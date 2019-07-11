Битва с языком и книгами: за что боролась Рада при Порошенко

Восьмой созыв Верховной рады Украины 11 июля досрочно завершает свою работу в преддверии назначенных на 21 июля парламентских выборов.

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Очередные выборы в украинский парламент должны были пройти 27 октября 2019 года, однако после своей победы на президентской гонке Владимир Зеленский, зная о враждебности текущего состава Рады, назначил внеочередное голосование.

При этом депутаты чуть не помешали ему это сделать. Так, 17 мая фракция «Народный фронт» объявила, что выходит из состава парламентской коалиции «Европейская Украина».

Председатель Верховной рады Андрей Парубий сообщил о прекращении деятельности коалиции, что должно было заблокировать возможность досрочного роспуска парламента: в соответствии с конституцией страны, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства, при этом президент может досрочно прекратить полномочия парламента, если новая коалиция в Верховной раде не будет сформирована в течение месяца.

Также нельзя распускать парламент, если до окончания срока его полномочий остается меньше полугода, то есть крайним сроком роспуска для начавшей работу 27 ноября 2014 года Рады было 27 мая.

Тем не менее, по мнению президента Зеленского, фактически коалиция перестала существовать в 2016 году, а значит предусмотренные законом для формирования нового большинства 30 дней прошли еще тогда. Все дело в том, что коалиция депутатских фракций «Европейская Украина», созданная 27 ноября 2014 года, состояла из фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Объединения «Самопомощь», Радикальной партии Олега Ляшко и «Батькивщины», а правящее большинство включало 302 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В сентябре 2015 года парламентское большинство покинула Радикальная партия, затем в феврале следующего года из коалиции вышли также «Батькивщина» и «Самопомощь». Никто не отменял коалиционный договор, поэтому коалиция продолжила существование, однако парламентского большинства у нее уже не было.

Объявляя о роспуске Рады в день своей инаугурации, Зеленский подчеркнул низкое доверие населения к парламенту этого созыва.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этой организации — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий… Юридическое основание для роспуска: с 2016 года не существовало коалиции», — сказал он.

Тогда же Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента и включить в повестку дня рассмотрение вопросов о внесении изменений в законы Украины «О выборах народных депутатов Украины», предусматривающих отказ от мажоритарной системы, которую он считает источником коррупции, и снижение проходного барьера до 3%.

Рада изначально отказалась рассмотреть законопроект, в связи с этим досрочные выборы будут проведены по смешанной избирательной системе: с мажоритарными округами и пропорциональными списками и пятипроцентным проходным барьером.

«Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь», — отреагировал тогда на их решение новый президент.

Ресурс ослаб

Ключевые посты в стране в последние годы занимали люди, работавшие под руководством Петра Порошенко и пришедшие во власть во время политического переворота 2014 года.

На протяжении всего срока полномочий президент Порошенко, правительство и парламент в первую очередь обещали гражданам прекращение конфликта на востоке Украины и оздоровление экономики, однако подвижек украинцы так и не увидели, а продолжающимся противостоянием было удобно оправдывать обнищание населения и коррупцию.

Кроме того, в нынешнем составе Рады нет ни одного представителя партии Зеленского «Слуга народа», притом что большинство мест принадлежит как раз «Блоку Петра Порошенко».

Выходит, что, чем раньше состоятся выборы в Раду, тем больше шансов у партии Зеленского сформировать большинство, ведь сейчас его рейтинг достаточно высок, как и рейтинг «Слуги народа», а электоральные настроения на Украине говорят о политическом провале действующего большинства. Новый же состав Рады обещает быть совсем иным.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6-10 июля 2019 года, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Зеленского «Слуга народа», которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также на данный момент преодолевают проходной барьер партия «Оппозиционная платформа — За життя» (11,6%), партия Порошенко «Европейская солидарность» (8,2%), партия «Голос» (6,6%) и «Батькивщина» (6,4%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,6%, «Оппозиционный блок» — 3,2 %, партию «Украинская стратегия Гройсмана» - 2,8%, Радикальную партию — 2,5%, партию ВО «Свобода» — 2,1%. Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет целых 65%, не доверяют ему 27% опрошенных.

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (24%), Анатолий Гриценко (23%) и Юлия Тимошенко (22%), Юрий Бойко (22%).

Меньше всего украинцы доверяют Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).

39% респондентов при этом считают, что дела на Украине идут в неправильном направлении, 35% придерживаются обратного мнения.

При этом экс-глава страны Петр Порошенко, судя по всему, не теряет надежды попасть хотя бы в новый парламент. Весной, еще до инаугурации Зеленского, по Украине прокатилась волна добровольных отставок губернаторов.

Посты тогда оставили губернаторы Львовской, Николаевской, Закарпатской областей и глава полиции Одесской области.

«Стремительные самоотводы губернаторов отлично показывают, что они никогда не работали на страну. Только на режим», — отреагировал в своем фейсбуке депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT предположил, что они решили уйти сами, не дожидаясь увольнения.

«Возможно, уход региональных руководителей со своих постов — это такой способ Порошенко собрать тех, с кем он собирается идти в новый парламент», — добавил Погребинский.

«Экс-президент непопулярен. Его административный ресурс ослаб... Порошенко сейчас будет экспериментировать, пробовать разные варианты. Нужны какие-то стимулы, чтобы удержать депутатов от бегства к Зеленскому. Нужно показать, что, несмотря на поражение, Порошенко рано списывать со счетов», — отмечал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению экспертов, среди политических сил должна начаться борьба за регионы. Команда нового президента будет стараться расширить там свое влияние, а Порошенко попробует его сохранить и увеличить, через лояльных ему пользующихся авторитетом на местах чиновников.

Украинизация Украины

Уходящий состав Рады стал революционным, все силы пришли к власти на волне госпереворота, и парламент совершил попытку резкого разворота политического курса Украины, причем весьма причудливыми способами.

«Газета.Ru» вспоминает самые скандальные и громкие законопроекты Рады.

Одной из первых таких инициатив стал закон «Об очищении власти», известный как закон о люстрации. Он вступил в силу в октябре 2014 года. По закону люстрации подлежат все государственные служащие, а также сотрудники органов местного самоуправления, которые занимали посты в период пребывания у власти президента Виктора Януковича (с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014).

Кстати, обратиться к нему уже попытался и Владимир Зеленский, потребовав подвергнуть люстрации высших должностных лиц времен бывшего президента Петра Порошенко.

Если решение будет принято, то преследованию подвергнутся украинские политики, занимавшие высшие должности на Украине с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года, включая экс-президента Порошенко.

Линия восьмого созыва запомнится, в частности, антироссийской риторикой и усиленной «украинизацией». Так, например, в начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории Донбасса «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия».

МИД РФ в ответ назвал такие утверждения «публичными инсинуациями», отметив бездоказательность подобных обвинений. Российская сторона же неоднократно заявляла, что не является участницей внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет на восток Украины войска.

В конце 2016 года появился закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В стране также были заблокированы русскоязычные соцсети, а объем эфира на украинском языке на телевидении довели до 75%.

Был подписан закон «Об образовании», согласно которому с 2020 года весь процесс обучения на территории страны должен будет вестись только на украинском языке.

Через некоторое время конституционный суд страны лишил венгерский язык статуса регионального. Тогда Будапешт обвинил Киев в ущемлении прав венгров, проживающих на территории Украины, а меры назвал «полуфашистскими».

Украинский политолог Александр Дудчак тогда пояснил, что Киев проводит жесткую риторику в отношении национальных меньшинств, «пытаясь хоть как-то оправдать провалы в экономике, всеобщую разруху и то, что население буквально бежит из страны».

В мае 2019 года Верховная рада подписала закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Он должен заработать уже в середине июля.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, комментируя нововведения, завил, что в стране началась «языковая инквизиция».

Он также выразил мнение, что подобные законы недопустимы в стране, власти которой заявляют о соответствии «высоким европейским стандартам».

С ним явно не готов согласиться глава МИД Украины Павел Климкин, считающий, что такой закон — «абсолютно стандартный» для демократического государства.

На Украине также запретили уже около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. В частности, под запрет попал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также другие книги, в которых якобы «присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора».

Последний бой

В последний день своей работы Рада, в частности, все-таки приняла новый Избирательный кодекс, несмотря на первоначальный отказ рассмотреть проект нового президента.

Как передает УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226. Это, правда, удалось только с 18-го раза.

В кодексе объединены 5 действующих на сегодня законов — о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с единым общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список. В распределении мандатов участвуют только те партии, которые преодолели пятипроцентный барьер.

Кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года, то есть будет действовать уже во время следующих очередных президентских и парламентских выборов.