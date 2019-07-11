«Я справлюсь»: мир трясет от дрожи Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель шептала «я справлюсь» во время недавнего — очередного — приступа сильнейшей дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, об этом в эфире радиостанции Antenne Bayern рассказала специалист по чтению по губам Джудит Хартер.

Реклама

Эксперт уверена, что Меркель повторяла фразу «Ich schaffe das», передает РИА «Новости».

Впервые Меркель затрясло во время официального приема 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Тогда политик объяснила свое состояние обезвоживанием.

Потеря 20—25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме.

«После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — пояснила Меркель журналистам примерно через полтора часа.

Отвечая на вопрос о своем здоровье, Меркель рассмеялась и улыбнулась Зеленскому, который подтвердил журналистам, что с канцлером все в порядке.

«Она в абсолютной безопасности»,

— подтвердил он.

27 июня аналогичная ситуация с Меркель произошла на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. На этот раз от предложенного стакана воды она отказалась, передает ФАН.

В середине июля Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии — во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Соответствующую видеозапись опубликовал германский канал n-tv.

На опубликованных кадрах видно, как Меркель и Ринне стоя слушают гимн. Внезапно канцлера охватывает дрожь, однако она остается на месте. Глава финского правительства на происходящее никак не реагирует.

По словам представителей немецкого правительства, канцлер в полном порядке, переговоры с премьер-министром продолжаются по плану. Сама канцлер попросила не волноваться за нее, передает НСН.

«Не нужно переживать за меня. Я уверена, что как это появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо», — заявила Меркель журналистам.

«Обычно людей так не трясет из-за обезвоживания. Из-за недоедания — возможно, но не из-за обезвоживания, — прокомментировал ранее состояние канцлера британский врач Майк Фитцпатрик. — Судороги, как правило, длятся пару минут, а потом, когда температура тела восстанавливается, все прекращается. Вероятно, именно это и произошло с Меркель».

Известный немецкий врач Кристоф Шпехт, наблюдавший легендарного автогонщика Михаэля Шумахера, выделил шесть версий происходящего с Меркель. Официальную причину — обезвоживание — он не считает основной. По мнению медика,

неконтролируемая тряска может свидетельствовать о диабете у пациента и являться признаком низкого уровня сахара в крови.

Кроме того, дрожь может вызвать напряжение организма и, например, применение антидепрессантов. Не исключены также проблемы с кровообращением. Также к дрожи способна привести чрезмерная активность щитовидной железы. Ну и возрастной фактор не стоит сбрасывать со счетов, подчеркнул эксперт в области здравоохранения.

Профессор кафедры нервных болезней ММА им. Сеченова Ольга Воробьева отвергла предположение о том, что тремор может означать наличие у Меркель болезни Паркинсона.

«При обезвоживании работа вегетативной нервной системы может нарушаться и вызывать транзиторное нарушение ритма сердца — неконтролируемую тахикардию, которая часто сопровождается ознобоподобным гиперкинезом (приступом неконтролируемой дрожи). Человек выпивает стакан воды, и приступ, как правило, купируется», — цитирует медика vz.ru.

Стоит добавить, что в поведении Меркель и без этого наблюдаются странности: в конце июня российский глава Владимир Путин помог Ангеле Меркель, которая растерялась, когда увидела его на встрече на полях G20. Видео опубликовало видеоагентство Ruptly.

На записи видно, как Меркель стоит возле Путина и сверяет с ним часы, а затем, растерявшись, не знает, куда идти. Президент России направил рукой Меркель туда, где ей было приготовлено место.

Как отмечается, Меркель не сразу поняла, что показывает ей Путин. Однако вскоре канцлер разобралась и пошла садиться за стол переговоров.