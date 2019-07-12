Люстрация не нужна? G7 вступилась за Порошенко

Послы стран «большой семерки» выступили против расширения закона о люстрации, которое ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в совместном заявлении представителей стран «группы семи» (G7), которое было опубликовано в твиттере.

«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления», — говорится в заявлении.

Кроме того, послы отметили, что в 2014 году они увидели прогресс «в реформировании ряда важных отраслей». Они уверены, что стоит привлекать виновных к ответственности за злоупотребление служебным положением, так как наказание «является верным шагом». «В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, что имела место после «революции достоинства», — написали послы G7.

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Говоря о «революции достоинства», они имели в виду «евромайдан», который прошел осенью-зимой 2013/14 года и за которым последовал госпереворот. В результате массовых выступлений и протестов к власти пришел Петр Порошенко, который подписал закон «Об очищении власти», вступивший в силу в октябре 2014 года. Документ больше известен как закон о люстрации. Распространяется он, в основном, на госслужащих, а также сотрудников местного самоуправления, которые занимали свои посты в период президентства Виктора Януковича, то есть с 2010 по 2014 год. Попадая под действие закона, чиновники не могут в дальнейшем занимать руководящие посты.

В четверг, 11 июля, глава Украины Владимир Зеленский, обвинив высших должностных лиц в бездействии, предложил расширить действие этого закона и на чиновников, которые занимали свои должности при предыдущем украинском президенте Петре Порошенко.

«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?» — сказал он в видеообращении, размещенном в фейсбуке нынешнего украинского лидера.

Также он не понимает, зачем нужны прокуроры, «которые могут посадить только собственную печенку». «Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает дать им всем всем по морде?» — продолжил он.

Зеленский уверен, что в дальнейшем деятельность этих должностных лиц получит «справедливую юридическую оценку». Так, в перечень лиц, которые попадают под действие закона о люстрации, он предложил добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав антимонопольного комитета и фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года.

«Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас — навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством», — уверен глава государства.

Законопроект о расширении списка постов, попадающих под люстрацию, Верховная рада зарегистрировала в пятницу, 12 июля, как неотложный.

В пояснительной записке к законопроекту Зеленский объяснил причину своего предложения. По его мнению, документ необходимо принять из-за того, что чиновники злоупотребляли властью и служебным положением, а также избегают ответственности за действия, направленные на собственное обогащение.

По мнению депутата Симферопольского горсовета Степана Кискина, эта идея «веселая», но ее мало кто поддержит.

«Идея веселая. Но я думаю, что никто не поддержит. Потому что вся Верховная рада ходит под Порошенко — они там все «братки», все эти бандеровцы. Так что я думаю, что идея-то хорошая — всех их люстрировать, но ничего из этого не получится», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Между тем, в Госдуме считают, что это продуманный пиар-ход Зеленского в преддверии выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

«На фоне первого телефонного разговора между новым главой Украины и президентом России [Владимиром Путиным], важного для начала восстановления отношений, инициатива Зеленского по поводу применения так называемой люстрации к Порошенко и его окружению выглядит символично, но, скорее всего, является просто пиар-ходом в рамках предвыборной кампании в Верховную раду», — приводит РИА «Новости» слова члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.