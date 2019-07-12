«Само пройдет»: что шепчет Меркель во время приступа

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время недавнего приступа прочитала специалист по чтению по губам. Эксперт смогла понять, что пыталась произнести канцлер, когда ее руки охватила сильная дрожь. Немецкие и мировые СМИ сейчас уделяют повышенное внимание состоянию здоровья Меркель, которая собирается пробыть на своем посту до 2021 года.

Канцлер шептала «я справлюсь» во время недавнего очередного приступа сильнейшей дрожи на встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, рассказала специалист по чтению по губам Джудит Хартер. Эксперт уверена, что Меркель повторяла именно фразу «Ich schaffe das», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Antenne Bayern.

Впервые Меркель затрясло во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием.

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Потеря 20–25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме.

«После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — пояснила Меркель журналистам примерно через полтора часа.

Отвечая на вопрос о своем здоровье, Меркель рассмеялась и улыбнулась Зеленскому, который подтвердил журналистам, что с канцлером все в порядке. «Она в абсолютной безопасности», — заверил он.

В середине июля Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии — во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Соответствующую видеозапись опубликовал германский канал n-tv.

На опубликованных кадрах видно, как Меркель и Ринне стоя слушают гимн. Внезапно канцлера охватывает дрожь, однако она остается на месте. Глава финского правительства на происходящее никак не реагирует.

При этом, по словам представителей немецкого правительства, канцлер в полном порядке. Сама канцлер попросила не волноваться за нее.

Не нужно переживать за меня. Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — заявила Меркель журналистам.

«Обычно людей так не трясет из-за обезвоживания. Из-за недоедания — возможно, но не из-за обезвоживания, — прокомментировал ранее состояние канцлера британский врач Майк Фитцпатрик. — Судороги, как правило, длятся пару минут, а потом, когда температура тела восстанавливается, все прекращается. Вероятно, именно это и произошло с Меркель».

Известный немецкий врач Кристоф Шпехт, наблюдавший легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, выделил шесть версий происходящего с Меркель. Официальную причину — обезвоживание — он не считает основной. По мнению медика, неконтролируемая тряска может свидетельствовать о диабете у пациента и являться признаком низкого уровня сахара в крови.

В поведении Меркель и без этого наблюдаются странности: в конце июня российский глава Владимир Путин помог Ангеле Меркель, которая растерялась, когда увидела его на встрече на полях G20. Видео опубликовало видеоагентство Ruptly.

На записи видно, как Меркель стоит возле Путина и сверяет с ним часы, а затем, растерявшись, не знает, куда идти. Президент России направил рукой Меркель туда, где ей было приготовлено место.

Меркель пребывает в должности канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 года. Дольше нее в послевоенный период пост занимали только Конрад Аденауэр (14 лет) и Гельмут Коль (16), представлявшие, как и Меркель, партию Христианско-демократический союз (ХДС). Помимо Меркель, из всех политиков, возглавлявших правительство Германии, жив ее предшественник Герхард Шредер.

Недавно Меркель заявила, что намерена оставаться на посту до окончания срока своих полномочий, которые истекают в 2021 году. Об этом она заявила в интервью CNN.

Она подчеркнула, что обещала жителям Германии проработать канцлером до конца законодательного периода.