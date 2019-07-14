Мешает жить: Украина снимет блокаду с Крыма?

В Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма

Украина отталкивала от себя Крым еще до того, как полуостров вновь стал российским, заявил сенатор РФ Сергей Цеков. Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады Евгения Мураева о негативных последствиях блокады Крыма для Украины. Нардеп также отметил, что снятие блокады — первый шаг к миру.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что Украина «оттолкнула» от себя Крым задолго до воссоединения полуострова с Россией. Об этом он заявил в разговоре с RT.

«В составе независимой Украины в Крыму все разрушалось, Украина не относилась к нему как к своей территории», — подчеркнул российский сенатор.

Так Цеков прокомментировал заявление народного депутата Верховной рады Евгения Мураева, обвинившего экс-президента Украины Петра Порошенко и других представителей украинской власти в изоляции Крыма. Член Совфеда также отметил, что крымчане всегда считали своей родиной Россию и стремились воссоединиться с ней.

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что заявление украинского нардепа о негативных последствиях блокады Крыма и Донбасса «банально».

«Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по «наказанию» севастопольцев и крымчан. За наш выбор, за правду режим Порошенко наказывал жителей полуострова — водная, туристическая, энергетическая, продовольственная блокады», — отметил парламентарий.

Тем не менее, эти «козни» вызвали противоположный эффект — крымчане сплотились и выбрали воссоединение с Россией. Белик также отметил, что Петр Порошенко показал «смирение» украинских властей с тем фактом, что Крым и Севастополь стали вновь российскими.

Как сообщает НСН, ранее нардеп Мураев заявил, что прекращение блокады Крыма и Донбасса станет первым шагом к установлению мира в стране.

«Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть — прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей — они не aссоциируют себя с Укрaиной», — подчеркнул украинский депутат.

Он также отметил, что блокада регионов невыгодна самой Украине — как экономически, так и социально.

Заявление Мураева прозвучало на фоне первого визита президента Украины Владимира Зеленского на границу с Крымом. Как сообщает ФАН, это первый визит главы украинского государства на крымскую границу с 2014 года.

Зеленский осмотрел инфраструктуру контрольно-пропускного пункта и понаблюдал за пересечением границы гражданами Украины. Кроме того, по итогам поездки украинский лидер поручил модернизировать КПП.

Месяцем ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также «снять все блокады».

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

В середине апреля в штабе Зеленского официально обозначили свое отношение к референдуму в Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата отметили, что диалог с Москвой является неизбежностью.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба украинского лидера.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 90% избирателей. Украина, США и другие страны Запада и ЕС отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, в середине октября 2016 года заявил, что жители полуострова выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Экономическая блокада Крыма со стороны Украины была начата в сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России). Объявлялась организаторами как «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.