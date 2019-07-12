Удар по России: Америка в долгу не останется

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга. Подобные меры ранее содержались в так называемом законопроекте «санкций из ада» который предлагала принять группа республиканцев и демократов сената в 2018 году.

Меры направлены против возможного вмешательства России в выборы, которое Кремль отрицает. Президент России Владимир Путин недавно вновь заявил, что не вмешивался в американские выборы до этого и не собирается это делать в дальнейшем.

Поправка касается проекта оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. Ее предложили представители Демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Об этом сообщает C-Span.

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Полвека санкций

По словам авторов, эта поправка приведет к серьезным антироссийским санкциям. Как заявил в ходе слушаний Шерман, слова которого цитирует РИА «Новости», поправка «предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России».

Инициатива запрета на покупку суверенного долга России для инвесторов из США уже была и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы. Там указывалось, что речь идет о новом российском госдолге, выпущенном через три месяца после вступления закона в силу, отмечает РБК.

Демократ пояснил, что поправка содержит механизм снятия санкций «если администрация (США — «Газета.Ru») придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом».

Проект, в который включена поправка, пока не одобрен. Если его утвердят, то дальше все будет зависеть от решения и подписи президента США Дональда Трампа.

Согласно выводам, сделанным комиссией спецпрокурора Роберта Мюллера в марте 2019 года, российские структуры осуществляли вмешательство выборный процесс в США, но доказательств сговора команды Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами Мюллер и его подчиненные не обнаружили.

Президент России Владимир Путин одобрил итог работы Мюллера. По словам российского лидера, доклад объективен и подтверждает, что не было никакого сговора между Россией и действующей американской администрацией.

В недавнем интервью для нового фильма режиссера из США Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» Путин заявил, что не вмешивался в американские выборы до этого и не собирается это делать в дальнейшем, сообщает РИА «Новости».

Ранее он также заявил, что никакого вмешательства в кампанию США «на государственном уровне» не осуществлялось. Между тем, в США противники Трампа не оставляют в покое эту тему в связи с начавшейся предвыборной кампанией.

Так, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан недавнем интервью MSNBC предположил, что Трамп может прибегнуть к помощи России в 2020 году. «Трамп смотрит на это сквозь пальцы, потому что не возражает, если русские вмешаются, чтобы попытаться улучшить перспективы его переизбрания», — заявил Бреннан.

Тема «вмешательства в выборы» была затронута во время недавней встречи Путина и Трампа в Осаке на полях саммита «большой двадцатки», правда, в шутливой манере. На вопрос журналистов, предупредит ли он Путина, что Россия не должна вмешиваться в выборы, Трамп, показывая пальцем в сторону российского коллеги, заявил: «Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста».

Стоит отметить, что санкции против суверенного госдолга России наиболее радикальные демократы и республиканцы предлагали ввести еще в 2018 году.

Речь шла о законопроекте под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля», который предусматривал ограничения против госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с участием российских госкомпаний. Группа конгрессменов даже рассматривала возможность внесения в санкционный пакет отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, в нижней палате на стадии обсуждения находится еще один вариант санкционного документа — за якобы вмешательство России в американские выборы.

Меры, изложенные в нем, должны были коснуться энергетического и финансового сектора экономики. По сути, документ представляет собой симбиоз ранее вносимых законопроектов — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (так называемый DASKA) и «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER).

В начале июля в российском дипломатическом ведомстве отметили что, к настоящему моменту число американских «санкционных волн» против России достигло 65. Часть санкций продолжает действовать с 1974 года.

«Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства», — подчеркнули в МИД России.