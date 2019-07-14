«Бу-ра-ти-но!» В Сети пародируют нелепое выступление Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко сам скандирует свою фамилию на митингах партии, подзадоривая толпу – такое поведение бывшего лидера нации вызвало бурную реакцию в Сети.

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Так, пользователи высмеяли Порошенко за то, как на митинге партии «Европейская солидарность» в Житомире политик призвал всех выкрикивать его фамилию, при этом он не стал ждать реакции присутствующих, а сам незамедлительно начал скандировать «Порошенко! Порошенко!», отбивая при этом такт рукой, передает ФАН.

«Они [команда Порошенко] нарочно делают свои выступления смешнее «95-го квартала»? Зеленский забрал у них их бизнес, они решили забрать у Зеленского его?», — вопрошают зрители в Сети.

В итоге ролик с представлением Порошенко пользователями Сети был наложен на песню из фильма «Приключения Буратино».

Впрочем, «заводить» людей на митингах у Порошенко пока получается так себе –

тремя днями ранее под крики «ганьба!» (укр. позор) бывший президент Украины был вынужден сбежать со встречи с жителями города Свалява Закарпатской области.

Митинг был приурочен к предвыборной кампании партии Порошенко «Европейская солидарность» в Верховную раду.

В сети было опубликовано видео, как Порошенко спешно ретируется с места митинга, сопровождаемый сотрудниками охраны и окруженный толпой возмущенных свалявцев.

Кроме «ганьбы» бывший украинский лидер получил солидную порцию разнообразных матерных оскорблений. Один из митингующих заявил Порошенко, что тот «обокрал армию, всех обокрал».

Экс-президенту Украины уже не привыкать к такому приему со стороны украинцев. За три дня до этого жители Хмельницкого встретили его криками «Ганьба!» и также прогнали прочь.

На кадрах опубликованного в сети видео Порошенко идет по улице, приветствуя горожан и пожимая встречным руки. В ответ на пожелание доброго дня экс-президент услышал оскорбления.

«Иди отсюда!» — кричали Порошенко возмущенные местные жители. Кроме того, на записи слышны другие обидные слова и оскорбления в адрес политика. В результате он вместе со сторонниками был вынужден поспешно покинуть место встречи.

8 июля

возмущенный такой «всенародной любовью» бывший президент Украины и вовсе пригрозил согражданам рукоприкладством.

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: «Ганьба!» В следующий раз по морде получите, потому что добро должно быть с кулаками», — пообещал Порошенко.

Впрочем, чтобы вызвать бурную реакцию общественности, Порошенко не обязательно даже и что-либо говорит – иногда хватает внешнего вида. В январе нынешнего года Порошенко высмеяли за конфуз с одеждой – на встрече с депутатом израильского кнессета Юлием Эдельштейном оказалось, что край пиджака Порошенко заправлен в трусы через ширинку брюк. Политик так и позировал израильским фотографам, передает НСН.

Месяцем позже пользователи социальных сетей обратили внимание на билборд Порошенко, на котором слово в слово повторяется предвыборный лозунг президента России Владимира Путина, только 2012 года.

Речь идет о фразе «Кандидатів багато — президент один», которая переводится на русский язык как «Кандидатов много — президент один». Именно такой слоган президент России использовал в своей предвыборной кампании в 2012 году.

«Хоть перевести [на украинский] додумались», — написал один из пользователей.

Также комментаторы обратили внимание, что это не единственный «скопированный» билборд.

«Реальнi справи, а не брехливi обiцянки», — гласит слоган Порошенко. «Реальные дела, а не пустые обещания», — было написано на билбордах в поддержку Владимира Путина.

«Неудобно получилось», — иронично заметила пользовательница твиттера.

«На истребителе летал, слоган скоммуниздил. Осталось на пианино сыграть мелодию из кинофильма «Щит и меч», и лет на 15 президентство Украиной обеспечено»,

— написал другой комментатор.

Не отстают от Порошенко и главные действующие лица его команды. В апреле нынешнего года в сети высмеяли поведение вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, которая в ходе дебатов между Порошенко и победителем первого тура украинских президентских выборов Владимиром Зеленским с разбега упала на колени перед публикой.

Дискуссия Зеленского и Порошенко коснулась погибших в Донбассе. Зеленский в этой связи сказал, что готов встать на колени перед всеми жителями Украины, потерявшими своих родственников в ходе конфликта на юге страны, и сделал это.

Порошенко также опустился на колени – но спиной к стадиону, а лицом к одной из матерей, потерявшей сына в АТО, стоявшей за спиной Порошенко и являющейся членом его предвыборного штаба.

Участники обеих политических команд также опустились на колени. Однако всех «переплюнула» Геращенко: стоявшая «во второй линии» команды Порошенко, вице-спикер Рады неожиданно вывернула из-за спин и с разгона упала на колени, подъехав к самому краю сцены — на передний план. Не упасть вперед по инерции женщине помогли вовремя подставленные руки.