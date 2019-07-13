«Фабрикуются фейки»: США готовят атаку на окружение Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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По его словам, фейковая информация также готовится о руководстве Минобороны России. Кампания с целью дискредитации руководства России проводится в рамках активной фазы антироссийской кампании, указал собеседник агентства. Отмечается, что эти данные планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций.

«Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве», — сказал военно-дипломатический источник.

Для дискредитации создается выгодная Западу информация, которая затем попадает в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них источник назвал «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) и «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ), а также СМИ, открыто финансируемые американскими властями, в том числе признанные в России иноагентами «Радио Свобода» и «Настоящее время».

Отмечается, что в качестве платформы для распространения этой информации также выбраны СМИ, подконтрольные американским финансистам.

Речь, говорит собеседник агентства, идет о фондах финансистов Джорджа Сороса и Уильяма Браудера.

При этом планируемая кампания повторяет сценарий публикаций данных оффшорах в 2015 году, так называемого «Панамагейта».

«Как и в случае с «Панамским досье», несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер», — сказал собеседник агентства.

«Панамагейтом» западные СМИ назвали международное журналистское расследование о выводах в панамские офшоры средств, связанных с именами мировых политиков. Офшорный скандал произошел в 2016 году. Тогда утечка миллионов документов из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca затронула многих известных людей, в том числе российских чиновников.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал тогда материал о панамских офшорах, якобы принадлежащих людям из близкого окружения Владимира Путина.

Всего же в международном расследовании шла речь о 12 семьях российских крупных чиновников и 12 мировых лидерах.

В публикациях утверждалось, что с президентом Путиным могут быть связаны офшоры, оборот по счетам которых превышает $2 млрд. Информация об этом содержалась в документах, принадлежащих панамской офшорной компании Mossack Fonseca, которые Международный консорциум журналистских расследований получил от своего источника. Опубликовав свое расследование совместно с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, журналисты предоставили право на публикации более чем сотне изданий по всему миру.

В Кремле было известно о готовившейся публикации в отношении окружения президента Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда назвал это расследование «очередным вбросом, претендующим на объективность». Комментируя опубликованное расследование, Песков сообщил, что в Кремле ожидают продолжения информационных вбросов против Путина и России.

Расследованием панамского офшорного скандала занимались власти более чем десяти стран, в том числе Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция и Австралия. Минюст США также изучил документы о деятельности панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Представители компании же тогда заявили, что являются добропорядочной фирмой и будут отстаивать свое имя в суде.