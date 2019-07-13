Война лагерей: как мечется Грузия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 июля заявила, что будет первой, кто призовет к деэскалации конфликта с Россией. Так она отреагировала на решение лидера РФ Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

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По ее словам, она «с осторожностью приветствует» слова Путина, предпочитая их «открытым угрозам».

Новый кризис в отношениях России и Грузии начался 20 июня, формальным поводом для него стало выступление депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Оппозицию возмутило, что организаторы мероприятия пригласили российского депутата занять место спикера парламента Грузии и произнести речь.

Несколько тысяч человек собрались у здания парламента Грузии и потребовали отставки глав силовых ведомств и правительства. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги, после чего ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула Грузию. Позднее произошел еще один инцидент: грузинский ведущий «Рустави 2» в эфире оскорбил российского президента и его родителей, используя нецензурную лексику и грубые выражения. Это еще больше накалило обстановку.

«Приезжайте, оккупанты дорогие!»

Сразу после демонстраций Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву, назвав Россию врагом и оккупантом. Но, когда Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией с 8 июля, ей пришлось ретироваться заявлениями о снижении напряжения.

Зурабишвили изначально просто призвала туристов продолжить отдыхать в стране.

«Туристы [из РФ] должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», — цитировал ТАСС главу Грузии.

Теперь же, сделав громкое заявление о шагах к деэскалации, Зурабишвили дала провокационное интервью немецкому изданию Deutsche Welle, в котором призвала не воспринимать всерьез отмену авиасообщения — «турпоток еще восстановится».

Сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что в этом вопросе президент Грузии заблуждается.

«Зурабишвили заявила «Дойче Велле», что, несмотря на остановку авиасообщения, турпоток в Грузию из России восстановится и «не стоит все воспринимать всерьез». Думаю, она заблуждается. Грузия была в шаге от потери 1,4 млрд долларов ежегодного дохода. Лучше бы ей воспринять это всерьез»,

— посоветовал Пушков.

Маленькая страна без дипломатических средств

В этом же интервью президент Зурабишвили в разных формулировках пять раз повторила, что Россия якобы оккупировала грузинские территории, а Тбилиси нуждается в помощи «партнеров» за неимением «дипломатических средств» решения вопросов с Москвой.

«На данном этапе у Грузии нет дипломатических средств для того, чтобы урегулировать вопрос оккупированных территорий, потому что у нас нет дипломатических отношений с Россией», — заявила лидер страны, не упомянув, что дипломатические связи разорвала именно грузинская сторона.

Затем она призвала «дать понять» России, как строить отношения с соседями «на принципах взаимного уважения».

«Как я уже говорила, у нас нет дипломатических отношений с тех пор, как Россия оккупировала наши территории. Поэтому мы рассчитываем на наших партнеров. Они должны быть если не посредниками, то, по крайней мере, адвокатами Грузии, дать понять России, что она должна строить отношения с соседями на принципах взаимного уважения, уважения к международному праву. Лишь таким образом возможно укрепить стабильность в регионе», — сказала Саломе Зурабишвили.

Под партнерами, очевидно, подразумеваются США и НАТО, в которое много лет так стремится попасть Грузия, получая лишь обещания, несмотря на то, что страна является значимым союзником альянса в Афганистане.

12 июня госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе, где в очередной раз пообещал грузинской стороне поддержку в вопросе вступления в НАТО, сообщало РИА «Новости».

Он также похвалил стремление Грузии к членству в альянсе. По его словам, Грузия является надежным союзником, на которого Вашингтон может положиться, когда дело касается глобальных вызовов.

Помпео также отметил вклад страны в борьбу с терроризмом в Афганистане.

Ранее сам Мамука Бахтадзе подчеркнул, что отношения между Грузией и НАТО с ЕС никогда еще не были на таком высоком уровне и страна намерена способствовать дальнейшему их развитию.

Ни действующим властям, ни грузинской оппозиции не дают покоя события августа 2008 года, когда обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику привели к ответным действиям Москвы. Президент России — в то время Дмитрий Медведев — начал операцию по «принуждению Грузии к миру».

Операция была направлена лишь на вытеснение грузинских войск из Южной Осетии, однако тогдашний президент Михаил Саакашвили назвал это «оккупацией».

После конфликта Москва, которая долго не признавала независимость Южной Осетии и Абхазии, пошла на этот шаг. В Грузии считают эти территории оккупированными: об этом напоминали и плакаты в руках протестующих в Тбилиси в конце июня.

Внутренняя борьба

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жирихин отмечает, что сегодняшняя политика Грузии по отношению к России с ее неоднозначными заявлениями связана, в частности, с «противоречиями в правящей коалиции».

«Здесь есть лагерь Зурабишвили против лагеря [основателя правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины] Иванишвили, который является сторонником плавного налаживания контактов через человеческие связи и торговлю, отставив проблему территории за скобками»,

— указывает он.

Однако резко повернуть в эту сторону Иванишвили не может, учитывая, что проблема территории достаточно остра в грузинском обществе, объясняет Жарихин.

При этом партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», пойдя на поводу у оппозиции во время июньских протестов, выступила с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы.

«Партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», — заявил тогда Иванишвили.

Сейчас в Грузии действует смешанная избирательная система. 77 депутатов проходят по партийным спискам, а 73 — по одномандатным округам.

Это был достаточно серьезный шаг навстречу протестующим, хотя грузинские власти и намеревались перейти на пропорциональную избирательную систему, правда, только к 2024 году. Неожиданным стало решение правительства вообще упразднить проходной барьер, об этом оппозиция даже не говорила.

Основатель партии «Грузинская мечта» Иванишвили во время кризиса воздерживался от каких-то заявлений. Быть в тени — излюбленная тактика политика и бизнесмена. «Я действительно непубличный человек, но это связано исключительно с моим характером», — говорил он в интервью «Ведомостям» в 2005 году. Иванишвили прожил многие годы в России, где у него сохранились контакты на самом высоком уровне.