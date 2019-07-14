Мешает жить: Украина снимет блокаду с Крыма?

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков полагает, что Украина «оттолкнула» от себя Крым задолго до воссоединения полуострова с Россией. Об этом он заявил в разговоре с RT.

«В составе независимой Украины в Крыму все разрушалось, Украина не относилась к нему как к своей территории», — подчеркнул российский сенатор.

Так Цеков прокомментировал заявление народного депутата Верховной рады Евгения Мураева, обвинившего экс-президента Украины Петра Порошенко и других представителей украинской власти в изоляции Крыма. Член Совфеда также отметил, что крымчане всегда считали своей родиной Россию и стремились воссоединиться с ней.

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Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик в свою очередь заявил, что заявление украинского нардепа о негативных последствиях блокады Крыма и Донбасса «банально».

«Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по «наказанию» севастопольцев и крымчан. За наш выбор, за правду режим Порошенко наказывал жителей полуострова — водная, туристическая, энергетическая, продовольственная блокады», — отметил парламентарий.

Тем не менее, эти «козни» вызвали противоположный эффект — крымчане сплотились и выбрали воссоединение с Россией. Белик также отметил, что Петр Порошенко показал «смирение» украинских властей с тем фактом, что Крым и Севастополь стали вновь российскими.

Как сообщает НСН, ранее нардеп Мураев заявил, что прекращение блокады Крыма и Донбасса станет первым шагом к установлению мира в стране.

«Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть — прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей — они не aссоциируют себя с Укрaиной», — подчеркнул украинский депутат.

Он также отметил, что блокада регионов невыгодна самой Украине — как экономически, так и социально.

Заявление Мураева прозвучало на фоне первого визита президента Украины Владимира Зеленского на границу с Крымом. Как сообщает ФАН, это первый визит главы украинского государства на крымскую границу с 2014 года.

Зеленский осмотрел инфраструктуру контрольно-пропускного пункта и понаблюдал за пересечением границы гражданами Украины. Кроме того, по итогам поездки украинский лидер поручил модернизировать КПП.

Месяцем ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также «снять все блокады».

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

В середине апреля в штабе Зеленского официально обозначили свое отношение к референдуму в Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата отметили, что диалог с Москвой является неизбежностью.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба украинского лидера.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 90% избирателей. Украина, США и другие страны Запада и ЕС отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, в середине октября 2016 года заявил, что жители полуострова выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Экономическая блокада Крыма со стороны Украины была начата в сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России). Объявлялась организаторами как «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.