы крейсера нацистской Германии «Шлезвиг-Гольштейн», открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.

Однако польская сторона отказалась направлять приглашение президенту России Владимиру Путину, несмотря на роль СССР, правопреемницей которого является РФ, в разгроме гитлеровского рейха и освобождения Польши от нацистских захватчиков. В последние годы Варшава игнорирует вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Восточной Европы.

Надо отметить, что до этого польский МИД рекомендовал направить приглашение Москве. Однако в канцелярии президента республики не последовали этой рекомендации. Подобное решение польской стороны вызвало недоумение в Москве. Российский МИД уличил Варшаву в игнорировании «исторической логики» из-за организации мероприятия без участия России.

«Решение сделать мероприятие келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим «приоритетам» систематически фальсифицирует летопись Второй Мировой войны и послевоенного периода. Пусть это останется на совести нынешних польских властей», — говорится в сообщении ведомства.

Польша обосновывает свой замысел некими «современными реалиями» и отрицает бесспорно решающий вклад России, подчеркнули в МИД.

Однако Варшава объяснила свое решение не звать Путина тем, что приглашения на мероприятие рассылались не в соответствии с историей.

Об этом заявил замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха.

«Мы не идем историческим путем, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — цитирует слова Мухи РИА «Новости».