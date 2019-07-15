«Вероятность 90%»: Порошенко предсказал скорое освобождение моряков

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью ICTV заявил, что Россия до 21 июля вернет украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской госграницы в Керченском проливе.

«Существуют абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома», — заявил Порошенко.

По его словам, президент России Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Он также добавил, что моряки будут освобождены до внеочередных выборов в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

Реклама

Речь идет о решении трибунала ООН по делу задержанных в России украинский моряков. В мае трибунал обязал российскую сторону освободить их и вернуть Украине корабли, задержанные во время инцидента у входа в Керченский пролив. При этом трибунал не нашел необходимым предъявлять российской стороне требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

Москва настаивает, что вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН и будет решен в российском суде. МИД России также направил соответствующие ноты Международному трибуналу по морскому праву и посольству Украины.

Заявление Порошенко прозвучало на фоне первого телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Пресс-служба украинского лидера утверждает, что освобождение моряков стало ключевым вопросом переговоров. В Кремле также подтвердили информацию, что эта проблема поднималась в ходе беседы. После разговора с Путиным Зеленский также заявил о готовности говорить об арестованных в России моряках в любых форматах.

«У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное», — цитирует слова Зеленского ТАСС.

Комментируя беседу с Путиным, Зеленский добавил, что поинтересовался у российского лидера, когда Москва будет готова отдать моряков. Однако он не рассказал, что ответил Путин.

Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре прошлого года. Тогда 24 украинских моряка были задержаны Россией за незаконное пересечение государственной границы в районе пролива. Киев считает, что задержание моряков было неправомерным. Российская сторона воспринимает инцидент как провокацию и настаивает, что не нарушила никаких международных соглашений. Несмотря на разногласия, МИД России направил Киеву ноту о возможном освобождении моряков, но Украина отказалась от предложения Москвы.

В то же время ФСБ России завершила расследование инцидента в Керченском проливе 9 июля. Ведомство также предъявило всем задержанным морякам обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). ФСБ настаивает на продлении ареста украинских моряков, так как дело об инциденте в Керченском проливе насчитывает 20 томов и с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца.

Киев не раз обращался к Москве с просьбой освободить моряков. Зеленский, как и его предшественник Порошенко, постоянно поднимает вопрос об инциденте в Керченском проливе на международной арене. Однако только новый президент Украины решил пойти на прямой контакт с Путиным для обсуждения дела моряков. Зеленский еще в июне обратился к Путину с данной просьбой.

«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — цитирует слова Зеленского РИА «Новости».

Путин в ответ на призыв Зеленского заявил, что Россия в рабочем порядке решит вопрос с задержанными украинскими моряками,

передает ТАСС.

«У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они [моряки] исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться», — сказал Путин.

Киев «фактически признал» то, что инцидент в Керченском проливе был предвыборной провокацией Порошенко, подчеркнул Путин.